То лапы ломит, то хвост отваливается? Почему организм реагирует на смену погоды и существует ли метеозависимость

Когда резко меняется погода, многие жалуются на головную боль, сонливость, скачки давления и ломоту в суставах. Наши коллеги из E1.RU попросили врачей-терапевтов рассказать, правда ли, что резкое потепление или обрушившиеся снегопады могут влиять на самочувствие.
Миф или реальность?
По словам Игоря Алентова, врача общей практики «СберЗдоровье», артериальное давление и общее самочувствие действительно могут меняться из-за дождливой или снежной погоды. Но серьезных рисков для здоровья это не несет. Проводилось исследование о том, чаще ли пациенты обращаются в стационар с плохим самочувствием на фоне изменения погоды.
— В результатах говорится, что количество обращений немного увеличивается, а также что погода может в некоторых случаях влиять на давление, — рассказал он. — Если ранее пациенту была назначена терапия для снижения давления, при изменении погоды надо принимать ее в прежнем режиме.
Терапевт клиники «УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева объяснила, что именно меняется в организме человека при смене погоды.
— Частично можно подвести научное обоснование метеозависимости, если посмотреть на южные страны, где преобладает солнце и достаточно стабильная погода. Люди там здоровее и живут дольше, — считает доктор. — При колебаниях погоды самочувствие меняется, и на то есть причины. Чаще всего страдают те, у кого есть либо хронические заболевания, либо какая-то генетическая предрасположенность к чему бы то ни было, например к заболеваниям органов дыхания, неврологическим заболеваниям и болезням сердечно-сосудистой системы.
Как такового заболевания «метеозависимость» не существует, отметила Ольга Мамаева, речь идет об обострениях тех болезней, что у человека уже есть. А смена погоды лишь усугубляет ситуацию из-за изменения физиологии.
Как погода влияет на голову и суставы
В первую очередь изменения ощущают люди с хроническими заболеваниями, это связано с переменой атмосферного давления, отметила Ольга Мамаева. Пример: летом стало сухо, капилляры перестали захватывать нужно количество кислорода, изменилась доставка кислорода к органам и тканям.
— То же самое случилось, когда резко похолодало, — пояснила врач. — Спазм капилляров, сосудов, нарушение кровоснабжения — отсюда уже изменения физического самочувствия. Что происходит? Чаще всего возникают неврологические дефициты — это головные боли, что тоже обусловлено спазмом сосудов. Может быть боль в суставах.
Организм живет по законам физики, добавила терапевт. Когда тепло, все тела расширяются, когда холодно — сужаются. Например, человек вышел на улицу зимой, сосуды сузились — и крови, а с ней и кислорода, к органам поступает меньше. Да, в теплом помещении они расширятся, но дефицит уже наступил. Когда холодно, человек еще и меньше двигается, старается согреться, спрятаться. Меньше движения — нарушается кровоснабжение у пациентов с деформирующими остеоартрозами, ревматоидными артритами. Боль усиливается, потому что есть тугоподвижность сустава.
Тугоподвижность суставов — это состояние, при котором суставы с трудом сгибаются. Болезнь еще называют контрактурой. Тугоподвижность суставов вызывают травмы или различные заболевания. Среди них артроз, артрит, воспаление мышц.
А вот врач общей практики Игорь Алентов считает иначе, он опирается на исследования, которые показали, что смена погоды не имеет отношения к боли в суставах.
— Ученые в течение четырех лет наблюдали за
У людей, склонных к головной боли или мигрени, пасмурная погода может быть одним из триггеров, но не единственным фактором плохого самочувствия. Поэтому не стоит делать вывод, что изменение погоды у всех людей провоцирует головную боль.
— Изменение настроения и сонливость, которые часто ощущаются во время дождливой и снежной погоды, могут быть также связаны со снижением солнечной активности, которая влияет на уровень веществ, регулирующих работу нашего мозга, — добавила врач общей практики Ольга Мамаева. — В частности, вырабатывается больше мелатонина, который еще называют гормоном сна, и уменьшается количество серотонина, что может снизить настроение.
Как себе помочь
Как всегда, о состоянии организма нужно заботиться постоянно, а не когда прихватило. Врачи советуют лечить все заболевания вовремя, а если они перешли в разряд хронических, то профилактировать обострения, улучшать состояние и выносливость организма. Если конкретнее, то это стремление к здоровому образу жизни: зарядка, закалка. Если есть выбор, ехать на машине или идти пешком, идите пешком. Старайтесь заниматься посильной физнагрузкой, плавайте.
— Это поможет и избежать спазмов сосудов, — считает Ольга Мамаева. — По возможности избегаем стрессовых ситуаций, принимаем легкие успокоительные, потому что темп жизни высокий, стрессовых ситуаций много, человек чаще всего не успевает отдохнуть и восстановиться. К сожалению, не у всех получается вести здоровый образ жизни.
Важно: если у вас часто болит голова, повышается или понижается давление или возникают другие симптомы, нужно обратиться к врачу.
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