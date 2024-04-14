НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 743мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Из-за чего затопило дорогу на Затон — ответ мэрии

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Авто без номеров
Кандидаты в шорт-лист премии
Крутая блондинка на ТНТ
30 лет жалуются на грязь
Как провести Страстную неделю
Дачи подорожали в 2 раза
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Здоровье Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — кто может их почувствовать

Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — кто может их почувствовать

Первая начнется днем 14 апреля

250
4 комментария
Изменения в магнитном поле закончатся 15 апреля

К Новосибирску приближаются сразу две магнитные бури. Согласно прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут 14 и 15 апреля.

Как указано на сайте лаборатории, 14 апреля волнения в магнитосфере начнутся с 13:00 и продлятся до 16:00. А уже ночью, 15 апреля, начнется следующая магнитная буря, при этом ожидается сразу две волны, первая начнется в 01:00 и продлятся до 04:00, вторая — с 07:00 до 10:00.

Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.

Не только магнитные бури, но резкие перепады температуры могут сказаться на самочувствии новосибирцев. НГС поговорил со специалистами и выяснил, как такие «качели» влияют на здоровье и что делать, чтобы обезопасить себя.

ПО ТЕМЕ
Метеозависимость Магнитная буря Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  48

Сергей,  41

Мила,  46

Евгения,  34

Роман,  48

Юлия,  53

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление