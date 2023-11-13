Мальчик выжил после падения с 18 этажа в Новосибирске — как такое возможно? Объяснение врача

12 ноября в Новосибирске полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа дома и остался жив. Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий назвал НГС причины, благодаря которым ребенок мог выжить после падения с высоты.
По словам специалиста, падение ребенка из окна относится к наиболее тяжелому виду повреждений в практике детского травматизма.
— И, безусловно, чем выше этаж и высота, тем тяжесть тоже выше. Но тяжесть не всегда плохой прогноз для жизни. И достаточно часты случаи спасения детей, — уточнил врач.
Специалист назвал несколько причин спасения детей, в том числе современные возможности медиков, их профессионализм и обеспеченность оборудованием — когда в машине реанимации и стационарном отделении ребенок находится практически на аппаратном жизнеобеспечении, «давая возможность врачам устранять повреждения».
— Ну и, конечно, стечение обстоятельств в моменте столкновения с поверхностью увеличивает шансы на благоприятный исход падения (сама поверхность, положение при ударе о неё), — сообщил Ростислав Заблоцкий.
Главный врач детской больницы скорой медицинской помощи подчеркнул, что в большинстве случаев дети, упавшие с высоты, выживают. Между тем после происшествия ребенок может получить ряд травм, в том числе кататравму.
— Кататравма — это сочетание множественных травм систем и органов — в первую очередь тяжелейшая черепно-мозговая травма вместе с разрывами внутренних органов, сопровождающихся обширными внутренними кровотечениями, тяжелые скелетные повреждения (позвоночник, кости таза, конечности). По сути, это комбинация нескольких видов шока- травматический, геморрагический (кровотечения), — пояснил специалист.
Ростислав Заблоцкий сообщил, что осложнения от падения с высоты для здоровья ребенка зависят от видов и тяжести повреждений. Их может и не быть, но в других случаях после происшествия могут остаться тяжелые последствия в виде спинальных нарушений, мозгового дефицита и деформаций.
— Про этом мы прибегаем к наиболее ранней реабилитации, минимизируя такие последствия и проводим непрерывное наблюдение специалистами, — уточнил врач.
Как стало известно 13 ноября, инцидент произошёл в Ленинском районе. Как сообщила НГС уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко, мальчик находятся в тяжелом состоянии.