«Алин, ты не мороси»: у сибирячки нашли очень агрессивный рак — она борется с ним, не теряя бизнес, семью и мужество

— Я проверяюсь каждый год, шишки не было, но спустя почти 12 месяцев у меня нашли фиброаденому — это доброкачественная опухоль. Врачи сказали: не волнуйся, ты молодая, все будет хорошо — удалить и забыть. Я была спокойна, — вспоминает девушка.

В ее памяти навсегда отпечатался этот момент. В клинике в ряд сидели пациентки, Алина бросила взгляд на экраны их телефонов и увидела открытые вкладки: «рак груди», «какая стадия рака груди лечится», «умирают ли от рака груди».

— Тогда я подумала: боже, как хорошо, что у меня лишь фиброаденома — потерпеть полчаса операции. А потом оказалось, что у меня самой такая же история, — говорит она.

