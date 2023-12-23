То лапы ломит, то хвост отваливается? Почему организм реагирует на смену погоды и существует ли метеозависимость

Терапевт клиники «УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева объяснила, что именно меняется в организме человека при смене погоды.



— Частично можно подвести научное обоснование метеозависимости, если посмотреть на южные страны, где преобладает солнце и достаточно стабильная погода. Люди там здоровее и живут дольше, — считает доктор. — При колебаниях погоды самочувствие меняется, и на то есть причины. Чаще всего страдают те, у кого есть либо хронические заболевания, либо какая-то генетическая предрасположенность к чему бы то ни было, например к заболеваниям органов дыхания, неврологическим заболеваниям и болезням сердечно-сосудистой системы.