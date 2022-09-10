«Стараемся дать шанс детям, у которых такого шанса нет»: супруги взяли под опеку уже восьмерых малышей из детдома
Максим и Екатерина забрали домой уже восемь сирот из детских домов
Красноярцы Максим и Екатерина Поповы не побоялись огромной ответственности и перешагнули через стереотипы: супруги опекают сразу восьмерых приемных детей.
Они дважды спасли от жизни в детском доме целые семьи. Сначала приютили у себя четверых малолетних братьев и сестер из Кемерова. Их родная мать скончалась, а других родственников, согласных на опеку, установлено не было. Следом Поповы забрали из детдома троих цыганят, которые с младенчества не вызывали интереса у других усыновителей.
— Мы стараемся дать шанс на нормальную жизнь детям, у которых такого шанса нет изначально. Никто не берет из детдома сиблингов — родных братьев и сестер, тем более если их трое или четверо. Для большинства это тяжелая ноша. Наши цыганята не знали родительской ласки и любви с рождения. Шахнозе было три года, когда она в последний раз видела родную мать. А ее родные сестра и брат сразу оказались брошены в доме малютки. Но ведь эти дети совершенно обычные, отличаются только цветом кожи, немного смуглее, — рассказывает глава семейства Максим.
Как живет необычная интернациональная семья, с какими трудностями сталкивается и приходится ли бороться со стереотипами, Поповы рассказали в интервью, которое опубликовано на NGS24.RU.
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