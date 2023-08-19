«Не жди, я не приду. У меня другая»: сибирячка осталась одна с детьми без денег и поселилась в глуши — как она выжила

«Верила, что любовь случается раз и на всю жизнь»

Алиса Федотова родилась в Киргизии, в детстве много переезжала вместе с мамой: сначала было Подмосковье, потом Курская область, следом поселок Колывань, где семья уже осела. Алиса помнит поезда и то, как впервые увидела снег — не понравилось, стало страшно и холодно, захотелось обратно к солнцу.

Девочкой Алиса мечтала стать поваром, но учиться в итоге пошла на библиографа. Она поступила в колледж культуры в Новосибирске, но так и не окончила его, потому что влюбилась.

— Я училась на третьем курсе. Верила, что любовь случается один раз и на всю жизнь. Забеременела. Родилась Соня, я ушла с работы в декрет. Денег не хватало. Я хотела пойти доучиться, чтобы работать по профессии, но муж не дал — сказал: сиди дома, — вспоминает Алиса.