Сибиряк переехал в дом через дорогу, и врачи отказались ходить к нему на вызовы — почему так вышло

Поликлиника не может отказать в прикреплении пациента, живущего в доме, который за ней не закреплен. Но есть нюансы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Житель Новосибирска Андрей решил переехать в квартиру в дом напротив, а когда обратился за помощью в поликлинику, то оказалось, что теперь ему придется ехать через весь район к врачам или остаться без надомного обслуживания. Мужчина переместился буквально на 200 метров, а в итоге оказался совсем в другом районе. Объясняем, могут ли врачи действительно отказаться прийти на вызов, и что делать, если вас не прикрепляют к поликлинике, которую хотите посещать.

«И тут случился сюрприз»

Новосибирец Андрей этой весной переехал из 12-го дома на улице Римского-Корсакова 11-й. Здания находятся напротив друг друга наискосок через дорогу. Мужчина не ожидал, какими проблемами может обернуться подобный переезд. Он обратился в поликлинику, которая находится на этой же улице через три здания, чтобы сделать флюорографию.

— Я заодно сказал про смену адреса. Тем более, регистрация по паспорту тоже сменилась. Сделал это, чтобы всё было правильно, информация в поликлинике соответствовала реальности. И тут случился сюрприз, — объяснил корреспонденту НГС Андрей. — Я переехал на другую сторону улицы и оказалось, что мне теперь надо не в соседний дом идти в поликлинику, а ехать от телецентра почти до «МЕГИ»!

С флюорографией проблем у мужчины не возникло, но, по его словам, в регистратуре сразу предупредили — с вызовами врача на дом из-за смены прописки теперь могут быть проблемы. Мужчина переехал в здание, которое к территории обслуживания медучреждения не относится.

Почему возникли вопросы с прикреплением

Обслуживание на дому пациента другого района — это дополнительные расходы для медучреждения Источник: Илья Давыдов / E1.RU











Каждый дом в Новосибирске распределяется для обслуживания той или иной поликлиникой в первую очередь по территориальному принципу. Но если у медучреждения большая загрузка, то может выйти и так, что до врачей придется добираться дольше. В случае с Андреем есть еще один важный нюанс — по сути, мужчина переехал в другой район, так как граница проходит как раз по дороге, что он пересек. На улице Римского-Корсакова дом № 12 относится к Ленинскому району, а № 11 — это уже Кировский. Во втором случае дом относится к поликлинике № 21, которая располагается на улице Мира, 63, как раз в районе «МЕГИ».



— Мне посоветовали сходить к заведующей и решить вопрос с прикреплением. При этом сказали, что теперь буду «без надомного обслуживания». Дальше регистратуры мне идти было некогда, и в итоге я пока еще не добрался до заведующей. Я так понимаю, что в принципе могу и так наблюдаться. Проблемы возникнут, если мне придется вызвать врача, — отметил сибиряк.



Как прикрепиться к поликлинике

Прикрепиться к поликлинике можно и через Госуслуги, но если медучреждение вас не устраивает, то придется идти писать заявление на имя главврача.

— Прикрепить можно не более одного раз в год. Закон позволяет пациенту самому выбрать медучреждение, в котором он будет наблюдаться. Другой вопрос — с вызовом врача на дом. Если у медучреждения есть какие-то проблемы с обеспечением, то обслуживание на дому человека с другого участка или территории остается на откуп самой поликлиники, — объяснил Евгений Павлов, медицинский юрист.

Он добавил, что пациент может выбрать поликлинику хоть на правом берегу, хоть в Академгородке, но при этом врачи не должны из-за его выбора искать дополнительные средства, чтобы до него добраться.

— Никаких штрафных санкций к ним не будет. Не считается нарушением, если в обслуживании на дому пациента будет отказано на той территории, что к поликлинике не относится. Они сами решат, даже если дом и через 200 метров от них, — подчеркнул юрист. — Здесь нужно индивидуально разговаривать с главным врачом.

Что делать, если отказали в прикреплении

Отказать в прикреплении пациента поликлиника по закону не может. Если возникают проблемы с передачей заявления, то нужно решать этот вопрос через главного врача.



— Достаточно поставить отметку у секретаря на своем экземпляре, что заявление получено. Обычно проблем с самим прикреплением нет, — подчеркнул юрист.



Эта простая инструкция поможет решить проблему, если она возникнет Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Если проблемы всё же возникли, то нужно сообщить об этом в страховую ОМС. Телефон и другие контактные данные указаны на медицинском полисе. Следующие инстанции — региональные прокуратура и Минздрав.



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