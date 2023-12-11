Феи сна: красивые медсестры снялись для необычного проекта к Новому году — 12 ярких фото

Двенадцать медсестер сняли в необычном фотопроекте к Новому году в Новосибирске. Яркие снимки редакции НГС предоставили в НМИЦ Мешалкина.
— Новогодний фотопроект Центра Мешалкина посвящен тем, кого не всегда узнают пациенты — заботливым волшебницам лечебного процесса, — отметили в клинике. — Героини — медицинские сестры разных отделений, каждый день участвующие в спасении человеческой жизни. Большую часть времени их лица скрыты под медицинскими масками, а такими преображенными их не видят ни пациенты, ни коллеги! Для своих пациентов медсестры-анестезисты — настоящие феи сна: легко и незаметно они погружают пациентов в медикаментозный сон и следят за его спокойствием и безопасностью.
Читатели также могут полюбоваться на операционных медсестер и палатных. Каждая из низ — важнейшая часть лечебного процесса. Без них врачи как без рук!
Татьяна Семенова ежедневно проводит в рентгеноперационных около 10 анестезий у пациентов с совершенно различной патологией и разного возраста — начиная от новорожденных и вплоть до пациентов старческого возраста. Участвует в осуществлении экстренной помощи, в том числе пациентам с острым инфарктом миокарда, что обязывает быть постоянно готовым к внезапным неотложным ситуациям.
Светлана Безденежных — операционная медицинская сестра операционного блока. Смена медсестры оперблока длится с 8:00 до 16:00, есть и ночные дежурства — 12–16 часовые смены.
Светлана Иванова — медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации для детей с палатами реанимации и интенсивной терапии.
— Главное чудо для меня — это дети. Чудо — когда вселенная откликается на наши старания выходить маленьких пациентов, доверенных нашим заботам. Что касается взрослых, то они иногда нуждаются в сказке и чуде еще больше, чем дети — особенно мамы, которые ждут слов: «Ваш ребенок идет на поправку». И для меня самый большой подарок, когда удается помочь исполнить мечту этой мамы, — цитирует клиника медсестру.
Яна Давыдова — медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации для взрослого населения. В Центре Мешалкина работает 19 лет. В детстве мечтала связать свою жизнь с музыкой, но по настоянию родителей поступила в медицинское училище и, только придя на работу в клинику, по-настоящему влюбилась в медицину.
Алла Чистякова в Центр Мешалкина впервые пришла 30 лет назад.
— Нравится разнообразие в работе анестезиста — сегодня ты стоишь с онкологами, завтра с нейрохирургами, а послезавтра на расслоении аорты с директором. Знания и профессиональная оснащенность нам это позволяют, — приводит слова медсестры клиника.
Любовь Шпедт — медицинская сестра палатная отделения анестезиологии-реанимации для детей с палатами реанимации и интенсивной терапии.
— У нас есть мотивация, которой многие позавидуют: мы видим свой результат — и это жизнь человека. Вот ты видишь, как ему тяжело и плохо, а после твоих манипуляций ему лучше — конечно, это вдохновляет! — отметила медсестра в разговоре с пресс-службой клиники.
Екатерина Юрчук — медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации для взрослого населения.
Она ассистирует врачу-анестезилогу при операциях любой сложности на сердце и сосудах, а также при удалении опухолей различной локализации у взрослых пациентов.
Ольга Коныгина — операционная медицинская сестра операционного блока. В Центре Мешалкина работает с 1998 года. Сейчас трудится в составе хирургической бригады на операциях по коррекции врожденных пороков сердца детям от 0 до 18 лет.
Инна Смирнова выполняет указания врачей-реаниматологов, которые выводят из наркоза пациентов после операции, из тяжелых и критических состояний до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма. От ее действий зависит успех выхаживания пациентов в ранний послеоперационный период.
Мария Кочкина — операционная медицинская сестра операционного блока. Она работает в чистой перевязочной, проводит послеоперационные перевязки.
— Мне кажется, никто из нас никогда бы не променял это чувство, когда случайно встречаешься со своими уже бывшими пациентами и слышишь: «А помните, вы меня когда-то перевязывали? Спасибо вам за вашу работу!», — цитирует Марию Кочкину пресс-служба клиники.
Нина Матвеева — одна из опытнейших медицинских сестер Центра — работает в реанимации 40 лет и прекрасно помнит академика Мешалкина.
— Участие и уход — главный принцип работы в детской реанимации. Дети, в том числе новорожденные, лежат там без мам, мы им полностью заменяем маму, как можем, на время: кормим, моем, обрабатываем, выхаживаем самых сложных ребятишек. Выходить — это большое искусство, ведь младенцы и сказать ничего не могут, а мы должны знать и чувствовать все, что их может беспокоить, — отметила Нина Матвеева в беседе с пресс-службой клиники.
Елена Костомарова — операционная медицинская сестра отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Обладает широким спектром навыков и умений: устанавливать внутривенные периферические катетеры, осуществлять перевязки, проводить все виды инъекций и инфузий, забор крови на анализы, глубоко разбираться в устройстве и принципах работы многочисленного современного оборудования.
В октябре прошлого года в Центр Мешалкина в Новосибирске сделал фотовыставку «Линии жизни», посвященную борьбе с онкологическими заболеваниями. На фотографиях были представлены 10 портретов женщин разного возраста, которые пережили или переживают поставленный диагноз.