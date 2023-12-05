Что там по чушпанам? Кто хочет запретить сериал «Слово пацана» про малолетних бандитов и почему это бессмысленно

А теперь немного про сам сериал. Пока что вышло 5 серий из 8. Все их я посмотрела. При всём уважении к создателям, это не что-то невероятное, на мой сугубо личный дилетантский взгляд. Обычный фильм. Да, хорошо снят, красиво, атмосферно, музыкальное сопровождение сильно понравилось. Особенная благодарность за татарскую песню «Пыяла». После просмотра сериала запела. Весь мир теперь напевает эту песню. Считай, теперь все знают татарский. Плюс? Конечно.



Но вернемся к смысловой нагрузке. Возможно, после 10 лет в журналистике душа моя стала совсем черствой. У меня герои сериала не вызывают ни жалости, ни сострадания, ни даже ненависти. Я просто вижу почти что документальный фильм. Да, времена были тяжелые. Да, воровали. Да, били и убивали. Да, была нищета. Это было, и от своей истории никуда не деться. Но говорить о том, что мне резко захотелось сколотить банду и пойти в ДК танцевать ритуальные танцы, не приходится. Говоря откровенно, куда более меня злят и выводят на негативные эмоции разного рода наполненные похабщиной шоу на федеральных каналах. Ну, допустим, какая-нибудь «Беременна в 16» или всё тот же «Дом-2».

