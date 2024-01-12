Из больницы выписали мать 7-месячной девочки, которая умерла в поезде Москва-Чита

В поезде мать с дочерью и двумя сыновьями возвращались домой в Омск из Москвы. В дороге семимесячному младенцу резко стало плохо: поднялась температура, девочка потеряла сознание. После этого наступила клиническая смерть. Поезд остановился на станции Кунгур Пермского края, где уже ждали врачи, но девочку не смогли спасти. У мамы и двух ее детей (мальчиков трех и семи лет) обнаружили те же симптомы, что были у умершего ребенка. Всех троих увезли в больницу в Перми. 10 января краевой Минздрав сообщал, что все члены семьи находились в стабильном состоянии.