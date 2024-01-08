Запрет в частных клиниках, выкуп детей и согласие мужа. Как власти боролись с абортами в 2023 году: самые жуткие идеи

Аборт только с согласия мужа

В январе 2023 года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов предложил законодательно закрепить правило о том, что аборт может быть проведен только при получении согласия мужа пациентки на эту процедуру.

Иерей также высказал идею исключить из перечня медицинских показаний к аборту угрозу для здоровья ребенка, сохранив в нем лишь угрозу для здоровья матери. Такой алгоритм действует в Польше: там врожденные пороки плода любой тяжести не являются медицинским показанием для прерывания беременности.