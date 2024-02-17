В новосибирской больнице падение пациента со стола томографа назвали медицинской тайной

В свою очередь Юлия Туруспекова, дочь пациента, уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени ее отец в итоге «превратился в овощ». По ее словам, врачи предложили женщине самой держать отца во время томографии, а потом ввели ему контраст без разрешения.

