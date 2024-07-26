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Здоровье эксперт Полиция, угомоните соседа! Силовики смогут забирать людей с расстройствами и алкоголиков в больницу — чем это грозит

Полиция, угомоните соседа! Силовики смогут забирать людей с расстройствами и алкоголиков в больницу — чем это грозит

Объясняем, нарушает ли новый закон права пациентов

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4 комментария
Объясняем, нарушает ли новый закон врачебную тайну и не заберут ли вашего буйного соседа

На днях президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медики и полицейские будут обмениваться информацией о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией. Теперь сотрудники МВД смогут участвовать «в наблюдении» за такими пациентами и помогать медперсоналу доставлять в клиники тех, кто уклоняется от явки в диспансеры.

Нововведение вызвало резонанс среди общественности: люди опасаются, что полицейские получат неограниченный доступ к информации о человеке и будут забирать в отделение даже тех, кто просто слишком громко включает музыку.

MSK1.RU узнал у экспертов, что поменяется для россиян с принятием нового закона и как эти изменения отразятся на жизни пациентов с психическими расстройствами. Ответы — в нашем материале.

Что это за закон

Новый документ вносит поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан», «О полиции» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Основные изменения состоят в следующем:

  • сотрудники правоохранительных органов смогут по запросу получать персональные медицинские данные людей, освобожденных из мест лишения свободы, и тех, кому суд назначил принудительное лечение;

  • полицейские смогут получать медицинские данные о пациентах с хроническими и затяжными психическими расстройствами, которым назначено диспансерное наблюдение на фоне склонности к совершению общественно опасных действий. Речь в том числе идет о пациентах с алкогольной и наркотической зависимостями;

  • полиция будет участвовать в «наблюдении» за такими пациентами «в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений»;

  • силовики будут помогать медперсоналу доставлять в клиники людей, уклоняющихся от явки в медучреждения.

Медицинскую информацию сотрудники полиции будут получать через систему межведомственного взаимодействия — по аналогии с нынешним механизмом обмена сведениями о владельцах оружия.

Число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, из общего числа россиян с психическими заболеваниями минимально. Но такие пациенты требуют «особого внимания» со стороны медработников и правоохранительных органов, сообщали ранее в пресс-службе Минздрава РФ.

Это уже не первая инициатива, позволяющая силовым ведомствам получать доступ к врачебной тайне. В конце 2022 года Минздрав России обязал психиатров из диспансеров сотрудничать с полицией.

За кем будет следить полиция?

Обычно на диспансерное наблюдение направляются психиатрические пациенты, которые ранее совершили преступление и признаны невменяемыми, либо их поведение обусловлено патологическими формами характера. В связи с этим они получают гриф «соцопасные» и постоянно наблюдаются у врача, объяснил MSK1.RU психиатр, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

— Чаще всего речь идет о таких психических заболеваниях, как шизофрения, эпилепсия с изменениями личности и психопатологиях характера — то, что мы в обычной жизни называем «психопаты». Это люди, которые не хотят подчиняться каким-то правилам, — рассказал MSK1.RU врач.

Эти пациенты обязаны наблюдаться у психиатра, чтобы выявлять периоды обострения или ремиссии болезни. Раньше диспансерное наблюдение устанавливали за лицами, страдающими хроническим и затяжным психическим расстройством «с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Теперь эту норму распространят и на лиц «со склонностью к совершению общественно опасных действий».

Новый закон не нарушает врачебную тайну?

По словам председателя Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асада Юсуфова, полицейские могли и раньше запрашивать информацию о пациентах с психдиагнозами. Это прописано в федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья граждан».

— Там сказано, что врачебная тайна может передаваться в целях информирования органов внутренних дел. В рамках именно этой статьи вышел указ президента о том, что сейчас полиция может запрашивать такую информацию, — рассказал MSK1.RU юрист.

По его словам, поправки в закон просто упрощают работу полиции: если раньше они могли получить эти данные через запрос, то сейчас никаких запросов делать не нужно — вся информация будет храниться в специальной системе.

Полиция заберет моего соседа?

Сотрудники МВД смогут доставлять в клиники пациентов с психическими расстройствами, но вряд ли эта практика может распространиться на людей, которые не имеют диагноза, считает Юсуфов.

— Можно предполагать о неких злоупотреблениях, но я думаю, что пока на практике мы этого не увидим. Есть и буйные пациенты, которые представляют угрозу обществу и самим себе. Сопровождение сотрудника полиции может способствовать безопасности самого больного человека, — пояснил он.

Владимир Файнзильберг уточнил, что обычно пациенты с психдиагнозами должны выразить свое согласие с госпитализацией. Если же человек отказывается, а врач-психиатр считает помещение в стационар необходимым, то прибегают к помощи полиции.

— Именно полиция задерживает предполагаемого пациента и вызывает психиатрическую бригаду, которая определяет необходимость госпитализации. Если мы захотим кого-то доставить в психиатрическую больницу, мы не сможем это сделать. Допустим, пожаловаться на соседа, который нас достает ночной музыкой. Мы можем только заявить в полицию, полиция может его задержать, но не принимать решения, а вызвать врачей-психиатров, — объяснил MSK1.RU специалист.

Зачем полиции знать диагноз?

Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский не видит никакой угрозы в новом законе, однако его беспокоит вопрос, зачем сотрудникам полиции нужен конкретный диагноз пациента.

— Толку от того, что он знает, что у пациента шизофрения определенного вида? Зачем вообще это знать? Я предлагал Минздраву на этапе разработки этого проекта создать некую шкалу опасности таких пациентов и сообщать о таких людях именно в рамках этой шкалы. Диагнозы неинформативны для полицейских, — полагает эксперт.

Полицейским информация должна быть донесена в понятной для них форме.

Как полиция будет общаться с пациентами?

Еще один вопрос к закону — в компетентности сотрудников МВД для взаимодействия с людьми с психиатрическими диагнозами. Пока они не проходят специальную подготовку для общения с пациентами.

— Пока этого не требуют. Должна сложиться практика, и, видимо, какие-то определенные курсы им надо будет проходить. В этих ситуациях нужно понимать, что люди могут быть агрессивные, депрессивные, спокойные, с ними надо правильно обращаться, — отметил в разговоре с MSK1.RU Юсуфов.

По мнению юриста, с поправками в закон власти могут ввести дополнительные правила для самих полицейских. Например, им запретят применять в отношении пациентов какие-то средства, такие как дубинки.

В то же время Владимир Файнзильберг подчеркнул, что обучать сотрудников МВД правилам общения с пациентами бессмысленно, поскольку для взаимодействия с такими людьми нужно медицинское образование.

— Я думаю, что это бессмысленно. У меня был случай: меня попросили осмотреть психически больную женщину. Я приехал — она была в маниакальном состоянии, агрессивная, и я вызвал полицию. Полицейские посмотрели на нее — она веселая, сыплет шутками-прибаутками. Они говорят: «Да она же нормальная!» Их невозможно подготовить, потому что для этого нужно как минимум медицинское образование, — рассказал MSK1.RU психиатр.

«Полиция неохотно связывается с психическими больными»

Ничего панического в новых поправках нет, заключил Файнзильберг. Они основаны на законе, принятом еще в ХХ веке.

— Я думаю, что вся паника основана на том, что в полиции получается расширение их возможностей и прав. Но я вам хочу сказать из опыта, что полиция очень неохотно связывается с психически больными — они их просто боятся. Не знают, как себя вести, потому что подготовки у полицейских нет, — пояснил он.

С ним согласен и Александр Саверский. По его мнению, новый закон не грозит пациентам с психическими расстройствами негативными последствиями.

— Я не вижу большой беды, потому что полицейские должны знать, где у них точки опасности на участке, чтобы понимать, что взорвалось и от кого. И в случае, когда пациенты начинают угрожать окружающим или себе. Они должны примерно понимать, что происходит и почему, — считает он.

Эксперт отметил, что такие пациенты часто бывают склонны к суицидам и агрессии в сторону окружающих. В последнее время люди не чувствуют себя защищенными, а поправки в закон позволят полиции следить за потенциально опасными людьми тщательнее.

— Это же не дает полицейскому права разглашать эти диагнозы окружающим, поэтому я не вижу здесь нарушения прав.

Ранее психиатр откровенно рассказала нашими коллегами из NGS22.RU о поразивших ее случаях, буднях в больнице, а также о том, может ли психическое заболевание быть заразным (тут не всё так очевидно, как кажется). Интервью можно прочитать здесь.

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Психиатрические больные Полиция Диспансер Принудительное лечение Закон
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Комментарии
4
Гость
26 июля 2024, 09:04
пускай забирают в дурку,ибо не хрен громко слушать музыку
Гость
26 июля 2024, 09:09
Тех кто после разрешённого времени громко слушает музыку, забирать надо в первую очередь.
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