Не ребенок, а вещдок: няня безуспешно пытается усыновить малыша, рожденного суррогатной матерью на продажу в Китай

В краевом Минздраве заявили, что ребенка могут посещать и адресно передавать подарки только опекуны и законные представители, имея на руках разрешение от органов опеки. Дарья такое разрешение пыталась получить, но уже по названным выше причинам ей его не выдали. Без этой бумаги увидеть ребенка не представляется возможным. Как независимый благотворитель Дарья может передать подарки, но не для конкретного ребенка, а для всех детей, находящихся в спецучреждении.

— Я написала запросы во все инстанции, но письменных ответов пока не получила. Меня отправляют из одного ведомства в другое, по итогу ответов ни от кого нет и навстречу никто не идет, — заключает Дарья Стулинская.

В России не запрещено суррогатное материнство. Почему этих детей вообще забрали?

По версии следствия, каждая суррогатная мать за свои услуги получила по 1 миллиону рублей. Юрист Сергей Напольских объяснил нам, в чем принципиальная разница между суррогатным материнством и продажей детей с точки зрения российского законодательства.

— По федеральному закону суррогатной матерью может быть женщина от 25 до 30 лет, которая дала письменное согласие на вынашивание ребенка. То есть она не может являться донором яйцеклетки. Проще говоря, родители не могут выносить ребенка, производится оплодотворение яйцеклетки другой женщины и сперматозоида мужчины, затем эмбрион помещается в тело женщины — суррогатной матери, которая вынашивает этого ребенка. Это разрешено по закону, при этом есть ограничения — женщина не должна быть замужем и должна иметь одного ребенка. Я так полагаю, что у нас женщины, которых сейчас разыскивают, являются еще и донором яйцеклетки, то есть они являются матерями этих детей и их продали. Это не является суррогатным материнством. Если следователи докажут, что мать и ребенок — родственники, то это будет продажа ребенка, — пояснил юрист.



В уже имеющихся материалах дела словосочетание «суррогатное материнство» не фигурирует — известно только, что граждане Китая являются биологическими отцами детей. Кроме того, женщины старше 30 лет (32 и 34 года), что по федеральному закону не является допустимым. Но почему из-за этого должны страдать дети — закон не говорит.



Как говорит Дарья Стулинская, она видела свидетельство о рождении мальчика — в графе «мать» была вписана женщина, которая его родила. В графе «отец» стоял прочерк.



***

Семья Стулинских намерена добиваться опеки над Цсянем до победного конца.



— Не может и речи быть о том, чтобы усыновить кого-то другого. Мы пойдем до конца. Мне только жаль, что теряется драгоценное время и месяцы, которые малыш проводит в детском доме, и очень хотелось бы, чтобы ситуация решилась как можно быстрее, — заключает Дарья.

А потом с улыбкой добавляет:

— Мы уже ему и имя придумали — Тимур. Мне кажется, оно ему очень подходит.