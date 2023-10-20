Кому в России разрешат менять пол: Минздрав подготовил правила для исключительных случаев

Менять пол запретили, но не всем?

Строго говоря, речь в этом случае идет не совсем о смене пола. Именно изменить пол согласно действующему законодательству нельзя — ни хирургически, ни юридически.

Как объясняет эксперт лаборатории «Гемотест», врач-генетик Ирина Колесникова, пол человека закладывается еще в момент зачатия и зависит от того, какую хромосому несла мужская половая клетка — сперматозоид. Если у сперматозоида, который проник в яйцеклетку, была X-хромосома — формируется плод женского пола, а если Y-хромосома — мужского.

