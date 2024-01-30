Больше миллиона новосибирцев переболели ОРВИ и гриппом — эпидпорог в регионе превышен на 71,5%

Эпидемическую обстановку оценивают, как стабильную — эпидвспышек в январе не было.

— Продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. С начала эпидемического периода гриппом и ОРВИ (по состоянию на 21 января) заболело всего 1 012 990 человек. Заболеваемость населения по гриппу и ОРВИ составила 97,6 на 10 тысяч населения (пороговый уровень 56,9). Превышение эпидемического порога составило 71,5%, — говорится в опубликованном документе.