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СрочноКак состояние мальчика, который выпал с 18 этажа
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Стало известно, в каком состоянии мальчик, выпавший с 18-го этажа в Новосибирске

Инцидент произошел в Ленинском районе

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Мальчик выпал из окна 12 ноября

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Стало известно, в каком сейчас состоянии полуторагодовалый мальчик, выпавший с 18-го этажа дома в Ленинском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

— У мальчика множественные травмы, он в тяжелом состоянии. Семья благополучная, хорошая, произошел несчастный случай. Сейчас органы профилактики совместно с силовыми структурами изучают ситуацию. Главное, что ребенок выжил, я на связи с главным врачом, будем надеяться, что динамика будет положительная, чтобы у ребенка все было хорошо, — отметила Надежда Болтенко.

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки 12 ноября. По предварительны данным, он находился дома вместе с родителями. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Октябрьском районе Новосибирска 7-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Ребенок выжил.

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