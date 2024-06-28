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Здоровье На Новосибирск обрушилась магнитная буря — когда будет ее максимум

На Новосибирск обрушилась магнитная буря — когда будет ее максимум

Изменения в магнитосфере сохранятся в ближайшие дни

797
4 комментария
Буря достигла уровня G2

На Новосибирск обрушилась магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, причиной стал выброс солнечной массы.

На сайте лаборатории сказано, что выброс опасных солнечных веществ пришел к планете примерно в 18 часам по новосибирскому времени. Буря достигла уровня G2 — она считается слабой, но заметной для техники и состояния здоровья человека.

Изменения в магнитосфере начались с 18 часов 28 июня

Сообщается, что буря продлится еще от 3 до 6 часов. Есть также шанс, что буря может усилиться и вызовет полярные сияния в восточном полушарии Земли.

Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек.

Астрономическое явление может влиять на человека. По информации заведующей терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елены Обут, риски есть для тех людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут воздействовать на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — уточняла Елена Обут.

Иногда магнитные бури могут сопровождать полярные сияния. В 2024 году жители Новосибирской области несколько раз наблюдали красочное явление, сияния были видны в марте и мае.

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Новосибирск Магнитная буря Космос
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Комментарии
4
кулькулятр
28 июня 2024, 22:32
Влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.
Гость
28 июня 2024, 22:44
🔥 Итоги СВ0 за 22-28 июня 🔥 от которых так корёжит и выворачивает здешних Сkyлёвыx иноагентов и прочую за-украинскую мра3Ъ 😁 ВКС России выполнили 17 групповых обработок предприятий ВПК, объектов энергетики, аэродромов, батарей ПВО, арсеналов, баз ГСМ, мест размещения боевиков и наемников по всей ВО территории 👍💥 Освобождён н.п. Раздоловка (ДНР) 👍🎉 Активное продвижение ВС России идёт на всех боевых направлениях! - Отбито 45 🥩-атак каkл0-жив0тных, - В минусе - свыше 13820* 🐷🐷, - Взято в плен - 56 боевиков, - Выведено из строя 508 ед. боевой и авто техники, включая 7 установок РСЗО Хаймарс с расчётами и 3 радиолокатора П-18, - Разбито - 42 полевых склада боеприпасов, - ПВО сбито - 2 самолёта МиГ-29, 589 БПЛА, 61 реакт. снаряд и 15 ракет. ❗ *, не считая огромные сан. потери и зачётную работу ВКС 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! 👍 Победа России над отвратительным Западом ближе с каждым днём! P.S. Забавно, как легко можно писать патриотичную правду на здешнем рупоре фикально-ino-агентской пропаганды 🤣 Свихнувшийся ebлан Витя IIIкуль со zлов0нной глав-редкой Bаrиной Ма. стали посмешищами, что способны лишь rадить кругом и пилить деньги своих США-покровителей 😏 Удивительно, но эта поимённо известная 5-я колонна надеется, что силовики ненавистной им России вдруг станут защищать прозападных в0нючек? 😂 INO-агентские мраzи, скачите из нашей страны пока живы ❗💀
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