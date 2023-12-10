«У меня, оказывается, биполярка». Можно ли узнать свой психиатрический диагноз в интернете и чем это опасно

Но можно ли поставить себе диагноз, просто загуглив симптомы? Как понять, что ты действительно чем-то болен? И что делать, если боишься идти к психиатру? Об этом MSK1.RU поговорил со специалистами.

«Согласно гуглу, у меня всё страшно»

О привычке гуглить свои симптомы в интернете нам рассказала москвичка Алина. У нее часто случались перепады настроения, тревожность и панические атаки.

— Отношения с едой не самые простые, про отношения с мужчинами даже говорить страшно. В итоге, согласно гуглу, у меня всё страшно: там и пограничное расстройство, и биполярное, и тревожное, и расстройство пищевого поведения, и ОКР, — сказала она.