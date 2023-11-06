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На Землю внезапно обрушилась мощная магнитная буря: что делать метеозависимым?

Ученые полагали, что последствия вспышки на Солнце будут менее заметными

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Метеочувствительные люди часто жалуются на головную боль и высокое давление во время магнитной бури

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5 ноября Землю накрыло магнитной бурей — одной из самых сильных за этот год. В лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщили, что изначально ученые ожидали, что выброс с Солнца, который ее вызвал, окажется рядовым и магнитная буря будет самого низкого класса, но вышло иначе. Облака газа ударили по земному магнитному полю на сутки раньше и с существенно большей силой, чем ожидалось.

— Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня, — пишут ученые.

В итоге магнитная буря вызвала северное сияние практически на всём восточном полушарии и получила статус бури третьего класса (всего их пять, и пятый класс не регистрировали с 2005 года), сейчас ученые разбираются, что же пошло не так в расчетах. А тем временем в ноябре ожидаются и другие магнитные бури, которые изначально прогнозировались более серьезными. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в конце ноября — в период с 22-го по 26-е число месяца.

Некоторые люди более чувствительны к магнитным бурям

Некоторые люди более чувствительны к магнитным бурям

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Врачи говорят, что некоторые люди реагируют на такие изменения: из-за магнитных бурь могут возникать колебания артериального давления, изменение работы сердца. Врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук Наталья Гуляева говорит, что проявляется это часто слабостью, головокружением, учащенным сердцебиением, чувством нехватки воздуха и дискомфорта в груди.

Кардиолог клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева Лариса Пляшко говорит, что в научной литературе нет подтверждения того, что магнитные бури влияют на здоровье человека, но на практике врачи с метеозависимостью сталкиваются. Тем, кто знает о своей метеочувствительности, врачи советуют пить больше воды, а также воздержаться от алкоголя и снизить употребление соли на период магнитной бури. Легче будет пережить магнитную бурю, если выспаться, отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день.

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