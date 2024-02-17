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В новосибирской больнице падение пациента со стола томографа назвали медицинской тайной

Врачи не стали комментировать произошедшее

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Мужчину привезли в больницу с инсультом и ему потребовались обследования

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В городской больнице №11 Новосибирска отказались комментировать ситуацию, на которую пожаловалась дочь сибиряка — она заявила, что ее отец с инсультом упал со стола томографа.

Редакция НГС просила прокомментировать сам факт инцидента — падения пациента с томографа. Но в больнице посчитали это медицинской тайной. Там ответили, что «готовы прокомментировать конкретный случай при наличии письменного информированного согласия пациента на раскрытие врачебной тайны».

— Наш томограф компьютерной фирмы Philips с принадлежностями не оборудован системами фиксации пациентов на компьютерном столе. Самостоятельная установка систем фиксации категорически запрещена, — говорится в ответе больницы на запрос редакции НГС.

В свою очередь Юлия Туруспекова, дочь пациента, уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени ее отец в итоге «превратился в овощ». По ее словам, врачи предложили женщине самой держать отца во время томографии, а потом ввели ему контраст без разрешения.

В больнице сослались на приказ Министерство здравоохранения № 560н «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований».

— Согласно приказу удерживающие устройства в томографическим кабинетах не предусмотрены, присутствие третьих лиц также не предусмотрено, — добавили в больнице.

Рентген-аппарат из-за поломки которого и пришлось делать мужчине дополнительное КТ уже починили. Сейчас мужчина находится на лечении в областной больнице и почти не может двигаться.

Следователи начали проверку из-за падения сибиряка — «по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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