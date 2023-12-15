«Алин, ты не мороси»: у сибирячки нашли очень агрессивный рак — она борется с ним, не теряя бизнес, семью и мужество

Когда на почту приходят результаты гистологического исследования, и вы видите в графе «Диагноз» слово «рак», первая мысль: это ошибка. После вы испытываете ощущение ужаса и паники, чувствуете как сердце выпрыгивает из груди, впереди — пугающая неизвестность. Именно так Алина Терентьева описывает момент, когда узнала о том, что серьезно больна. Девушка не так давно вышла замуж, открыла салон красоты, уверенно двигалась к поставленным целям, но вселенная решила вмешаться, будто намекнув: стоп, пора замедлиться и кое-что переосмыслить. О том, как Алина проходила стадии от отрицания до принятия и как боролась с болезнью — в материале НГС.
Страшный диагноз
Алина Терентьева говорит, что ей крупно повезло с тем, что удалось обнаружить болезнь на ранней стадии. Ее тип рака (трижды агрессивный) обычно выявляют уже в запущенном состоянии. Её история — чистая случайность: муж нащупал шишку и Алина отправилась на обследование.
— Я проверяюсь каждый год, шишки не было, но спустя почти 12 месяцев у меня нашли фиброаденому — это доброкачественная опухоль. Врачи сказали: не волнуйся, ты молодая, все будет хорошо — удалить и забыть. Я была спокойна, — вспоминает девушка.
В ее памяти навсегда отпечатался этот момент. В клинике в ряд сидели пациентки, Алина бросила взгляд на экраны их телефонов и увидела открытые вкладки: «рак груди», «какая стадия рака груди лечится», «умирают ли от рака груди».
— Тогда я подумала: боже, как хорошо, что у меня лишь фиброаденома — потерпеть полчаса операции. А потом оказалось, что у меня самой такая же история, — говорит она.
В глубине души девушка допускала мысль о раке: за несколько месяцев до обнаружения шишки начала сильно уставать, у нее увеличилась грудь, поправилась верхняя часть тела. В тот период было много работы — Алина с мужем открывали салон красоты, усталость девушка списывала на высокую нагрузку, а потерянный вкус к жизни — на эмоциональное выгорание.
Вечер, когда на почту пришли результаты гистологического исследования после операции, она помнит до мелочей, будто это было вчера. Каждые полчаса они с мужем обновляли вкладку со входящими сообщениями, и когда увидели новое письмо, их сердца забились чаще. Алина вышла на кухню за «Корвалолом», руки тряслись, она ждала, что скажет муж — тот молчал несколько минут, а потом тихо сказал: «Это рак».
— В голове сумбур. Первая мысль: ошибка, не может такого быть, у меня же все вырезали. Самое страшное, когда ты еще не находишься в этой лодке, не знаешь ничего о своем диагнозе и видишь цифру 3 — сразу думаешь, что это третья стадия. Но оказалось, что 3 — это трижды агрессивный тип рака молочной железы, — объясняет Алина.
Всю ночь она не сомкнула глаз. Утренний разговор с врачом по телефону более-менее привел ее в чувство: «Алин, ты не мороси. Приезжай, все будет нормально, я тебя вылечу», — цитирует она медика.
Следовало сообщить о диагнозе родным. Алина вспоминает, что перед звонком маме вошла в ванную умыться холодной водой. Ее задача — быть сильной, ведь семье будет еще хуже, чем ей: видеть боль и страдания близкого человека и не иметь возможности помочь — невыносимо.
«Есть вещи гораздо страшнее»
Алина мужественно вытерпела еще одну операцию, курс красной химии и не растеряла боевой настрой. Девушка поражала персонал больницы своим мужеством, чувством юмора и решительным настроем победить: рак боится сильных людей. Опускать руки, горевать, думать о смерти и плакать — такое тоже было, но недолго. Это обязательные стадии, которые нужно прожить, но самое главное — в них не погрязнуть, иначе выбраться будет очень сложно.
— Раньше я была такая трусиха, даже боялась сдавать кровь, а сейчас — пффф, колите, — рассказывает Алина.
Курсы химии она перенесла легче, чем думала: первую неделю было недомогание, а последующие она спокойно переносила на ногах и даже работала.
Слово рак, по мнению девушки, окутано стереотипами, которые люди сами создали в конце 80-х — в 90-х, когда диагноз еще не был так хорошо изучен, когда не было ни медикаментов, ни возможности поймать болезнь на ранней стадии. Тогда казалось, что рак — это смертный приговор.
— Когда начинаешь читать про онкологию, изучать, понимать, что с тобой происходит, что нужно делать, когда находишь единомышленников, то начинаешь воспринимать рак как любую другую болезнь со своими этапами лечения. Есть вещи гораздо страшнее: автокатастрофы, переломы — люди годами лежат без движения, — считает Алина Терентьева.
Все лечение девушка проходила в Новосибирске, в частной клинике. Безусловно, у нее была возможность лечиться бесплатно по ОМС, но Алина доверила свое здоровье только одному врачу: Денису Ровенских. По сей день она считает его своим спасителем.
— На лечение ушло около 1 миллиона рублей. Действовать нужно было быстро: трижды агрессивный тип рака распространяется бешеными темпами, в 70% случаев уходит в яичники. По рекомендации врача я заморозила яйцеклетку — мне 29 лет, в будущем я хочу родить ребенка, но чтобы предотвратить образование раковых клеток, нужно удалить яичники, — объясняет Алина.
Нужную сумму на лечение ей помогли собрать родители, полностью ушли их с мужем накопления. На свой страх и риск девушка открывала сбор в соцсетях, и за несколько дней подписчики собрали для нее деньги. Алина призналась, что выкладывать тот пост было страшно. Она решила для себя, что удалит его через час, но ей активно стали писать друзья, знакомые, знакомые знакомых — это было поразительно.
Сегодня у Алины позади две операции и два курса химиотерапии, впереди — еще шесть химий и плановый КТ. Нельзя сказать, что она полностью здорова, но сейчас рак спит. Есть контрольные периоды в 3, 5 и 7 лет: если за это время рак не вернется — значит болезнь отступила. Причина, по которой она вообще появилась, девушке не известна: в семье ни у кого не было онкологии, но генетический тест оказался положительным.
«Начинаешь ценить моменты, которые раньше казались обыденностью»
Пройдя путь от отрицания до принятия, Алина многое в жизни переосмыслила. То что когда-то казалось ей серьезной проблемой, потеряло всякий смысл.
— Ты начинаешь ценить моменты, которые раньше казались обыденностью. Прогулки по улице, когда у тебя ничего не болит, встречи с родными — в сложный период люди скрепляются. Я очень ценю поддержку близких, мужа. Другой бы сказал: зачем мне нужна больная? Но нет, мы вместе прошли через самое страшное, — делится Алина.
Их история напоминает кино: они встретились взглядом, перекинулись парой слов и сразу поняли, что похожи. Пережив расставание и долгое ожидание встречи, наконец-то смогли жить вместе, поженились, открыли бизнес, но тут о себе заявила болезнь. Получилось, что вместо романтики и конфетно-букетного периода по влюбленным ударила жестокая реальность.
Алина шутит, что ее уже ничем не напугаешь. Девушка развивает бизнес и старается жить полной жизнью. Говорит, всегда хотела стать своего рода ментором — вселенная услышала. У Алины есть блог в Instagram*, в котором она рассказывает все, что смогла узнать об онкологии, и делится своим опытом без прикрас, честно и с позитивом.
К примеру, потерю волос она обыграла через вирусный тренд нашумевшего сериала «Слово пацана» — видео набрало больше 76 тысяч просмотров. Его оценил Никита Кологривый, сыгравший в сериале Кощея — Алина училась с ним в одном классе.
— Девушки тяжело переживают потерю волос, покупают дорогие парики. Я хотела показать, что лысина — это не страшно, не нужно ее стесняться. У меня получилось. Я прекрасна, у меня красивая форма черепа, — комментирует Алина, демонстрируя новую прическу.
Парик у нее есть, но носить его она не собирается. Стесняться себя из-за болезни — нет, это история не о нашей героине.
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