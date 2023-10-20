Кому в России разрешат менять пол: Минздрав подготовил правила для исключительных случаев

В 2023 году в России запретили смену пола человека. Единственное исключение, при котором новый закон допускал операции по коррекции пола — лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Уточнялось, что решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией. На днях Минздрав опубликовал проект документа, который объясняет, как именно будут приниматься такие решения. Мы изучили его и поговорили с врачами, чтобы разобраться, кому и зачем разрешат менять пол в России.
Менять пол запретили, но не всем?
Строго говоря, речь в этом случае идет не совсем о смене пола. Именно изменить пол согласно действующему законодательству нельзя — ни хирургически, ни юридически.
Как объясняет эксперт лаборатории «Гемотест», врач-генетик Ирина Колесникова, пол человека закладывается еще в момент зачатия и зависит от того, какую хромосому несла мужская половая клетка — сперматозоид. Если у сперматозоида, который проник в яйцеклетку, была X-хромосома — формируется плод женского пола, а если Y-хромосома — мужского.
— Анализ, который позволяет определить пол человека по его хромосомному набору, называется кариотипированием, — объясняет Ирина Колесникова. — Соответственно, если выделена Y-хромосома, человек биологически считается мужчиной. Если такой хромосомы нет — женщиной.
При этом у плода с Y-хромосомой вполне могут не сформироваться мужские половые органы, сформироваться не полностью или ребенок и вовсе будет иметь сразу два набора. То же самое может произойти с девочкой — то есть речь идет об отличии генетического (хромосомного) пола человека от гонадного, то есть от типа половых органов, которые у него сформировались.
— Все аномалии формирования половых органов будут корректироваться с учетом биологического пола, который будет назван по результатам анализа, — говорит генетик. — Следовательно, называть такую процедуру сменой пола некорректно. Это коррекция половых органов в соответствии с биологической половой принадлежностью, не более.
Почему может потребоваться операция?
Как правило, причина в генетических нарушениях. Например, при ХХ-тестикулярной форме нарушения формирования пола человек генетически, по хромосомному набору, будет женщиной, но половые органы у него будут мужские и в остальном он тоже будет выглядеть как мужчина.
— «Виноват» в этом чаще всего (80–90% случаев при данном нарушении) ген SRY, который отвечает за развитие тела и половых органов человека по мужскому типу, — говорит Колесникова.
Другой вариант нарушения — когда из-за нечувствительности к андрогенам у человека, генетически являющегося мужчиной, формируются женские наружные половые органы, а яички не опускаются в мошонку и остаются в малом тазу или в толще больших половых губ. По всем внешним признакам такие дети относятся к девочкам, однако при этом женской репродуктивной системы у них нет: матка и верхняя треть влагалища при тестикулярной феминизации отсутствуют.
— И в первом, и во втором случае пациенты бесплодны, но своевременное хирургическое вмешательство в некоторых случаях способно повысить их качество жизни в будущем, — говорит генетик. — Бывают и другие нарушения, менее значимые и не связанные с генетическими аномалиями. В таких случаях требуется только визуальная и функциональная коррекция половых органов, нормализующая репродуктивную функцию.
Хирургического вмешательства также может требовать, например, гермафродитизм, когда у ребенка формируются одновременно и мужские, и женские половые органы. Это редкое явление, но такие случаи есть — совсем недавно ребенок с признаками обоих полов родился в Самарской области. Как правило, в этой ситуации делают все тот же анализ на кариотип и исходя из этого делают операцию.
— Недоразвитые половые органы, если их находят (матка, яичники, яички), обычно удаляют, так при их сохранении увеличивается риск развития онкологии, — говорит эндокринолог-андролог, психиатр Александр Фомин. — В любом случае о сохранении репродуктивных возможностей как для женщины, так и для мужчины при истинном гермафродитизме речи не идет.
Проводят такую операцию обычно именно в раннем возрасте. Документ, проект которого представило правительство, регламентирует как раз выдачу разрешений на проведение соответствующей операции у ребенка.
Как будут принимать решение?
Согласно проекту, решение о возможности и способе коррекции половых органов смогут принимать только пять организаций в стране. В список попали Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет — все они подведомственны Минздраву.
В документе также прописан состав комиссии, которая будет принимать решение. Она должна состоять из нескольких врачей, среди которых обязательно акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, педиатр, детский психиатр и медицинский психолог. При необходимости в состав врачебной комиссии могут быть дополнительно включены врачи других специальностей.
Все эти люди должны провести осмотр ребенка, изучить его медицинские документы, выписки, результаты анализов и исследований, после чего смогут выдать заключение о наличии или отсутствии показаний для осуществления медицинских вмешательств. При этом самостоятельно попасть на такую комиссию родители с детьми не смогут — понадобится направление врачебной комиссии из той медицинской организации, где ребенок наблюдается — это могут быть районная поликлиника или профильная больница.