На Землю внезапно обрушилась мощная магнитная буря: что делать метеозависимым?

— Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня, — пишут ученые.



В итоге магнитная буря вызвала северное сияние практически на всём восточном полушарии и получила статус бури третьего класса (всего их пять, и пятый класс не регистрировали с 2005 года), сейчас ученые разбираются, что же пошло не так в расчетах. А тем временем в ноябре ожидаются и другие магнитные бури, которые изначально прогнозировались более серьезными. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в конце ноября — в период с 22-го по 26-е число месяца.