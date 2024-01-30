Больше миллиона новосибирцев переболели ОРВИ и гриппом — эпидпорог в регионе превышен на 71,5%

С начала эпидсезона ОРВИ и гриппа в Новосибирской области заболели чуть более одного миллиона человек. Такие данный приводит МЧС по НСО в «Прогнозе возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на февраль месяц 2024 года».
Эпидемическую обстановку оценивают, как стабильную — эпидвспышек в январе не было.
— Продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. С начала эпидемического периода гриппом и ОРВИ (по состоянию на 21 января) заболело всего 1 012 990 человек. Заболеваемость населения по гриппу и ОРВИ составила 97,6 на 10 тысяч населения (пороговый уровень 56,9). Превышение эпидемического порога составило 71,5%, — говорится в опубликованном документе.
Обычно началом сезона ОРВИ и гриппа считают ноябрь. Именно поэтому по рекомендации Роспотребнадзора вакцинацию от гриппа проводят в сентябре-октябре.
По данным Роспотребнадзора Новосибирской области только с 15 по 21 января было зарегистрировано 392 случая заболевания гриппом. Ведомство отмечает за неделю падение количества случаев ОРВИ.
Одни переносят ОРВИ и грипп на ногах (не рекомендуем этого делать), а другие серьезно подходят к лечению и обращаются за помощью. Мы поговорили с новосибирцами, которые подхватили вирус в этот эпидсезон. Они рассказали, как переносят болезнь и чем она напоминает ковид.