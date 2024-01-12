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Из больницы выписали мать 7-месячной девочки, которая умерла в поезде Москва-Чита

Женщина с другими двумя детьми попала в стационар с теми же симптомами, что и у умершей малышки

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В Екатеринбурге, куда поезд приехал уже после констатации смерти ребенка в Кунгуре, поезд встречали машины скорой помощи

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В Перми из больницы выписали жительницу Омска — мать семимесячной девочки, которая 9 января умерла в поезде Москва-Чита. Об этом сообщают наши коллеги из 59.RU со ссылкой на краевой Минздрав.

В поезде мать с дочерью и двумя сыновьями возвращались домой в Омск из Москвы. В дороге семимесячному младенцу резко стало плохо: поднялась температура, девочка потеряла сознание. После этого наступила клиническая смерть. Поезд остановился на станции Кунгур Пермского края, где уже ждали врачи, но девочку не смогли спасти. У мамы и двух ее детей (мальчиков трех и семи лет) обнаружили те же симптомы, что были у умершего ребенка. Всех троих увезли в больницу в Перми. 10 января краевой Минздрав сообщал, что все члены семьи находились в стабильном состоянии.

— Женщину выписали вместе с детьми в связи с отказом от госпитализации, — пояснили в Минздраве Прикамья.

О происходящем в поезде мы рассказывали в режиме онлайн.

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