Когда рожать и зачем мужу справка от венеролога. Интервью с гинекологом о (без)ответственности женщин

О женском здоровье и репродуктивной функции сейчас пишут и говорят много. Когда и сколько рожать, нужен ли регулярный секс для хорошего самочувствия, как можно избежать рака груди и шейки матки, полезно ли кормление грудью и многое другое. Но лучше получать ответы на эти вопросы у экспертов.
Наши коллеги из 72.RU пообщались с доктором Аленой Поповой и обсудили самые насущные вопросы о женском здоровье. Рассказываем, полезно ли для здоровья быть многодетной мамой, появились ли новые средства контрацепции, почему нужно просить у мужа справку от венеролога, чем молодежь удивляет врачей на приеме, как на грудь влияют импланты, почему женщины до сих пор не научились правильно подмываться и зачем заливают во влагалище марганцовку (никогда так не делайте!). Читайте это большое и интересное интервью.
Алена Попова — акушер-гинеколог и врач УЗД в клинике NEO-Clinic. Стаж с
«Чрезмерно доверяют мужчинам свое здоровье»
— Кто сейчас ваши пациентки? Какие у них проблемы?
— Женщины всех возрастов. Ведь у нас в разные периоды жизни различные проблемы возникают. Сначала подростковые прыщи, потом желание или нежелание наступления беременности, потом роды и их последствия и позже — менопауза. И всё это абсолютно разные вещи. Поэтому гинеколог, на мой взгляд, тоже должен быть разносторонним.
— Современные женщины охотно идут со своими проблемами к врачу?
— Охотнее, чем предыдущие поколения. Мне нравится, что современная молодежь очень откровенна. Старшему поколению сложнее говорить о своих проблемах. Некоторые и вовсе не называют какие-то симптомы, пока ты о них не спросишь: «Ой, да как-то неловко, да я думала, что это неважно». А молодежь более разговорчивая. Девушки по десять раз переспрашивают, пока не поймут. Но при всём этом есть и большой вопрос к современным женщинам. Даже не вопрос, а пожелание. Сейчас женщины стали очень плохо заботиться о контрацепции.
— Рост нежелательных беременностей? Абортов?
— Нет, ужасающий рост заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Есть те, которые мы научились лечить, но есть и те, что нет. Все почему-то об этом забывают. Статистика по ВИЧ поражает: каждый сотый россиянин ВИЧ-положительный. Это очень серьезные цифры! И вот живя в эту эпоху, женщины очень легко доверяют свое здоровье партнерам. Мужчины говорят: «Да я вчера буквально обследовался, у меня всё отрицательно. Давай без презерватива». И многим этого достаточно. Сложно доносить до женщин то, что никогда не понять по человеку, чем он болеет и болеет ли он, говорит ли он правду, хранит ли верность.
— Это проблема молодых девушек?
— Нет, не только. Женщины в целом чрезмерно доверяют мужчинам свое здоровье. Чем это вызвано, для меня непонятно. Одна девушка на вопрос, почему она не предохраняется с партнером, ответила мне: «Так он врач». Другая: «Так он женат». Где тут логика? Мы все думаем, что это где-то там далеко, где люди употребляют наркотики или еще что-то плохое делают. Но это не так. У меня была пациентка, которая узнала, что больна ВИЧ, в центре переливания крови. Хотела стать донором. Другая — когда ее партнера положили в больницу с пневмонией. Это часто бывает как гром среди ясного неба. Сегодня ЗППП болеют все: бедные, богатые, женатые, холостые...
— Получается, что нужно постоянно проверяться на ЗППП?
— Я рекомендую обследоваться хотя бы раз в год. Даже если вы находитесь в постоянных отношениях или в браке. Вы удивитесь, но сейчас на первом месте по распространению ВИЧ находятся именно семейные пары. Всё просто: один партнер изменяет другому без презерватива. Есть и второй момент, это распространение вируса папилломы человека (ВПЧ), который сейчас бьет рекорды по тому, как проявляется у женщин. У этого вируса выявлено более 200 типов, из них онкогенность доказана у более чем 50. То есть он способен вызывать рак. Например, шейки матки. Мужчины же чаще всего являются носителями ВПЧ.
— Какой анализ делают на ВПЧ?
— Мазок. Но диагностировать можно и при помощи визуального осмотра. На слизистых появляется разрастание вирусов, они называются кондиломы. И у женщины, и у мужчины в норме слизистая должна быть ровная, гладкая. Любые изменения врач заметит даже на плановом осмотре. Кондиломы могут быть везде: и на половых губах, и во влагалище, и на шейке матки, и просто в зоне промежности. Эти разрастания удаляют хирургически. Но от самого вируса на сегодня избавиться нельзя, не существует специфического лечения. Мы можем только удалять вирусное разрастание и иногда назначать противовирусный препарат, если титр определяется очень высоким.
— Есть еще какие-то заболевания, которые стали встречаться чаще?
— Как я уже сказала, ЗППП. А так, большинство проблем вроде воспалений и цистита всегда были, есть и будут. Не могу сказать о том, что какие-то заболевания выбились в лидеры. Но сейчас лечение гораздо проще и легче, чем раньше. Арсенал современной медицины позволяет решить практически любой вопрос. Помните, что каждая женщина хотя бы раз в год должна посещать гинеколога даже при отсутствии жалоб. Но все забывают о маммологе. Его списывать со счетов нельзя! Для многих это какой-то неведомый доктор для женщин после 40. Но с
«Сколько детей рожать, это только ваше дело»
— Поговорим о беременности. Какой возраст вы считаете самым подходящим для рождения первого ребенка?
— На мой взгляд, всё зависит от осознанности человека. Потому что забеременеть — это одна история. Ребенка нужно родить и вырастить. Если говорить о состоянии здоровья, то это в районе
— А что насчет ранних и поздних беременностей? Опасно ли рожать, если ты подросток или уже очень взрослая женщина?
— У женщин после 40 лет есть свои повышенные риски по генетическим отклонениям. Чем старше мы становимся, тем они возрастают, увы. Возможно, понадобится консультация генетика. Плюс нужно смотреть общее состояние здоровья. Ведь часто с годами мы приобретаем хронические заболевания, а то и несколько. С совсем юными девушками другая проблема. Они часто не соблюдают рекомендации докторов. Это повышает риски невынашивания, преждевременных родов и много чего еще.
— Это происходит из-за неготовности или безответственности?
— Есть такое понятие, как доминанта беременности. Она формируется не только в теле, но и в психике. Это вопрос того, как будет протекать беременность, насколько ментально женщина готова к вынашиванию ребенка. Потом есть доминанта родов, как женщина в родах себя ведет. Потом есть доминанта лактации, которая тоже формируется, и от нее зависит, как будет протекать грудное вскармливание. Но здесь дело не в возрасте, а в осознанности и ответственности. Но часто они именно с годами и приходят.
— А что насчет тренда на многодетность, о котором говорят последний год?
— Я считаю, что жизнью женщины должна управлять только женщина. Больше никто: ни муж, ни врачи, ни общество. Если у нее есть желание и ресурс, чтобы родить и вырастить десять детей, то это здорово. Большое уважение к таким людям! Но если такого желания и возможности нет, то у любой женщины есть право этого не делать. Сколько детей рожать, это только ваше дело.
— А если говорить об этом с точки зрения здоровья?
— Тут всё индивидуально. Не стоит забывать, что беременность никому здоровья не добавляет. Есть народные поверья, что роды омолаживают женщину. Это неправда. Беременность забирает ресурсы. Мать дает ребенку жизнь: внутри нее формируется новый организм! А как дать, не забрав у себя? Откуда взять? Женщина дарит частичку себя. У организма есть ресурсы. У всех они разные. Кто-то может родить троих, и хоть бы что. А бывает, что даже одни роды вызывают столько осложнений и последствий на всю жизнь, что даже о вторых речи не идет. Там уже на весы ставятся здоровье женщины и даже ее жизнь. Не говоря уже о здоровье ребенка, которого она выносит.
— Существует какой-то оптимальный интервал между беременностями?
— Да, это два-три года с момента родов. Организм может полностью восстановиться. Так вы сможете выносить ребенка здоровым, дать ему самое лучшее. Поэтому давать себе время на восстановление просто необходимо. Каждая мама должна беречь здоровье! Уже не только ради себя. Поэтому думайте своей головой, оценивайте свои возможности.
— Совсем не рожать — это вредно?
— Это такой же миф, как регулярный секс ради здоровья. Нет, не вредно.
— Говорят, что риск рака груди у нерожавших выше, чем у рожавших, а рака шейки матки — наоборот. Это правда?
— Тут всё очень зыбко, но попробую объяснить. Кормление грудью действительно очень хорошая профилактика развития различных заболеваний молочных желез. Но это никому и никогда не даст
«Вопрос беременности — это всегда ровно по 50%»
— Много ли женщин, у которых проблемы с зачатием?
— Достаточное количество. Но я бы не сказала, что тут вопрос только в женщинах. Вопрос беременности — это всегда ровно по 50%. Потому что эмбрион получается из яйцеклетки и сперматозоида. У мужчин, конечно, всё чуть проще. Чаще всего всё упирается в проблемы со сперматозоидами. Точнее, с их качеством и подвижностью. Всё это хорошо видно по спермограмме — специальному исследованию.
— А если говорить о причинах женского бесплодия?
— Давайте начнем с основ. Когда девушка вступает в период пубертата, у нее начинается менструация. Это значит, что остается примерно 400–500 циклов для наступления беременности. У женщин, в отличие от мужчин, эволюционный запас только расходуется. Мы тратим яйцеклетки на всю жизнь и не восполняем. Когда они у нас закончатся, мы придем в период менопаузы.
Яйцеклетка — это единственная клетка в организме, которая не умеет передвигаться. Поэтому в маточной трубе есть специальные ворсинки, которые продвигают ее. При незащищенном половом контакте сперматозоиды попадают в маточную трубу и встречают яйцеклетки. Здесь же происходит оплодотворение. Одним из факторов ненаступления беременности является проблема с проходимостью маточных труб. Они могут быть врожденными или приобретенными после воспалительных процессов. В том числе и после ЗППП.
Следующий момент — это качество самой яйцеклетки. Его проверить заранее нельзя. Только если выполняется процедура ЭКО. Тогда наглядно можно посмотреть и оценить эмбрион. А так какого-то анализа, чтобы проверить, здоровые ли у вас яйцеклетки, не существует.
Бывают и проблемы с эндометрием. Жизнеспособный эмбрион формируется на пятые сутки после встречи яйцеклетки и сперматозоида. Он должен выйти в полость матки и прикрепиться к ее стенке. Она покрыта специальным слоем, который называется эндометрий (внутренняя слизистая оболочка тела матки. — Прим. ред.). Он у женщины каждый месяц растет новый. И именно то время, когда функциональный слой эндометрия отторгается, и называется менструацией. В этот момент беременность может не наступить. Плюс могут быть не очень хорошие рецепторы. Или плохое качество самого эмбриона. Такая беременность прервется самой природой. Это естественный отбор еще внутри тела матери.
— А есть факторы бесплодия, которые находятся вне половой системы? Например, хронические заболевания других органов.
— Они больше влияют на вынашивание беременности. Она может наступать, но прерываться как раз из-за проблем со здоровьем. Потому что, повторюсь, у организма должен быть ресурс дать новой жизни развиться.
— А прием оральных контрацептивов может повлиять на будущую беременность?
— По поводу комбинированных оральных контрацептивов (КОК) есть два популярных суждения. Первый: чем дольше женщина их принимает, тем меньше у нее шансов забеременеть. Второй: после их отмены риск забеременеть в разы вырастает. Есть в обоих утверждениях доля правды. Напомню то, что женщины имеют репродуктивный запас на всю жизнь. Если я КОК пять лет пью, это не значит, что я их себе запасом добавляю. Противозачаточные препараты не влияют на уменьшение резерва и тем более на увеличение. Гормональный фон продолжает работать. А после отмены оральных контрацептивов у женщины действительно бывает гормональный всплеск. Но не у всех и не всегда. Бывает, что требуется от полугода до года, чтобы восстановить свой гормональный фон.
— Как долго их можно принимать?
— Это зависит от запроса женщины. Если я не хочу беременеть всю жизнь, то могу до 35–38 лет предохраняться КОК. А потом переходить на другие препараты, которые не содержат эстрогенов. И так пока не наступит менопауза. Если я хочу сделать перерыв между родами в пять лет — тоже пожалуйста. Принимайте, но помните, что это лекарственный препарат со своими противопоказаниями. Например, КОК влияют на густоту крови. Это, соответственно, риски тромбоза. И если у вас всё было хорошо на момент начала приема, то это не значит, что через десять лет всё будет так же. Поэтому нужно следить за здоровьем и регулярно обследоваться.
— Как изменились средства контрацепции? Есть ли что-то новое, кроме презервативов и КОК?
— Несильно поменялись. Из относительно нового есть подкожный имплант, который ставится на три года в плечо. Он вырабатывает гормоны в суточной дозировке. Стоит в районе
«Рассказывать девочкам хотя бы элементарные вещи»
— Что должно входить в плановый осмотр врача-гинеколога?
— Консультация, УЗИ органов малого таза, мазок на онкоцитологию и мазок на микрофлору. Лучше приходить сразу после окончания менструации.
— Вы говорили, что нужно к маммологу обращаться. Но гинекологи разве не смотрят грудь во время приема?
— Да, смотрят, пальпируют. Но что нам это дает? Что мы можем прощупать, особенно, если грудь большая? А если новообразование еще совсем крошечное? Поэтому ежегодное УЗИ необходимо всем женщинам до 40 лет, а после — маммография. Напоминаю, что тем, у кого стоят импланты, показано МРТ с контрастом. Маммографию делать нельзя.
— Есть ли какие-то вещи устаревшие, которые до сих пор предлагают на приеме гинеколога?
— В поликлиниках и женских консультациях бесплатных, к сожалению, очень мало времени на осмотр. Большой поток людей. Коллегам очень тяжело работать в таких условиях. Это нужно учитывать. Если вы в чем-то сомневаетесь, то лучше перепроверить у другого специалиста. Но я бы не сказала, что в бесплатной медицине все отстали от жизни. Всё, включая методы диагностики, достаточно быстро развивается и внедряется по ОМС. Все врачи следуют клиническим рекомендациям. Они для платных и бесплатных клиник абсолютно одинаковые.
— А сами женщины пользуются сомнительными советами? Может быть, средствами народной медицины?
— К сожалению, да. Для многих до сих пор очень большим открытием становится, когда начинаешь рассказывать о том, как важно правильно подмываться. Есть те, кто умудряется делать это хозяйственным мылом. Потому что бабушка так научила! Кто-то слишком буквально воспринимает существование ежедневных прокладок и реально носит их каждый день. Так нельзя: они нарушают микрофлору и благоприятствуют размножению микробов.
Некоторые считают, что нужно быть чистыми везде. И не понимают, что есть выделения и это нормально. Женщины регулярно спринцуются, чтобы помыть себя изнутри. Самое страшное, чем они это делают. Используют солевые растворы или даже марганцовку. Там потом такие последствия для влагалища, вплоть до ожогов. Даже дочек маленьких так «моют».
— Об этом нужно больше говорить?
— Я большой сторонник того, чтобы рассказывать девочкам хотя бы элементарные вещи. Хотя бы об элементарных вещах вроде гигиены, профилактики ЗППП, контрацепции. Есть и другая проблема, которая идет от незнания. Многие женщины молчат, когда испытывают дискомфорт при половом контакте. Боятся обидеть своего партнера или стесняются: «Вот лучше я потерплю, а потом приду к гинекологу и пролечусь». Хотя некоторые проблемы решаются очень просто. Например, хорошим увлажнением во время секса. Для этого существует специальная интимная косметика. Она продается в свободном доступе, стоит недорого.
У нас засел в голове стереотип, что мужчине нельзя отказывать в сексе. Или говорить о своем дискомфорте. Иначе он уйдет, разведется. Ну не так это! Дорогие женщины, в образе жертвы вы получаете очень много проблем. Так нельзя. В какой-то момент вы начнете ощущать такие половые акты, как настоящее насилие. В голове быстро формируется связь: мне больно, неудобно, я не хочу, вот бы это быстрее закончилось или совсем ничего не было. Ваш организм начнет делать всё, чтобы у вас больше не было секса: бесконечные циститы, кандидоз, воспаления и так далее. Это защита. Такие проблемы решаются не таблетками. Будьте честны в отношениях, говорите со своим партнером. Берегите себя и доверяйте современной медицине.
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