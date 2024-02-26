Может сильно повысить холестерин. Врачи назвали самый вредный способ приготовления кофе

Многие из нас не мыслят себя без кофе, но не задумываются, какой из них полезнее Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Чтобы приготовить вкусный кофе, необязательно иметь кофемашину. Можно сварить на плите в гейзерной кофеварке, приготовить кофе в джезве, во френч-прессе и даже просто засыпать молотый кофе в фильтр-пакет и залить кипятком.



А вот пить растворимый кофе врачи не советуют. Он бесполезен, так как в нём нет того самого бодрящего кофеина, который содержится в оболочке зерна. Зато есть теобромин — вещество, которое расслабляет и усыпляет. Отсюда и странный эффект: выпил кофе — и клонит ко сну.



Важны и способы приготовления. Некоторые из них даже вредны для здоровья. О них рассказывает «Доктор Питер».



Кофе из френч-пресса или сваренный в джезве повышает холестерин и риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. К такому выводу пришли ученые из Гётеборгского университета (Швеция).



Профессор университета Даг С. Телле еще в начале 90-х открыл, что в кофе есть вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. Причем в нефильтрованном кофе этих веществ в 30 раз больше, чем в фильтрованном.



Чтобы узнать, как нефильтрованный кофе сказывается на здоровье, Телле затеял исследование длиной в 20 лет. В эксперименте участвовали более 500 тысяч норвежцев (Норвегия является ведущей в мире страной по потреблению кофе).

Пьете фильтрованный кофе, значит всё нормально Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Все эти годы добровольцы отвечали на вопросы о своих привычках употребления кофе: сколько и в какое время пьют, как готовят. Кроме того, участники сообщали о своем давлении, уровне холестерина и других важных деталях.



В результате у любителей фильтрованного кофе риск преждевременной смерти оказался ниже на 15%. А самый низкий уровень смертности зафиксирован в группе, которая употребляла до четырех кружек кофе в день. При этом в группе добровольцев, которая вообще не пила кофе, уровень смертности был выше.



— Те, кто пьют фильтрованный напиток, чувствуют себя немного лучше, чем те, кто вообще не пьет кофе. И этот факт не может быть объяснен возрастом, полом и образом жизни, — говорит в исследовании Телле.



Однако среди добровольцев, которые пили нефильтрованный кофе, уровень преждевременной смерти был выше, чем среди любителей фильтрованного напитка и противников кофе. Особенно это отразилась на мужчинах от 60 лет и старше. Профессор связывает это с повышением уровня холестерина от нефильтрованного кофе.



Вред от кофе из джезвы и френч-пресса подтвердило и другое исследование. В 2000 году ученые из Университета Неймегена (Нидерланды) набрали 64 добровольца без жалоб на здоровье. В течение двух недель одна группа должна была ежедневно выпивать 1 литр нефильтрованного кофе, а вторая группа вместо кофе пила молоко, бульон, чай и какао.



В итоге 1 литр нефильтрованного кофе в день в течение двух недель значительно повысил концентрацию гомоцистеина в плазме крови — с 12,8 до 14,0 мкмоль/л. Избыток же гомоцистеина опасен тем, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек и тромбов, а также к повреждению стенок сосудов. Это, в свою очередь, может закончиться инфарктом либо инсультом.



«Повышенная концентрация гомоцистеина в плазме является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдательные исследования сообщили о связи между потреблением кофе и концентрацией гомоцистеина в плазме», — приходят к выводу авторы исследования.



Так что гадать на кофейной гуще не стоит — можно нагадать проблемы с сердцем. А чтобы снизить вред от кофе из френч-пресса и джезвы, пропускайте готовый напиток через бумажные фильтр-пакеты.



С помощью кофе можно худеть

Как установили ученые Гарвардского университета, 4 чашки кофе в день помогут снизить жировые отложения на 4%. Исследование проводили в течение 24 недель: всё это время 126 взрослых с избыточным весом выпивали четыре чашки плацебо-напитка, похожего на кофе, или четыре чашки простого кофе. Оказалось, что бодрящий напиток помогает прийти пусть и к скромному, но все-таки результату.



По мнению диетологов Тэмми и Лисси Лакатос, чтобы кофе действительно помог вам избавиться от живота и боков, вам нужно 200–400 миллиграммов кофеина в день. А это приблизительно 2–5 чашек.



Есть другое исследование, которое говорит об эффекте даже одной чашки в день. Но тут есть обязательное условие: в ней не должно быть сахара, иначе толку не будет.



Как кофе вообще помогает похудеть? Во-первых, он неплохо усмиряет аппетит и ускоряет метаболизм. Во-вторых, в этом напитке есть хлорогеновая кислота, которая ускоряет процесс сжигания жира и замедляет усвоение углеводов, пишет издание ETNT.



Да и к тому же черный кофе без добавок содержит ничтожное количество калорий, так что он определенно лучше и полезнее, чем лимонады или энергетики.



Чтобы ваш кофе помог худеть еще лучше, в него можно добавить полезные топинги. Например, кофе с корицей поможет укротить аппетит. Кроме того, пряность еще и ускоряет углеводный обмен.

