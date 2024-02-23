Из-за крупнейшей за семь лет вспышки на Солнце на Землю обрушится магнитная буря — как она скажется на здоровье людей

Крупнейшая за 7 лет вспышка на Солнце произошла в ночь на пятницу, 23 февраля. По словам экспертов, потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр. Это событие приведет в ближайшие дни к сильным магнитным бурям. Наши коллеги из MSK1.RU, выяснили, как она скажется на жизнях людей.
— Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности, — сообщили в Российской академии наук.
По словам экспертов, магнитная буря может достичь уровня G4 (из пяти возможных).
G5 — экстремальный уровень. В энергосистемах могут наблюдаться широко распространенные проблемы с контролем напряжения, а в некоторых сетевых системах может наблюдаться полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно во многих областях в течение 1–2 дней, спутниковая навигация также может ухудшиться на несколько дней.
Метеозависимым людям врачи советуют быть более внимательными к своему здоровью в дни магнитных бурь. Особенно тем, кто относится к так называемым группам риска. По словам врача-кардиолога Надежды Гуляевой, к ним относятся люди старше 50 лет, пациенты с болезнями сердца, с сахарным диабетом, гипертонией. В период бурь медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок и высыпаться.
Не только магнитные бури, но резкие перепады температуры могут сказаться на самочувствии новосибирцев. НГС поговорил со специалистами и выяснил, как такие «качели» влияют на здоровье и что делать, чтобы обезопасить себя.