280-килограммовый затворник. История человека, который пять лет не выходил из дома и почти не вставал на ноги. Спасти его не успели

— Утром встаю, сварю еду, маленько поем, телевизор посмотрю. Постарался туда пересесть, сюда пересесть. Матрасик вон, чтобы пролежней не было, постелю его сюда, полежу на нем часа два-три, — говорит Леонид.



Даже чтобы просто подняться с постели и встать на ноги, грузному мужчине требуется немало усилий. Поэтому всё, что нужно, вплоть до самодельного туалета, стоит в комнате. Из развлечений у него — ТВ-передачи и неспешная сельская жизнь за окном. Еще лет 10 назад Леонид увлекался охотой, у него было свое хозяйство: свиньи, корова, теленок, огород и сад. Теперь из этих увлечений осталось только изготовление браги из садовых яблок. В этом году даже был особо хороший урожай, часть фруктов Леонид раздал просто так, лишь бы не портились. Напиток из них он варит, практически не вставая, на маленькой электрической плитке. Да и то, делает это Леонид по большей части из необходимости. Вот уже пару лет это своеобразная валюта, которой он платит за помощь по дому местным завсегдатаям.

