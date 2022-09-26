«Хотелось быть кому-то нужной»: сибирячка усыновила семерых детей — их дважды предали родные люди

Ольга Андреева — мама восьмерых детей, семь из которых приемные. Когда женщине был 41 год, ее родная дочь выпорхнула из гнезда и улетела жить в Москву. Ольга начала тосковать и задумываться о том, что у нее достаточно сил и энергии для воспитания еще одного ребенка. Так в семье появилась 10-летняя девочка Алина, от которой отказались родители. Ольга думала, что приемная дочка станет единственной, но, как говорится, не загадывайте. Буквально несколько недель назад женщина закончила оформлять документы на седьмого ребенка. Специально для НГС Ольга Андреева рассказала историю своей большой семьи.
«Думала, у меня будет одна принцесса»
— У меня не было явного желания, мечты взять ребенка из детского дома, понимание пришло внезапно. Когда моя родная дочь Юля улетела жить в Москву (она у нас успешная, целеустремленная, работает в гражданской авиации — наша гордость), я поняла, что у меня достаточно сил для того, чтобы поднять еще одного ребенка. Мне хотелось быть кому-то нужной, полезной. Моя подруга — волонтер, навещала в больнице детей из детских домов. Как-то раз она позвала меня с собой, и я встретилась с Алиной, — рассказывает Ольга Андреева.
История первого удочерения началась 14 лет назад. Маленькой Алине было 10 лет, ее изъяли из неблагополучной семьи. Сердце Ольги дрогнуло, она решила познакомиться с ребенком поближе и в итоге решилась на оформление документов.
— Когда я взяла Алину — думала, что она у меня будет одна, принцесса, про других детей я не думала. Опыта было мало, школы приемных родителей тогда не было. Я думала, если свою родную дочь воспитала успешной, то и из Алины сделаю умницу и отличницу. И вот тут я ошиблась — детей не переделать, их нужно принимать такими, какие они есть, просто полюбить их, — считает Ольга и добавляет: — Когда пытаешься исправить, подкорректировать характер, в результате будут только проблемы и ссоры с ребенком.
Алина не делала успехов в учебе, а Ольга старательно нанимала ей репетиторов, чем больше, тем лучше, а итог получался обратный. Как только родители перестали требовать учиться на отлично, девочка сама начала стараться.
«Пела девочка, такая худенькая, глазки умные»
Спустя пять лет к семье Андреевых присоединилась Алеся. Ее маму лишили родительских прав, родственники отказались взять девочку к себе. Четыре года она жила в детском доме, пока не познакомилась с Ольгой.
— Мы с мужем были на концерте — выступали детки из детских домов. Пела девочка, такая худенькая, глазки умные, — рассказывает Ольга историю знакомства с Алесей. — Муж говорит: «Давай заберем, откормим, посмотри, какие глаза».
За четыре года в детском доме Алеся не шла ни к кому, кто хотел бы ее забрать, а с Ольгой контакт случился сразу — приемная мама говорит, что они родные души, и отмечает: сложно объяснить, как это происходит, просто чувствуется. К тому моменту супруги Андреевы уже отучились в школе приемных родителей и учли ошибки прошлого опыта.
— Алеся — удивительный ребенок. Она на отлично окончила школу, поступила на бюджет в медицинский университет, всё сама, мы ей очень гордимся, — хвастает мать успехами третьей дочери.
«Вы можете меня забрать?»
Следующей в семье появилась Танюшка. Андреевых пригласили на встречу, где были дети из центра «Созвездие»: непринужденная обстановка, шашлык, беседа, игры с детьми.
—Танюшка подошла ко мне и сказала: «Вы можете меня забрать?» Вот прям так, по-честному, глядя в глаза. Я не стала обманывать ребенка, сказала, что подумаю, — рассказывает многодетная мама. Женщина решила узнать больше о судьбе Тани: когда девочке было три года, ее взяли в приемную семью, а спустя шесть лет вернули обратно в детский дом.
— У ребенка был стресс. Она полгода сидела под столом и плакала, прям выла. У нее из носа шла кровь, был дневной и ночной энурез. Ей было настолько тяжело переживать произошедшее с ней, а мы не знали, как ей помочь, что делать, много чего перепробовали — всё безрезультатно. Муж сказал: «Ты ее не трогай, пусть она переживает свое горе, пусть воет, пусть хоть пять часов подряд». Обнять и прижать — не работало, ей ничего было не нужно, она выла и выла. В какой-то момент я не выдержала, купила нам с ней два билета в Сочи, и мы улетели. Для нее это была перезагрузка, она переключилась, мы гуляли вдоль берега, кормили чаек, мечтали. Домой вернулся совершенно другой ребенок. Контакт стал налаживаться с того, что у нас появилась совместная история, — объясняет приемная мама.
Так как Таня была сложным ребенком, Ольге и ее мужу показалось разумным пройти школу приемных родителей еще раз: с девочкой предстояло много работы, несмотря на то, что контакт налажен, то, что подходит одному ребенку, может не подойти другому. Результат не заставил себя ожидать — справились. И тут Ольга снова ощутила мощный прилив сил — успех с Танюшей показал женщине, что она еще молода и может больше. Единственное, что останавливало супругов, — жилплощадь: двухкомнатная квартира не позволяла взять еще детей.
«Такие хорошие дети, прям ваши»
К тому времени семья Андреевых уже взаимодействовала с благотворительным фондом «Солнечный город», от его представителей она узнала о проекте «Новая семья 2:0», который предоставляет жилье семьям с приемными детьми. Ольга подала заявку, неожиданно быстро получила положительный ответ. Семья получила большую квартиру в центре города и волею случая приняла еще трех мальчиков.
— В мэрии я случайно встретила директора центра «Созвездие». Она мне говорит: «К нам привезли трех мальчишек, родители умерли. Родственники сначала взяли их к себе, но потом отказались — вторичное сиротство. Такие хорошие дети, прям ваши». Ну раз наши, то возьмем — подумала я, приехала, познакомилась, забрала, — рассказывает Ольга Андреева. — Они буквально ввалились в наш дом, как три богатыря, дрались, бились не на жизнь, а на смерть. У меня были только девочки, а мальчишки — они совсем с другой планеты.
Три брата — тринадцатилетний Леша, десятилетний Максим и младший Дима — ему семь — присоединились к семье. К тому времени старшая Алина уже выросла и переехала жить в другой город. Остальные члены семьи приняли трех братьев с любовью и теплотой, чего не скажешь про маленького Диму: тот сопротивлялся до последнего и даже обижался на братьев, дескать, они его предали. Мальчик старался доказать свое мнение и наотрез отказывался принимать новую семью и тем более новые правила.
— Всё говорил: «Я не давал слово мужика, я это делать не буду», — улыбается Ольга. — Сейчас забавно вспоминать. Через многое мы прошли, и результат есть, это главное.
Леша сейчас учится в девятом классе, играет в футбол. Максим вместе с Танюшей увлеклись многоборьем, брат и сестра учатся в одном классе. Дима пошел в четвертый класс и пока выбирает себе занятие, многоборье его не привлекло, хочет попробовать бокс. Первым назвал Ольгу мамой старший из мальчиков, а Дима — сопротивлялся до последнего.
— Мы его называем — мужичок. Порой он и правда ведет себя как сорокалетний мужик, а иногда — как трехлетний ребенок, — рассказывает мама мальчиков.
Быт, семейные правила и время на себя
Ольга признается: бывает непросто, порой ей казалось, что она не справляется. Приходили психологи из фонда, помогали всем необходимым. С подростками не бывает легко, Ольга говорит: «Их закидоны — как ветрянка, переболеют и пройдет». Иногда не хватает финансов — как и всем. Основной доход семьи обеспечивает муж Ольги — у многодетного отца небольшой бизнес по восстановлению и ремонту пострадавших в аварии автомобилей. Кроме того, семья получает пособия на детей. Сама Ольга не работает, занимается детьми.
— Мы путешественники, любим срываться с места. Увидим, что в Москве хорошая погода, +25 градусов, красивая золотая осень — собираем чемоданы. Любим отдыхать в Сочи, дети там расслабляются. Отдых — это всегда много денег, а нас вон сколько. Справляемся, нам не на что жаловаться, — говорит Ольга.
Когда женщине необходимо время на себя, она его находит. Говорит: «Пока мама в ресурсе — счастливы дети».
— Бывают дни, прям всё, я вымотана. Ни стирать, ни готовить, ни убирать, ни уроки проверять, всё раздражает. Это нормально, я же живой человек, не робот. Как только накатывает усталость, объявляю: у мамы выходной, и мы распределяем обязанности. Подруга как-то спросила — как я наказываю детей. Говорю — никак. «Они что, слушаются?» — удивилась подруга. Мы договариваемся, — объясняет приемная мама.
Важно, чтобы в семье были правила. Например, отбой в половине одиннадцатого. Разумеется, был бунт на корабле, но Ольга стоит на своем. Не хочется спать — не спите, но и не мешайте остальным, лежите тихо.
— Объясняю, почему так нужно, привожу аргументы. К примеру, если я не лягу спать рано, то не высплюсь и не приготовлю вкусный завтрак. Чтобы прийти к правилам и принять их, нужно трудиться. Мы много разговариваем, собираем семейные советы. Поначалу дети относились к ним с осторожностью, а сейчас даже Дима может сказать: «Что-то давно мы не собирались, у меня есть что сказать». Дети не стесняются высказывать друг другу свои претензии, лучше так, чем за глаза, — считает женщина.
Новый член семьи и новый дом
Совсем недавно к большой семье Андреевых присоединилась еще одна девочка — тоже Таня, ее забрали от пьющих опекунов, а о матери ничего не известно. Сейчас Таня только привыкает к приемным родителям, братьям и сестрам.
— Мальчики были против, но мне на помощь пришла Танюшка, сказала, что не была против их появления в семье. Дети договорились и пришли к выводу, что не только у них должна быть такая мама. Хотя ревность присутствует, иногда они буквально рвут меня на части, каждый борется за внимание. Дети учатся в разные смены, оттого мне проще — пока одни в школе, я с другими, гуляем, общаемся, смотрим фильмы, — продолжает Ольга рассказ о своей семье.
Квартиру в центре города Андреевы сменили на загородный дом — из-за происходящей ситуации в стране фонд «Солнечный город» не смог больше оплачивать стоимость аренды. Супруги продали свою собственную квартиру, а фонд добавил на покупку дома. Рядом конный клуб, что особенно радует детей, — вечером они приходят покормить лошадей. Семья привыкает к новому месту жительства, говорят, пока ощущение, будто на даче.
— Я не могу представить свою жизнь без детей, не знаю, что бы я тогда делала. Летом отправим детей в лагерь, думаем с мужем: «Ура, отпуск!», день отдохнем, два, а на третий — всё, будто руки-ноги оторвало, скучно, не хватает движухи. Это так здорово — воспитывать детей, особенно когда это хорошо получается, — улыбается женщина.
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