«У меня, оказывается, биполярка». Можно ли узнать свой психиатрический диагноз в интернете и чем это опасно

«Я прочитал в интернете, у меня, оказывается, биполярка», — такие заявления нередко можно услышать от современной молодежи. В последнее время нам всё чаще приходится сталкиваться со стрессом и тревожностью. Иногда симптомы настолько нас пугают, что мы идем в поисковики с вопросом: «А нормально ли это?» Спустя десятки прочитанных статей люди приходят к выводу, что страдают от психиатрического заболевания — депрессии, пограничного расстройства личности или шизофрении.
Но можно ли поставить себе диагноз, просто загуглив симптомы? Как понять, что ты действительно чем-то болен? И что делать, если боишься идти к психиатру? Об этом MSK1.RU поговорил со специалистами.
«Согласно гуглу, у меня всё страшно»
О привычке гуглить свои симптомы в интернете нам рассказала москвичка Алина. У нее часто случались перепады настроения, тревожность и панические атаки.
— Отношения с едой не самые простые, про отношения с мужчинами даже говорить страшно. В итоге, согласно гуглу, у меня всё страшно: там и пограничное расстройство, и биполярное, и тревожное, и расстройство пищевого поведения, и ОКР, — сказала она.
После прочитанных ужасов Алина отправилась к психиатру, чтобы точно узнать свой диагноз. Но всё оказалось намного сложнее: чтобы его поставить, нужно сдать кучу анализов, пройти психотерапию и только потом ждать вердикта. Специалисты предупредили девушку, что на это уйдет минимум 2–3 года.
— Уже 10 лет у меня нет диагноза, врачи только пишут в заключении «расстройство личности» или «расстройство поведения», не уточняя, какое именно. В инструкции к препаратам, которые я принимаю, в показаниях указано биполярное расстройство — по гуглежке оно подходит больше всего. Но взять ответственность за постановку диагноза пока ни один психиатр не решился, — рассказала Алина.
Другой москвич Егор (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) тоже нагуглил себе страшное, но диагноз в итоге подтвердился. К концу 2021 года он обнаружил, что постоянно пребывает в состоянии тревожности. У него появились проблемы со сном, потеря аппетита и рвота перед важными событиями. Егор даже начал слышать какие-то звуки.
— Погуглил, решил, что у меня депрессия. Причем не простая, а с вегетативными нарушениями. Записался к психиатру в известную частную клинику. Мне сказал врач, что у меня депрессия и тревожное расстройство. Поэтому выписал рецепт на два препарата, сказал, что надо пить курс, пока не будет видимых улучшений, — вспомнил Егор.
В итоге парень не увидел результата от терапии и вылечился путем психоанализа. На повторные консультации к психиатру он не пошел — пожалел денег. А впечатления от лечения таблетками остались негативные.
Синдром третьего курса
По мнению специалистов, пытаться загуглить свой психиатрический диагноз бесполезно, а иногда может привести и к плохим последствиям, поскольку есть риск недооценить серьезное психическое недомогание. Если человек ограничивается самодиагностикой, то заболевание может быть упущенным — через какое-то время он почувствует серьезное ухудшение.
— В мединститутах это называется «синдромом третьего курса». Студенты, не имея должной подготовки, переходят к клиническим дисциплинам и сразу же находят у себя все симптомы самых тяжелых заболеваний, — рассказал психиатр Александр Теслер.
По словам Теслера, диагноз после соответствующей процедуры может поставить только врач. Он должен выслушать жалобы больного, провести осмотр, назначить определенные тесты и только потом выносить заключение. Причем в данном случае диагноз будет предварительным, а клинический диагноз можно поставить в клинике или после должного методического обследования.
Директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова тоже считает, что узнать о своем заболевании с помощью интернета невозможно, так как информация в Сети чаще всего некачественная и написана «непонятно кем».
— Диагноз может поставить только врач. И этим занимается даже не психолог, это может сделать только медицинский работник — врач-психиатр или психотерапевт, — подчеркнула Макарова.
Сами психологи нередко сталкиваются с людьми, которые ставят себе диагнозы. Александр Теслер встречает таких пациентов на протяжении всей практики. По его словам, это происходит, потому что людям хочется самостоятельно регулировать свои жизни.
— Они приходят и говорят, что у них апатия, а это уже диагноз. У них депрессия, а это уже диагноз.
Они считают, что это просто название. Такие часто приходят на консультации, — поделилась доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии РГУ имени
А если поставят на учет?
По мнению Теслера, люди ищут информацию в интернете в том числе потому, что в наши дни появилось большое число коучей, которые пишут о психологии. Однако эксперт отметил, что чаще всего они не имеют на это право, поскольку не являются врачами-психиатрами.
Кроме того, люди боятся обратиться к специалисту, потому что считают, что их поставят на учет и перечеркнут нормальную жизнь. Хотя психиатрический учет (обязанность медицинских учреждений отчитываться о всех пациентах с заболеваниями психики. — Прим. ред.) упразднили еще в 1993 году с принятием Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Сейчас лечение у психиатра делится на консультативно-лечебную помощь и диспансерное наблюдение.
— То, что называлось учетом в советское время, сейчас в принципе не практикуется и запрещено, — рассказала Ирина Макарова. — Процедуры, которые в СССР практиковались, есть по некоторым расстройствам. Например, нельзя получить разрешение на приобретение оружия, усыновить ребенка, занимать государственную должность, но это касается очень ограниченного числа психических расстройств. Это, как правило, тяжелые пожизненные психические расстройства.
Пациенты также могут опасаться того, что о диагнозе узнают их близкие или коллеги по работе. Однако Макарова уверяет, что никто не может прийти в психоневрологический диспансер и запросить какие-либо сведения о заболевании — это запрещает закон об оказании психиатрической помощи.
Согласно статье 9 закона о психиатрической помощи, сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну и могут быть предоставлены для реализации прав и законных интересов лица, страдающего психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя.
— Ни одно учреждение не может посылать запросы. И даже если это сделает школа, университет или место работы, им не ответят. Только сам пациент, если у него есть желание, может рассказать своим близким о том, что с ним происходит. Есть ситуации, в которых лечение может оказываться принудительно, но для принудительного лечения необходимо постановление суда, — уточнила Макарова.
Что делать, если что-то не так
Если же человек ощущает тревожность или другие психические проблемы, он может проконсультироваться у психолога.
— Нужно обратиться за помощью к нормальному врачу, сейчас же полно бесплатных. В каждой школе и университете есть психологическая служба. Взрослые люди могут обратиться в любую поликлинику по месту жительства, — отметила Наталья Калинина.
По словам Макаровой, консультация с психологом поможет человеку побороть тревогу и страх и сместить внимание в сторону принятия лечения и заботы о своем состоянии.
— Просто до сих пор у нас сохраняется некоторая стигма относительно обращения к психиатру. Всё равно какая-то тревога остается, даже если нет учета. Если эта тревога есть, то ну почему бы не обсудить ее с психологом, — объяснила она.
В то же время Александр Теслер рекомендует сразу обращаться к психиатру, поскольку психологи назначают терапию, которая не имеет ничего общего с терапией психических заболеваний.
— К сожалению, иногда психологи берут на себя смелость ставить диагноз. Его может поставить человек, который уголовно отвечает за поставленный диагноз, — это только врач.
Мужчины гораздо реже обращаются за психологической помощью, чем женщины. Но и они, как взрослые, так и маленькие мужчины, оказываются в кабинете психолога, когда становится совсем невмоготу. Мы собрали шесть историй мальчиков и мужчин, столкнувшихся с проблемами и стереотипами, самостоятельно решить которые они не смогли.
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