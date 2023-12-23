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То лапы ломит, то хвост отваливается? Почему организм реагирует на смену погоды и существует ли метеозависимость

Поговорили с врачами о головной боли и ломоте в суставах

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Замечали, что при резкой перемене погоды силы как будто покидают? Болит голова, ноют суставы... Этому есть объяснение

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Когда резко меняется погода, многие жалуются на головную боль, сонливость, скачки давления и ломоту в суставах. Наши коллеги из E1.RU попросили врачей-терапевтов рассказать, правда ли, что резкое потепление или обрушившиеся снегопады могут влиять на самочувствие.

Миф или реальность?

По словам Игоря Алентова, врача общей практики «СберЗдоровье», артериальное давление и общее самочувствие действительно могут меняться из-за дождливой или снежной погоды. Но серьезных рисков для здоровья это не несет. Проводилось исследование о том, чаще ли пациенты обращаются в стационар с плохим самочувствием на фоне изменения погоды.

— В результатах говорится, что количество обращений немного увеличивается, а также что погода может в некоторых случаях влиять на давление, — рассказал он. — Если ранее пациенту была назначена терапия для снижения давления, при изменении погоды надо принимать ее в прежнем режиме.

Терапевт клиники «УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева объяснила, что именно меняется в организме человека при смене погоды.

— Частично можно подвести научное обоснование метеозависимости, если посмотреть на южные страны, где преобладает солнце и достаточно стабильная погода. Люди там здоровее и живут дольше, — считает доктор. — При колебаниях погоды самочувствие меняется, и на то есть причины. Чаще всего страдают те, у кого есть либо хронические заболевания, либо какая-то генетическая предрасположенность к чему бы то ни было, например к заболеваниям органов дыхания, неврологическим заболеваниям и болезням сердечно-сосудистой системы.

Как такового заболевания «метеозависимость» не существует, отметила Ольга Мамаева, речь идет об обострениях тех болезней, что у человека уже есть. А смена погоды лишь усугубляет ситуацию из-за изменения физиологии.

При смене погоды происходит спазм сосудов и органы хуже питаются кислородом. Поэтому и болят голова и суставы

При смене погоды происходит спазм сосудов и органы хуже питаются кислородом. Поэтому и болят голова и суставы

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Как погода влияет на голову и суставы

В первую очередь изменения ощущают люди с хроническими заболеваниями, это связано с переменой атмосферного давления, отметила Ольга Мамаева. Пример: летом стало сухо, капилляры перестали захватывать нужно количество кислорода, изменилась доставка кислорода к органам и тканям.

— То же самое случилось, когда резко похолодало, — пояснила врач. — Спазм капилляров, сосудов, нарушение кровоснабжения — отсюда уже изменения физического самочувствия. Что происходит? Чаще всего возникают неврологические дефициты — это головные боли, что тоже обусловлено спазмом сосудов. Может быть боль в суставах.

Организм живет по законам физики, добавила терапевт. Когда тепло, все тела расширяются, когда холодно — сужаются. Например, человек вышел на улицу зимой, сосуды сузились — и крови, а с ней и кислорода, к органам поступает меньше. Да, в теплом помещении они расширятся, но дефицит уже наступил. Когда холодно, человек еще и меньше двигается, старается согреться, спрятаться. Меньше движения — нарушается кровоснабжение у пациентов с деформирующими остеоартрозами, ревматоидными артритами. Боль усиливается, потому что есть тугоподвижность сустава.

Тугоподвижность суставов — это состояние, при котором суставы с трудом сгибаются. Болезнь еще называют контрактурой. Тугоподвижность суставов вызывают травмы или различные заболевания. Среди них артроз, артрит, воспаление мышц.

Если вы здоровы, то не должны заметить на себе смену погоды

Если вы здоровы, то не должны заметить на себе смену погоды

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А вот врач общей практики Игорь Алентов считает иначе, он опирается на исследования, которые показали, что смена погоды не имеет отношения к боли в суставах.

— Ученые в течение четырех лет наблюдали за 11 миллионами пациентов, — рассказал он. — В результате не было обнаружено связи между изменением атмосферного давления, выпадением осадков, колебанием температуры и амбулаторными посещениями по поводу болей в суставах или спине. Если говорить про головные боли во время снегопада или дождя, то это больше частное явление, чем общая закономерность.

У людей, склонных к головной боли или мигрени, пасмурная погода может быть одним из триггеров, но не единственным фактором плохого самочувствия. Поэтому не стоит делать вывод, что изменение погоды у всех людей провоцирует головную боль.

— Изменение настроения и сонливость, которые часто ощущаются во время дождливой и снежной погоды, могут быть также связаны со снижением солнечной активности, которая влияет на уровень веществ, регулирующих работу нашего мозга, — добавила врач общей практики Ольга Мамаева. — В частности, вырабатывается больше мелатонина, который еще называют гормоном сна, и уменьшается количество серотонина, что может снизить настроение.

Как себе помочь

Как всегда, о состоянии организма нужно заботиться постоянно, а не когда прихватило. Врачи советуют лечить все заболевания вовремя, а если они перешли в разряд хронических, то профилактировать обострения, улучшать состояние и выносливость организма. Если конкретнее, то это стремление к здоровому образу жизни: зарядка, закалка. Если есть выбор, ехать на машине или идти пешком, идите пешком. Старайтесь заниматься посильной физнагрузкой, плавайте.

— Это поможет и избежать спазмов сосудов, — считает Ольга Мамаева. — По возможности избегаем стрессовых ситуаций, принимаем легкие успокоительные, потому что темп жизни высокий, стрессовых ситуаций много, человек чаще всего не успевает отдохнуть и восстановиться. К сожалению, не у всех получается вести здоровый образ жизни.

Важно: если у вас часто болит голова, повышается или понижается давление или возникают другие симптомы, нужно обратиться к врачу.

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