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Истории

«Не жди, я не приду. У меня другая»: сибирячка осталась одна с детьми без денег и поселилась в глуши — как она выжила

Она прошла через предательство и нищету, но смогла научиться жить и любить заново

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Своим примером Алиса показывает, что вера в лучшее помогает выбраться даже из самой, казалось бы, безвыходной ситуации

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История Алисы Федотовой больше похожа на сериал, чем на реальную жизнь. Испытание за испытанием, одно хуже другого, но не на ту напали — Алиса тот еще игрок. Женщина мужественно отразила все удары судьбы и осталась в выигрыше. Каким бы черным не был период в ее жизни, она всегда сохраняла оптимизм — именно это и помогло ей выбраться из ямы, в которую она попала еще в молодости, по неопытности наивно поверив в любовь. Специально для НГС Алиса рассказала историю своей жизни: женщина пережила предательство любимого мужчины, безденежье, отсутствие крыши над головой, проблемы со здоровьем детей, своим, но не сломалась. Вера в лучшее помогла ей обрести счастье и встретить настоящую любовь.

«Верила, что любовь случается раз и на всю жизнь»

Алиса Федотова родилась в Киргизии, в детстве много переезжала вместе с мамой: сначала было Подмосковье, потом Курская область, следом поселок Колывань, где семья уже осела. Алиса помнит поезда и то, как впервые увидела снег — не понравилось, стало страшно и холодно, захотелось обратно к солнцу.

Девочкой Алиса мечтала стать поваром, но учиться в итоге пошла на библиографа. Она поступила в колледж культуры в Новосибирске, но так и не окончила его, потому что влюбилась.

— Я училась на третьем курсе. Верила, что любовь случается один раз и на всю жизнь. Забеременела. Родилась Соня, я ушла с работы в декрет. Денег не хватало. Я хотела пойти доучиться, чтобы работать по профессии, но муж не дал — сказал: сиди дома, — вспоминает Алиса.

Так прошло несколько лет. Как-то вечером Алиса с дочкой лепила вареники и ждала мужа с работы. Раздался телефонный звонок.

— Звонил муж. Сказал: «Не жди, я больше не приду. У меня другая женщина, я ее люблю», — делится Алиса. — У меня случился шок. Оказалось, что уже полгода он жил на две семьи.

Алиса была на пятом месяце беременности, не работала. Денег на оплату жилья у нее не было. Месяц хозяева разрешили пожить ей бесплатно, но потом попросили съехать.

— Хозяйка дома дала мне список номеров телефонов, куда можно обратиться за помощью, среди них был кризисный центр для женщин. Я позвонила, меня пригласили на собеседование. Сначала я подумала, что это секта, но после встречи с сотрудниками мои опасения развеялись, — рассказала женщина. — А бывший муж, к слову, женился на той женщине, к которой ушел. Я не видела его уже много лет.

Алиса переехала в кризисный центр с двумя детьми на руках в 2014 году

Алиса переехала в кризисный центр с двумя детьми на руках в 2014 году

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«Это маленький социум, где ты учишься жить»

Алиса переехала в кризисный центр, когда старшей дочке было около 4-х лет, а младшей — 2 месяца. «Надежда» — это место, куда за помощью может прийти любая женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. Ей дадут крышу над головой, юридическую консультацию, психологическую поддержку, помогут встать на ноги и наладить мир в семье.

— У меня была одна задача — выжить. Я двигалась на чистом энтузиазме, ни о чем не думала, кроме того, что нужно поднимать детей, чтобы их не забрали у меня, — рассказывает Алиса.

Жить в центре можно бесплатно, но зарабатывать на жизнь необходимо самостоятельно. Алиса устроилась в детский сад мыть полы.

— Детей в охапку — и побежала. Потом в том же саду меня взяли помощницей повара — тогда-то я и поняла: пусть мечта останется мечтой. Работа не из простых, — улыбается женщина.


В кризисном центре Алиса прожила полтора года. Этот опыт она называет школой жизни, когда люди раскрываются с совершенно разных и неожиданных сторон.

— Это маленький социум, где ты заново учишься жить. Кто-то замыкался, кто-то наоборот — раскрывался, чувствуя второе дыхание. В моменты, когда казалось, что все, больше не могу, всегда находился человек, который нальет чай, поговорит с тобой, выслушает, поддержит — и уже легче. Ты помогаешь, тебе помогают. У каждого своя история, — вспоминает Алиса.

Было сложно научиться готовить на много человек. А теперь Алиса не может разучиться и готовит по пять блюд за раз

Было сложно научиться готовить на много человек. А теперь Алиса не может разучиться и готовит по пять блюд за раз

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Колола дрова и была счастлива

Постепенно Алиса встала на ноги. Три работы помогли ей наладить финансовое положение — она сняла небольшую квартирку и съехала из центра. Казалось, жизнь наладилась, но в стране наступил кризис, и Алису сократили. Снова не стало денег, снова нечем было платить за квартиру.

— У меня был материнский капитал. Я пошла в банк узнавать про ипотеку — одобрили. Единственное, что мне оказалось по средствам — частный дом в 23-х километрах от Болотного. Я искала место, куда можно сразу заехать и жить. Я не знала, что можно было вернуться в кризисный центр снова, постеснялась звонить. Переехала в глушь, — рассказывает Алиса.

Болотное оказалось маленьким поселением, где живут добрые и отзывчивые люди. Алиса быстро приспособилась к деревенской жизни: посадила огород, научилась топить печку, колоть дрова.

— Я была так счастлива! У меня свой собственный дом, свое жилье. Природа, есть школа и детский сад — нам было хорошо с детьми, — делится женщина.

В тот период она не работала — жила на алименты, которые с трудом выбила из бывшего мужа через суд, плюс детское пособие.

Домик в Болотном и дочки Алисы

Домик в Болотном и дочки Алисы

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«Руки опускались, ревела часами»

В Болотинском районе семья жила уже 2,5 года. Наконец-то в жизни появились стабильность и спокойствие, причин для тревог не было. Казалось бы — вот оно, счастье, но у Вселенной всегда свои планы.

У младшей дочери Алисы атопический дерматит средней тяжести, кожное заболевание. Аллергия ведет себя непредсказуемо: сегодня есть, завтра нет, обостряется периодами. Врачи настаивали на оформлении инвалидности.

— По 4–5 раз за год у нас случались госпитализации на 2–4 недели. Старшая дочь переезжала в реабилитационный центр, а я с младшей ложилась в больницу. Я и моя мама аллергики, но не кожные, а у Вероники, к сожалению, сразу высыпания. Во время беременности я упала, сломала спину, долго таскалась по больницам, работала до последнего месяца — наверное, все вылилось на ребенка, — предполагает Алиса.

Помощи она никогда не просила, все сама. У брата свои проблемы, сестры — студентки, мама-инсультница. Тем не менее, все члены семьи помогали по мере своих сил.

Алиса с мамой и дочками

Алиса с мамой и дочками

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— Когда нас с Вероникой перевели на амбулаторное лечение, стало легче хотя бы в плане того, что старшая могла оставаться дома. А в остальном — лечимся в Новосибирске, живем в Болотном. Постоянно электричка — 2,5 часа туда, потом еще час автобус, потом от вокзала до больницы. Ездили, ездили, дочке лучше не становилось. С боем я оформила инвалидность. Заметила, что стала очень сильно уставать сама, — рассказывает женщина.

После часа работы по дому два часа Алиса лежала. Сил не было ни на что, начала болеть грудь, стало больно поднимать руки вверх. Гинеколог диагностировала мастопатию — сказала пропить таблетки, и все пройдет. Не прошло. Вдобавок у дочери началась страшная аллергия на деревенскую черемуху. Руки опускались, Алиса ревела часами, но после всегда успокаивалась и искала решение.

— Очередной осмотр у врача показал подозрение на злокачественную опухоль. Меня направили к онкологу. Я так испугалась: что делать то? Онкологов в Болотном нет, нужно ехать в Новосибирск, прием по вторникам и четвергам, а это не автобусные дни. Денег на такси нет. Я набралась смелости и снова позвонила в кризисный центр — мне сказали приезжать, помогут, — продолжает рассказывать Алиса.

Домик в Болотном опустел. Сначала там хотели поселиться охотники, но передумали.

Алиса всегда была оптимисткой — эта способность помогала ей выжить

Алиса всегда была оптимисткой — эта способность помогала ей выжить

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«Были страшные мысли, но нельзя в них закапываться»

Год Алиса лечилась. Рак груди не подтвердился, пять раз женщине меняли диагнозы. Периодически случались истерики, казалось, что мир остановился.

— Я не могла есть, пить, похудела, у меня выпали волосы. Семь таблеток я пила утром, девять — в обед, снова семь — вечером. Дети все понимали, я им рассказала. Девочки рано повзрослели: поддерживали, помогали, чем могли. Конечно, у меня были страшные мысли, но нельзя в них закапываться. Как только начинаешь об этом думать, проваливаешься, выбираться становится сложнее. За волосы себя берешь и вытягиваешь, — рассуждает женщина.

Чтобы не потерять себя и не провалиться в депрессию, Алиса читала книги и смотрела передачи по психологии — помогало. Однажды она наткнулась на мастер-класс по вязанию игрушек и решила попробовать, ей понравилось. Сначала вязание игрушек было просто занятием для отвлечения от грустных мыслей, а после переросло в серьезное хобби — сейчас Алиса вяжет игрушки на заказ, а также для детей с синдромом Дауна и больных аутизмом: их родители называют зайцев с большими мягкими ушами терапевтическими.

Алиса продолжает вязать игрушки на заказ

Алиса продолжает вязать игрушки на заказ

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Новая жизнь

В Болотное Алиса возвращаться не стала. Из кризисного центра она переехала в съемную квартиру, устроилась на работу в магазин пряжи.

— Когда в жизни происходят такие события, начинаешь мыслить шире. Мелкие проблемы перестают быть проблемами вообще, ты фокусируешься совсем на других вещах. Какой смысл закапывать себя в могилу? Я нужна детям. Благодаря той болячке я сейчас здесь. Где бы я была, если бы ее не случилось? Осталась бы в Болотном? Можно сказать ей спасибо за то, что она перевернула мой мир с ног на голову несколько раз, — говорит Алиса.

Три года она пыталась взять ипотеку, но ей все время отказывали. Однажды Алиса увидела рекламу — особые ипотечные условия для семей с инвалидами. Пришла в банк, оставила заявку — неожиданно одобрили миллион. Женщина начала искать хотя бы комнату, но как на зло, ничего стоящего ей не попадалось. Спустя несколько месяцев поисков сотрудница банка предложила Алисе подать заявку еще раз — чудесным образом согласовали три миллиона.

— У меня аж руки затряслись, я не поверила, — улыбается Алиса, вспоминая тот важный для нее момент.

Алиса окончила курсы фотографов и хочет дальше развиваться в этом направлении

Алиса окончила курсы фотографов и хочет дальше развиваться в этом направлении

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Любовь, свадьба и рождение дочки

Наконец-то Алиса переехала в свою собственную двухкомнатную квартиру, обустраивала быт. Дом, семья, работа — на личную жизнь времени не оставалось, к тому же, имея за плечами такой опыт, к выбору спутника жизни начинаешь относиться гораздо серьезнее.

— Один раз я влюблялась, но чувство прошло быстро. Когда смотришь на жизнь трезво, начинаешь рассуждать: может ли этот человек стать опорой? Не сломается ли? — делится женщина.

Будущего мужа Алиса встретила на сайте знакомств. Завязалась переписка, которая, может, ни к чему бы и не привела, если бы не случай.

— Я вызвала мастера собрать стол, но он не смог прийти, заболел. Я взяла и спросила: сможет ли он приехать помочь со столом? Приехал, собрал, да так и остался с нами, — смеется она.

Алиса и Максим вместе уже год

Алиса и Максим вместе уже год

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Максим чуть младше Алисы. Мужчина быстро нашел общий язык с девочками, и спустя несколько месяцев влюбленные сыграли свадьбу: было и белое платье, и букет невесты — все как полагается. Вскоре у пары родилась дочка, девочку назвали Светланой.

— Мужу говорили, что он бесплоден, мы были в шоке! Я все забыла, разница между детьми 13 и 9 лет — заново училась быть мамой. Хорошо, что руки помнят, что делать, — говорит женщина.

Можно сказать, что история Алисы закончилась хэппи эндом. Это правда так, за исключением того, что проблемы со здоровьем снова заявили о себе. В жизни так не бывает, чтобы было хорошо на 100 процентов.

— После родов у меня случился выброс гормонов, образовался тромб. Нога болит настолько, что кажется, ее вот вот разорвет. Выписали уколы, очень дорогостоящие. Управляться с детьми стало тяжело. Муж решил уйти в декрет, чтобы помогать мне, рассказывает женщина. — Месяц мы собирали необходимые справки и документы. Выяснилось, что декретные выплаты Максима составляют всего 8000 рублей — это очень мало, мы провалились в денежную яму. Решили, что с сентября муж снова вернется на работу. Как-нибудь выкрутимся.

Алиса говорит, что благодарна жизни за свой опыт

Алиса говорит, что благодарна жизни за свой опыт

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Жизнь — зебра: полоса черная, полоса белая

— Все что не делается в жизни — к лучшему. Если бы мне сейчас предложили вернуться обратно в прошлое и сделать что-то иначе, я бы отказалась. Благодаря всем событиям, которые со мной произошли, я здесь и сейчас. Столько знакомств, столько замечательных людей вошло в мою жизнь, это очень ценно для меня, — говорит многодетная мама.

Чисто черного цвета в жизни — нет, есть серый. Не может быть в жизни всегда все плохо. По мнению Алисы, нужно лишь присмотреться: когда начинаешь разгребать руками мглу вокруг себя, обязательно увидишь просвет.

— Кто-то называет это болотом, кто-то темнотой. Главное — не останавливаться и работать руками, как та лягушка, которая не сдавалась, взбила молоко в масло и выбралась. Сначала темно, серо, но обязательно посветлеет, и вот она — белая полоса. Счастье обязательно будет. Не нужно закапываться в себе. Дают совет — послушай, если совсем плохо — обратись за помощью, но не опускай руки, — рассуждает Алиса.

Жизнь она сравнивает с зеброй: полоса черная, полоса белая. Нужно просто перепрыгивать с полосы на полосу, а не идти вдоль.

— Все в наших руках, люди сами строят свою жизнь. Можно смотреть на небо и видеть лишь серость, но ведь так не бывает. У неба разные оттенки, и серый в том числе, смотря в какое время поднять взгляд вверх, — говорит женщина.

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