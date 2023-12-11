Феи сна: красивые медсестры снялись для необычного проекта к Новому году — 12 ярких фото

Двенадцать медсестер сняли в необычном фотопроекте к Новому году в Новосибирске. Яркие снимки редакции НГС предоставили в НМИЦ Мешалкина.

— Новогодний фотопроект Центра Мешалкина посвящен тем, кого не всегда узнают пациенты — заботливым волшебницам лечебного процесса, — отметили в клинике. — Героини — медицинские сестры разных отделений, каждый день участвующие в спасении человеческой жизни. Большую часть времени их лица скрыты под медицинскими масками, а такими преображенными их не видят ни пациенты, ни коллеги! Для своих пациентов медсестры-анестезисты — настоящие феи сна: легко и незаметно они погружают пациентов в медикаментозный сон и следят за его спокойствием и безопасностью.