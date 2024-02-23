Из-за крупнейшей за семь лет вспышки на Солнце на Землю обрушится магнитная буря — как она скажется на здоровье людей

Крупнейшая за 7 лет вспышка на Солнце произошла в ночь на пятницу, 23 февраля. По словам экспертов, потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр. Это событие приведет в ближайшие дни к сильным магнитным бурям. Наши коллеги из MSK1.RU, выяснили, как она скажется на жизнях людей.

