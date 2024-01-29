Когда рожать и зачем мужу справка от венеролога. Интервью с гинекологом о (без)ответственности женщин

— Какой анализ делают на ВПЧ?

— Мазок. Но диагностировать можно и при помощи визуального осмотра. На слизистых появляется разрастание вирусов, они называются кондиломы. И у женщины, и у мужчины в норме слизистая должна быть ровная, гладкая. Любые изменения врач заметит даже на плановом осмотре. Кондиломы могут быть везде: и на половых губах, и во влагалище, и на шейке матки, и просто в зоне промежности. Эти разрастания удаляют хирургически. Но от самого вируса на сегодня избавиться нельзя, не существует специфического лечения. Мы можем только удалять вирусное разрастание и иногда назначать противовирусный препарат, если титр определяется очень высоким.

— Есть еще какие-то заболевания, которые стали встречаться чаще?