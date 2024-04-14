Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — кто может их почувствовать

Изменения в магнитном поле закончатся 15 апреля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Новосибирску приближаются сразу две магнитные бури. Согласно прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут 14 и 15 апреля.



Как указано на сайте лаборатории, 14 апреля волнения в магнитосфере начнутся с 13:00 и продлятся до 16:00. А уже ночью, 15 апреля, начнется следующая магнитная буря, при этом ожидается сразу две волны, первая начнется в 01:00 и продлятся до 04:00, вторая — с 07:00 до 10:00.



Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.



— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.

