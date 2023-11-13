Полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа в Новосибирске — ребенок остался жив

Полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа дома в Новосибирске, ребенок остался жив. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете по Новосибирской области.



Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел вечером 12 ноября, ребенок выпал из окна квартиры на 18 этаже в Ленинском районе города. По предварительны данным, он находился дома вместе с родителями. Мальчика с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.