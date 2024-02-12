В Новосибирской области не хватает акушеров-гинекологов: насколько укомплектован штат

В Новосибирской области не хватает акушеров-гинекологов в бюджетных учреждениях — штат укомплектован не полностью.
— Укомплектованность врачами акушерами-гинекологами государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области в настоящее время составляет 82%, — сообщили редакции НГС в региональном Минздраве.
В 2024 году на медицину планируют потратить более 6,6 триллиона рублей из бюджета России. Как конкретно изменится медицина в 2024 году и хватит ли врачам и пациентам денег — разбираемся вместе с экспертами.