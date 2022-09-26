«Хотелось быть кому-то нужной»: сибирячка усыновила семерых детей — их дважды предали родные люди

«Пела девочка, такая худенькая, глазки умные»

Спустя пять лет к семье Андреевых присоединилась Алеся. Ее маму лишили родительских прав, родственники отказались взять девочку к себе. Четыре года она жила в детском доме, пока не познакомилась с Ольгой.

— Мы с мужем были на концерте — выступали детки из детских домов. Пела девочка, такая худенькая, глазки умные, — рассказывает Ольга историю знакомства с Алесей. — Муж говорит: «Давай заберем, откормим, посмотри, какие глаза».