На Новосибирск обрушилась магнитная буря — когда будет ее максимум

Буря достигла уровня G2 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Новосибирск обрушилась магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, причиной стал выброс солнечной массы.



На сайте лаборатории сказано, что выброс опасных солнечных веществ пришел к планете примерно в 18 часам по новосибирскому времени. Буря достигла уровня G2 — она считается слабой, но заметной для техники и состояния здоровья человека.

Изменения в магнитосфере начались с 18 часов 28 июня Источник: xras.ru











Сообщается, что буря продлится еще от 3 до 6 часов. Есть также шанс, что буря может усилиться и вызовет полярные сияния в восточном полушарии Земли.



Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек.



Астрономическое явление может влиять на человека. По информации заведующей терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елены Обут, риски есть для тех людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут воздействовать на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями.



— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — уточняла Елена Обут.

