«Стараемся дать шанс детям, у которых такого шанса нет»: супруги взяли под опеку уже восьмерых малышей из детдома

— Мы стараемся дать шанс на нормальную жизнь детям, у которых такого шанса нет изначально. Никто не берет из детдома сиблингов — родных братьев и сестер, тем более если их трое или четверо. Для большинства это тяжелая ноша. Наши цыганята не знали родительской ласки и любви с рождения. Шахнозе было три года, когда она в последний раз видела родную мать. А ее родные сестра и брат сразу оказались брошены в доме малютки. Но ведь эти дети совершенно обычные, отличаются только цветом кожи, немного смуглее, — рассказывает глава семейства Максим.