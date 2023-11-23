280-килограммовый затворник. История человека, который пять лет не выходил из дома и почти не вставал на ноги. Спасти его не успели

— Любые мужчины, мне кажется, смотрят бои, — говорит Леонид, глядя на экран новенького телевизора. — Нравится, как женщины дерутся. Это просто страх, мужикам до них сильно далеко. У женщин гораздо больше энергии, зла, чем у мужчин, в бою.
В молодости Леонид и сам занимался борьбой, когда учился в ПТУ. В последнее время любимый вид спорта — лишь на экране телевизора, купленного на пенсию по инвалидности. Почти пять лет Леонид не выходил из дома из-за лишнего веса. Он с трудом вставал с дивана и передвигался по комнате. Иногда его речь трудно разобрать и приходится переспрашивать. Леониду было 60 лет, а его вес — около 280 килограммов. Но таким он был не всегда. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают историю человека, чья жизнь замкнулась и закончилась на стареньком диване. Журналисты успели застать его последние дни.
Леонид Андреев скончался до выхода материала. Утром 17 ноября его сердце остановилось. Приносим соболезнования его родным и близким. Помощь к нему пришла слишком поздно.
Диван, телевизор и матрац от пролежней
Ворота с зеленой облупившейся краской не заперты. Хозяин дома с белыми резными голубями на ставнях держит двери открытыми, но не потому что здесь очень рады внезапным гостям. В доме Леонида — всего две жилые комнаты, остальное заброшено за ненадобностью. Вся его жизнь проходит на 30 квадратных метрах. Практически всё время Леонид лежит на диване, но раз в день встает, чтобы немного подвигаться.
— Утром встаю, сварю еду, маленько поем, телевизор посмотрю. Постарался туда пересесть, сюда пересесть. Матрасик вон, чтобы пролежней не было, постелю его сюда, полежу на нем часа два-три, — говорит Леонид.
Даже чтобы просто подняться с постели и встать на ноги, грузному мужчине требуется немало усилий. Поэтому всё, что нужно, вплоть до самодельного туалета, стоит в комнате. Из развлечений у него — ТВ-передачи и неспешная сельская жизнь за окном. Еще лет 10 назад Леонид увлекался охотой, у него было свое хозяйство: свиньи, корова, теленок, огород и сад. Теперь из этих увлечений осталось только изготовление браги из садовых яблок. В этом году даже был особо хороший урожай, часть фруктов Леонид раздал просто так, лишь бы не портились. Напиток из них он варит, практически не вставая, на маленькой электрической плитке. Да и то, делает это Леонид по большей части из необходимости. Вот уже пару лет это своеобразная валюта, которой он платит за помощь по дому местным завсегдатаям.
— Ребята приходят, кому надо выпить, посуду вымоют, дров натаскают и в любое время печку затопят, — объясняет Леонид.
Из подтянутого юноши в неподвижного толстяка
Леонид Андреев родился и вырос в селе Армизонском Тюменской области. Он — самый младший ребенок в семье. Всего у его родителей пятеро детей. И все они страдали от лишнего веса. Леонид не раз повторил, что у родителей не было ожирения, а вот его братья и сестры все с нарушенным обменом веществ.
Набирать вес Леонид начал после армии. Отслужив в артиллерийских войсках, он вернулся в родное Армизонское, устроился на работу водителем. Тогда мужчина весил всего 69 килограммов.
— Через три месяца после армии уже 107 весил. И у меня каждый промежуток, примерно раз в лет 7–8, по 25 килограммов прибавлялось. Скачок делается, и потом вес стоит 7–8 лет. Потом опять какой-то скачок делается, опять вес прибавляется — и так далее. Уже потом врачи сказали, что это обмен веществ нарушен, — объясняет Леонид.
С набором веса постепенно начали вылазить и другие болячки. Появилось давление, проблемы с сердцем. Когда работать стало совсем тяжело, Леонид уволился и начал оседать дома. На тот момент ему было всего 55 лет. Денег не было, и ему тогда в основном помогала сестра. Собственной семьи у него нет. Он был женат два раза, но первая его супруга не стала ждать мужа из армии, а со второй он развелся после 20 лет брака из-за ее любви к выпивке.
— Я раньше сам попивал хорошо, — признается Леонид. — А потом сердечко заболело, и я сразу бросил. 15 лет не пью. И не курю. Могу похвастать. Бросил в один день.
Но отказаться от вредной привычки мужчину мотивировало не только это. Когда Леониду было около 40, он вместе с бывшей супругой взял под опеку ее племянника. Мальчику тогда было всего девять месяцев. Лешу (имя изменено) он воспитывал как родного, даже после того как развелся с женой. Другие родственники ребенка, его бабушка и дедушка, по словам Леонида, не были особо озабочены судьбой мальчика. Но когда тому исполнилось 14 лет, его забрали в другую семью.
— Душа болит о нем, не знаю даже. Что-то перестал звонить, говорит Леонид, поглядывая на лежащий рядом кнопочный мобильник. — Когда его забрали, меня подкосило. Сказали, что отдали его родственникам отца, у меня сразу всё настроение к жизни пропало. Пока маленький был — не нужен был им. Я говорил деду его: «Иди, с внуком хоть поговори». А когда 14 лет исполнилось ему, и узнали, что там на книжке пять миллионов лежит — быстро к себе забрали. И ко мне не пускали ночевать.
Детский снимок мальчика, сделанный в школе, Леонид бережно хранит за стеклом старенького серванта.
«Я думал, они что-то ошиблись»
Из близких, которые могли бы прийти на помощь, у Леонида оставались родная сестра и племянник. Это единственные родные люди, которые заботятся о нем. Хотя часто навещать его у обоих не получалось. У сестры тоже проблемы со здоровьем, а племянник живет в Тюмени, в трех часах езды от села. Виталий в жизни Леонида появился совершенно внезапно. До этого года они не общались, и молодой человек совершенно случайно узнал, что затворник, живущий по соседству, — его дядя. Когда Виталий приехал к нему в гости, то был ошеломлен, в каком состоянии находится Леонид и в каких условиях ему приходится жить.
Как оказалось, сам мужчина не раз пытался получить помощь врачей. С верхним давлением под 300 он вызывал скорую, но фельдшеры лишь давали несколько таблеток и ставили уколы. А от обследования отказывались — слишком большой вес.
— Все врачи прекрасно знали семью нашу. Они всё прекрасно знали. Но ничего [не делали], — повторяет Леонид.
О том, что Леониду нужна помощь, в соцсетях написал Виталий. Через несколько дней после публикации в СМИ к нему приехали глава района, прокурор, уполномоченный по правам человека, который тогда только заступил в должность.
— Я думал, они что-то ошиблись номерами. Оказывается, нет, ко мне. Как можно так жить, да как так — пообещали сильно много: мы тебе отопление сделаем, газ проведем, воду подведем, будешь жить нормально, — пересказывает встречу Леонид.
Через несколько дней его забрали на обследование в ближайшую поликлинику в Ишим. Чтобы помочь ему, пришлось вызывать сотрудников МЧС. Неделю Леонид пробыл под присмотром врачей. Как рассказывал сам Леонид, обратная дорога не обошлась без приключений. Всё это время он мало ел и под конец обессилел. Когда пришло время ехать домой, он потерял сознание и упал. Очнулся он уже дома, а оказался там — не без помощи эмчеэсовцев.
Минус 50 килограммов, чтоб начать жить
После того как тюменца навестили чиновники и прокурор, он получил первую группу инвалидности. Соответственно, и пенсию — 18 тысяч рублей. А еще матрац от пролежней, диван по размеру и деньги на дрова. Остальные обещания главы остались лишь словами.
— Конечно, квартиру бы получить, где ванна есть, потому что тепленькой водичкой много не намоешься, — говорит тюменец. — Я когда-то ездил в Тюмень — неделя, и всё, назад, не надо мне. Я даже это место менять не хочу, сильно не хотел бы куда-то ехать. Если квартиру бы дали, съехал, а так — нет.
Квартира — была не единственная мечта Леонида. Он признается, что хотел бы встать на ноги и больше двигаться. Для этого он меньше ест, старается не налегать на мучное. Для начала Леонид хотел скинуть хотя бы 50 килограммов.
— Вот чай попью, кусочек масла. До обеда хватает, — рассказывал Леонид. — В обед супчик легкий сделаю. Вечером также кусочек масла. Раньше у меня каши были — самое тяжелое, ну еще рожки да картошка, хлеб. Так и толстел, наверное.
Что касается операции по резекции желудка, Леонид говорит, что интересовался этим вопросом. Но в регионе таким людям, как он, помочь вряд ли смогут. Такие ресурсы и возможности есть у столичных врачей. Но чтобы добраться до них, нужно немало усилий.
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