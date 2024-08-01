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Здоровье Лекарство за 50 миллионов: суд отклонил апелляцию новосибирского минздрава — ведомство не хочет покупать препарат

Лекарство за 50 миллионов: суд отклонил апелляцию новосибирского минздрава — ведомство не хочет покупать препарат

Сибирячка с редким диагнозом нашла защиту в суде

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16 комментариев
От лекарства зависит жизнь девушки

В Новосибирском областном суде, 1 августа, прошло заседание апелляционного суда по делу 21-летней Татьяны Дроздовой, которая нуждается в лекарстве стоимостью в 50 миллионов рублей. Суд отклонил апелляцию министерства здравоохранения Новосибирской области.

Минздрав региона требовал отменить решение Центрального районного суда за прошлый год, по которому Татьяна Дроздова должна получить препарат «Ревкоми». 1 августа Областной суд отказал минздраву в апелляции. Ведомство может обжаловать это решение в суде высшей инстанции в Кемерово.

Ранее НГС подробно рассказывал историю Татьяны Дроздовой, у которой диагностировали смертельную генетическую болезнь АДА-ТКИН — тяжелую комбинированную иммунную недостаточность. Согласно решению суда, девушке должны были купить зарубежный препарат, стоимость которого — 50 миллионов рублей в месяц, но она его не получила.

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Комментарии
17
Пьер Дун Лахтинский
1 августа 2024, 12:28
Родина тебя всегда бросит, сынок...
Grape Reflection 🍇
1 августа 2024, 12:18
Я считаю в медицину надо вкладывать деньги, а смс-ками сбрасываться на воблу
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