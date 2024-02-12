freedom
Реклама
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 90.89
eur 97.94
СрочноВ Академгородке продают землю возле ТЦ «Эдем»
Все новости
Все новости

В Новосибирской области не хватает акушеров-гинекологов: насколько укомплектован штат

Региональный Минздрав оценил нехватку

284

Штат не укомплектован на 13%

Поделиться

В Новосибирской области не хватает акушеров-гинекологов в бюджетных учреждениях — штат укомплектован не полностью.

— Укомплектованность врачами акушерами-гинекологами государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области в настоящее время составляет 82%, — сообщили редакции НГС в региональном Минздраве.

В 2024 году на медицину планируют потратить более 6,6 триллиона рублей из бюджета России. Как конкретно изменится медицина в 2024 году и хватит ли врачам и пациентам денег — разбираемся вместе с экспертами.

ГинекологВрачиНовосибирская областьМинздрав
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter