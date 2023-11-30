Похудел на 170 кг за два года и стал подкаченным красавцем — оцените до и после

Александру Тесля 45 лет. С детства он был упитанным парнем. В 25 лет уже весил больше 150 килограммов. А в один момент дело дошло до 270 килограммов. Среди причин своей беды Александр называл генетику и любовь к пиву.
После развода с женой мужчина переехал в Краснодар, где врачи сказали ему, что если ничего не изменить, через полгода он может умереть. Из-за большого веса Александр мучился от варикоза, геморроя и болей в сердце. Тогда он и решил измениться.
Александр начал худеть самостоятельно, не слушая блогеров и коучей. Поначалу вес уходил стремительно, но позже остановился. Из-за нервов в один момент мужчина вообще перестал есть и стал дистрофиком с обвисшей кожей. Но в итоге тренировки и правильное питание помогли ему сбросить за несколько лет 170 килограммов. Не обошлось и без операции по удалению обвисшей кожи.
Как сейчас выглядит Александр и через что ему пришлось пройти, чтобы обрести себя, — смотрите в видео выше.