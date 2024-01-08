Не зовите их гонконгским и свиным: в НИИ гриппа рассказали, насколько опасны вирусы, заражающие россиян, и чего ждать дальше

Вирус гриппа А(H1N1) pdm09, вызвавший пандемию среди людей в 2009 году, содержал генетический материал вирусов, циркулировавших у свиней, птиц и людей в 1990-х и 2000-х годах, отсюда и получил свое название. Однако в настоящее время он циркулирует среди людей сезонно и отличается от тех вирусов, которые распространены у свиней.



Штаммы разные, болезнь — одна

По словам главы НИИ гриппа, особых отличий по течению или последствиям между двумя штаммами вируса гриппа нет.

— Для обычного человека в целом они ничем не отличаются. Грипп, вызванный вирусом А(H3N2), протекает с типичными проявлениями, а иногда и с нетипичными — может маскироваться под любую другую ОРВИ. На глаз определить, что болезнь вызвана вирусом гриппа А, В или каким-то отдельным штаммом, невозможно. По поводу высокой летальности гриппа А(H3N2) тоже всё неоднозначно, это зависит от разных причин. Когда в прошлом сезоне доминировал свиной грипп, хотя он не был свиным, тоже говорили о зашкаливающей летальности, — добавил Дмитрий Лиознов.

