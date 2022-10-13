«Я не могу иметь детей, но пусть на мне закончится наследственная цепочка»: жизненные истории и фотографии женщин о борьбе с раком

Одна из героинь проекта — Анастасия. Она в 6 лет потеряла маму, которая умерла от рака груди. Причиной стала мутация в гене.



15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. Сейчас многие учреждения проводят акции и приглашают проверить свое здоровье. Если вы давно этого не делали, то сходите к врачу!



— Позже этот же ген поразил мои внутренние органы: в 26 лет я перенесла сложную операцию по удалению яичников, матки, аппендикса, маточных труб. Сейчас я понимаю, что это было не самым страшным, что мне пришлось пережить. Первая химиотерапия — самая легкая в физическом плане и самая трудная в эмоциональном. Тогда же я, кстати, рассталась с будущим мужем. Из-за моего диагноза я не могу иметь детей, но лучше так, пусть на мне закончится эта наследственная цепочка, — говорит Анастасия.