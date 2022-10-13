«Я не могу иметь детей, но пусть на мне закончится наследственная цепочка»: жизненные истории и фотографии женщин о борьбе с раком
Героини научились ценить и любить жизнь и считают, что теперь она стала лучше
Центр Мешалкина в Новосибирске сделал фотовыставку «Линии жизни», посвященную борьбе с онкологическими заболеваниями.
На фотографиях представлены 10 портретов женщин разного возраста, которые пережили или переживают поставленный диагноз. Они сопровождаются историями пациенток: как они узнали о диагнозе, как проходили стадию принятия, где лечились, кто их поддерживал.
— Мы благодарны героиням проекта за то, что они были так искренни. Многие не сдерживали слез, рассказывая о себе. Это было трогательно, по-настоящему, до мурашек. Надеемся, эти истории станут примером для тех, кто сегодня оказался в похожей ситуации, только в начале пути, и не знает, с чего начать, где искать силы. Онкология не заразна и не передается, как вирус, от человека к человеку. Онкофобия разрушительна и иррациональна. Наши истории — о другом: о жизни, вере, добре, переменах. Они наполнены смыслами, основной из которых — траекторию жизни можно и нужно менять самим, — прокомментировали в пресс-службе центра Мешалкина.
Рассказываем о трех пациентках.
«На химию в платье и на каблуках — это про меня»
Одна из героинь проекта — Анастасия. Она в 6 лет потеряла маму, которая умерла от рака груди. Причиной стала мутация в гене.
15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. Сейчас многие учреждения проводят акции и приглашают проверить свое здоровье. Если вы давно этого не делали, то сходите к врачу!
— Позже этот же ген поразил мои внутренние органы: в 26 лет я перенесла сложную операцию по удалению яичников, матки, аппендикса, маточных труб. Сейчас я понимаю, что это было не самым страшным, что мне пришлось пережить. Первая химиотерапия — самая легкая в физическом плане и самая трудная в эмоциональном. Тогда же я, кстати, рассталась с будущим мужем. Из-за моего диагноза я не могу иметь детей, но лучше так, пусть на мне закончится эта наследственная цепочка, — говорит Анастасия.
Позже у девушки было несколько рецидивов. Каждый раз — новый курс химиотерапии, новые испытания.
— Химия — это больно, тяжело, побочные реакции, потеря волос на голове — шок, я ведь девочка. Пережить ее ментально — самое сложное. Она сильно бьет по женственности: тебе становится всё равно в какой-то момент. Ты ходишь лысая — ну и пусть показывают пальцем, осуждают, шепчутся… Я могу сравнить это состояние с цветком, который осенью обрезали и ему надо зиму пережить, чтобы к весне снова расцвести. Каждый раз рядом со мной кто-то появлялся, вытягивал из этого сложного состояния, а потом уходил. Я сама удивлялась, что я такая лысая, некрасивая, еле живая, а за мной кто-то еще и ухаживает. А когда химия заканчивалась, они уходили, такие вот «ухажеры-спасатели», — поражается Анастасия.
Шесть лет назад девушке подарили лабрадора. Его зовут Джек, и он, по словам Анастасии, помогает ей: дарит позитив, поддерживает в тонусе.
— В центре Мешалкина у меня была самая сложная химиотерапия из всех. Профессор Красильников и его команда подсказали мне, как пережить сложные моменты, рассказали о препаратах, которые сглаживают побочные реакции. Я благодарна врачам, моим друзьям, отцу, крестникам и даже своему заболеванию за возможность проживать эту жизнь так, как я живу ее сейчас, — поясняет Анастасия.
Анастасия не любит, когда говорят о том, что с заболеванием надо бороться, потому что борются с ветряными мельницами:
— А тут надо принять себя и просто жить. На химию в платье и на каблуках — это про меня! Правильнее найти общий язык с болезнью и, как вишенка на торте, полюбить. Нам дается ноша по силам. Я благодарна тому, что дала мне онкология. В любой боли есть энергия и сила, которую мы можем в себя вобрать и измениться. Трансформация меня произошла через эту боль. Я сегодняшняя нравлюсь себе больше, чем та, какой я была до.
«Раньше у меня был перекос в сторону работы»
Сибиряку Ирину в течение двух лет беспокоили головные боли. В какой-то момент они усилились, появились еще и головокружение, боль в шее. Она наблюдалась у невролога: полтора года лечила остеохондроз. Массаж и физиотерапия не помогали, поэтому Ирину отправили на МРТ и обнаружили опухоль головного мозга.
— В первый момент было полное непринятие ситуации. В голове крутились мысли: «Почему это случилось со мной? Может быть, это ошибка?» Когда пришло осознание, началось хождение по докторам. Я консультировалась в разных медицинских центрах, но все врачи сходились во мнении, что нужна операция. В этот период особую поддержку оказал супруг: он искал информацию и специалистов. Таким образом я нашла врача, которому полностью доверилась (Сергей Чернов в клинике Мешалкина. — Прим. ред.).
После операции произошло переосмысление жизни, замечает Ирина:
— То, что до болезни казалось важным, например, проблемы на работе или бытовые неурядицы, отошло на задний план. Я начала задумываться о том, что не успела сделать. Раньше у меня был перекос в сторону работы: я могла выйти в выходной день, в неурочное время. Я перфекционист, мне нужно делать всё на отлично. Когда случилась беда, я мысленно связывала причины заболевания с этой чертой. Теперь на передний план вышли семейные ценности, забота о своем здоровье и здоровье близких.
Опухоль Ирины оказалась доброкачественной, и сейчас она пытается ежедневно находить баланс между работой, здоровьем и семьей.
«Усугублялся кашель, я плохо спала»
У Ксении из Барнаула всё началось с сильного кашля.
— Сдавала несколько раз анализы — они были нехорошими, но большого значения я этому не придавала. Следом на шее стал увеличиваться лимфоузел. По рекомендации обратилась в онкологический диспансер. Мне назначили МРТ. Когда выполняли исследование, все вокруг забеспокоились, засуетились. Мне сразу стало понятно, что дело плохо. Обнаружили лимфому, назначили химиотерапию, — вспоминает девушка.
Они с семьей начали искать варианты лечения за границей и выбрали Израиль.
— В госпитале Израиля две-три недели мы ждали результаты биопсии. Мне становилось хуже: усугублялся кашель, я плохо спала. В этот период было очень страшно. Когда пришел результат биопсии, установили точный диагноз — лимфома Ходжкина. Врачи назначили 6 курсов химиотерапии, каждый из которых состоял из двух процедур. В это время я училась в ординатуре и не хотела пропускать год, поэтому 12 раз летала в Израиль на трое суток. После химиотерапии мне требовалось радиотерапевтическое лечение, — объясняет Ксения.
Поскольку летать в Израиль на лечение очень дорого, девушка обратилась в центр Мешалкина. Лечение прошло успешно. Шесть лет Ксения находится в ремиссии.
— Первый вопрос, который возникает у людей в подобной ситуации: «За что?» Но правильнее задать вопрос: «Для чего?» Когда ты сталкиваешься с болезнью, сильно меняется мировоззрение. Жизнь от этого становится в какой-то степени лучше. У всех случается, что мы грязнем в буднях, делах, думаем, что завтра будет по-другому. Столкнувшись с бедой, останавливаешься и понимаешь, что каждый день прекрасен. Все испытания даны нам для чего-то. Какой бы сложной ни была ситуация, нужно жить и радоваться каждому дню. Нельзя опускать руки, нужно верить в себя, свое будущее, — говорит Ксения.
Она уверена, что такой настрой обязательно должен быть, а без него могут не помочь ни врачи, ни лекарства.
Ранее мы делали свой фотопроект, посвященный отважным врачам, которые спасают пациентов с онкологическими заболеваниями. А здесь вы можете почитать наш сериал «Онколикбез», рассказывающий о симптомах и причинах разных видов рака.
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