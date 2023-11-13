Полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа в Новосибирске — ребенок остался жив

Полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа дома в Новосибирске, ребенок остался жив. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете по Новосибирской области.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел вечером 12 ноября, ребенок выпал из окна квартиры на 18 этаже в Ленинском районе города. По предварительны данным, он находился дома вместе с родителями. Мальчика с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
— В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ведомство призывает родителей не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок, во избежание несчастных случаев использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.
По данным телеграм-канала Mash Siberia, инцидент произошел в доме на улице Титова, родители спали, мальчик был с папой, но неожиданно проснулся и полез к окну. Ребенок, пишет Mash, полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал скорую помощь.
В приемной главного врача «Детской городской клинической больницы №1», куда могли доставить ребенка, на момент публикации сообщили, что руководство находится на совещании.
Недавно в больнице Купинского района Новосибирской области умер годовалый ребенок. Его мать считает, что врачи неверно поставили диагноз.