Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. У нее был грипп

В поезде, следовавшем из Москвы в Читу, погибла семимесячная девочка. Как сообщают наши коллеги из издания E1.RU, предварительная причина смерти ребенка — грипп.



Девочка возвращалась в поезде с матерью и двумя старшими братьями в Омск из Москвы, где они отдыхали. Как сообщает телеграм-канал «RT на русском», в дороге у девочки поднялась температура, она потеряла сознание, у нее случилась клиническая смерть. Медики пытались помочь ей на станции Кунгур (Пермский край), но оказалось слишком поздно.