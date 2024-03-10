Реклама
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 90.75
eur 98.88
СрочноДорогу в Искитиме отремонтируют за 141 миллион
Все новости
Все новости

Уехала в Гонконг, снималась для Vogue, а потом заболела раком. Как русская модель борется с онкологией

О своем диагнозе Карина узнала, когда ей было 18 лет

475
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Высокая, красивая, смешливая и ироничная — это всё про сибирячку по имени Карина. С 13 лет она работала моделью, полгода прожила в Китае, снималась для Vogue, ее приглашали в Милан на показ коллекции Prada. Но сейчас карьера на паузе — у Карины обнаружили лимфому Ходжкина. Историю Карины смотрите в коротком видео чуть выше.

— На мое совершеннолетие мне сказали: «Поздравляем тебя с днем рождения. У тебя рак». Официальный диагноз звучит как «лимфома Ходжкина». Через неделю или около того я легла уже во взрослое отделение. В детском были очень хорошие врачи, они всё, что могли, мне выписали, все направления дали. Во взрослом отделении я была самая молодая на этаже. Просто бабушки, дедушки и я.

Карина точно не отчаивается. Вместо фотосессий и подиума омичка занимается волонтерством, оканчивает школу и кайфует от своей лысой головы. Справку об инвалидности она делать не стала, да и инвалидом себя не считает. Лечение пока не закончено, но прогресс неплохой. Сама девушка считает, что она скоро войдет в ремиссию и просто будет на контроле.

По теме

ОнкологияЛимфома ХоджкинаМодельРакДиагноз
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter