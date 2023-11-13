Стало известно, в каком состоянии мальчик, выпавший с 18-го этажа в Новосибирске

Стало известно, в каком сейчас состоянии полуторагодовалый мальчик, выпавший с 18-го этажа дома в Ленинском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
— У мальчика множественные травмы, он в тяжелом состоянии. Семья благополучная, хорошая, произошел несчастный случай. Сейчас органы профилактики совместно с силовыми структурами изучают ситуацию. Главное, что ребенок выжил, я на связи с главным врачом, будем надеяться, что динамика будет положительная, чтобы у ребенка все было хорошо, — отметила Надежда Болтенко.
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки 12 ноября. По предварительны данным, он находился дома вместе с родителями. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Недавно в Октябрьском районе Новосибирска 7-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Ребенок выжил.