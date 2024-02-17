В новосибирской больнице падение пациента со стола томографа назвали медицинской тайной

В городской больнице №11 Новосибирска отказались комментировать ситуацию, на которую пожаловалась дочь сибиряка — она заявила, что ее отец с инсультом упал со стола томографа.
Редакция НГС просила прокомментировать сам факт инцидента — падения пациента с томографа. Но в больнице посчитали это медицинской тайной. Там ответили, что «готовы прокомментировать конкретный случай при наличии письменного информированного согласия пациента на раскрытие врачебной тайны».
— Наш томограф компьютерной фирмы Philips с принадлежностями не оборудован системами фиксации пациентов на компьютерном столе. Самостоятельная установка систем фиксации категорически запрещена, — говорится в ответе больницы на запрос редакции НГС.
В свою очередь Юлия Туруспекова, дочь пациента, уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени ее отец в итоге «превратился в овощ». По ее словам, врачи предложили женщине самой держать отца во время томографии, а потом ввели ему контраст без разрешения.
В больнице сослались на приказ Министерство здравоохранения № 560н «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований».
— Согласно приказу удерживающие устройства в томографическим кабинетах не предусмотрены, присутствие третьих лиц также не предусмотрено, — добавили в больнице.
Рентген-аппарат из-за поломки которого и пришлось делать мужчине дополнительное КТ уже починили. Сейчас мужчина находится на лечении в областной больнице и почти не может двигаться.
Следователи начали проверку из-за падения сибиряка — «по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности».