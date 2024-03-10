Уехала в Гонконг, снималась для Vogue, а потом заболела раком. Как русская модель борется с онкологией

Высокая, красивая, смешливая и ироничная — это всё про сибирячку по имени Карина. С 13 лет она работала моделью, полгода прожила в Китае, снималась для Vogue, ее приглашали в Милан на показ коллекции Prada. Но сейчас карьера на паузе — у Карины обнаружили лимфому Ходжкина. Историю Карины смотрите в коротком видео чуть выше.
— На мое совершеннолетие мне сказали: «Поздравляем тебя с днем рождения. У тебя рак». Официальный диагноз звучит как «лимфома Ходжкина». Через неделю или около того я легла уже во взрослое отделение. В детском были очень хорошие врачи, они всё, что могли, мне выписали, все направления дали. Во взрослом отделении я была самая молодая на этаже. Просто бабушки, дедушки и я.
Карина точно не отчаивается. Вместо фотосессий и подиума омичка занимается волонтерством, оканчивает школу и кайфует от своей лысой головы. Справку об инвалидности она делать не стала, да и инвалидом себя не считает. Лечение пока не закончено, но прогресс неплохой. Сама девушка считает, что она скоро войдет в ремиссию и просто будет на контроле.