Мальчик выжил после падения с 18 этажа в Новосибирске — как такое возможно? Объяснение врача

По словам специалиста, падение ребенка из окна относится к наиболее тяжелому виду повреждений в практике детского травматизма.



— И, безусловно, чем выше этаж и высота, тем тяжесть тоже выше. Но тяжесть не всегда плохой прогноз для жизни. И достаточно часты случаи спасения детей, — уточнил врач.

