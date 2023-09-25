Дешевле и полезнее рыбы. Продукт, который снижает холестерин и улучшает работу сердца и мозга

После разделки рыбы остаются потроха-запчасти, которые обычно выбрасывают. А зря. Рыбьи молоки в последнее время переживают самый настоящий бум популярности. О том, насколько полезен этот субпродукт, «Доктору Питеру» рассказывают диетолог и нутрициолог.
Рыбьи молоки — это семенные железы самцов рыб. В частности, по этому признаку можно определить, кто перед вами: у самки в брюшке будет икра, а у самца — молоки, которые получили свое название за бледно-молочный цвет. Вкус у этого субпродукта достаточно специфический, поэтому он и не получил такого широкого распространения, как икра рыб.
Но в последнее время интерес к молокам просто взлетел. Их включают в рацион из-за пользы для сердца, сосудов, нервной системы и мозга и даже наносят на лицо в составе элитных кремов якобы с невероятным омолаживающим эффектом.
Кроме того, что этот субпродукт — мегаполезный, еще он весьма бюджетный, в отличие от самой рыбы. Врач-диетолог и нутрициолог рассказали, почему стоит включить в свой рацион столь необычный продукт, в чем его особенности и кому он противопоказан.
Снижает холестерин и полезен для сердца
— По химическому составу молоки — это практически чистый белок с добавлением омега-3 жирных кислот, «приправленный» витаминами группы В, А, С и Е, а также целой группой ценнейших аминокислот, — рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха. — К примеру, 100 граммов рыбьих молок закрывают практически полностью суточную потребность человека в витамине В12, который отвечает за обезвреживание гомоцистеина, нормальную работу нервной системы, профилактику образования атеросклероза и тромбов и многое другое.
В молоках также содержится значимое количество кальция, калия, цинка, фосфора. Употребление семенников рыбы в пищу существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает процент плохого холестерина в крови, повышает общий иммунитет и адаптивность человека».
Дешевле и полезнее рыбы
— Употреблять молоки в пищу рекомендуется по многим причинам. Этот субпродукт отличается высоким содержанием белка, небольшим количеством жиров и полным отсутствием углеводов — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Калорий в молоках лососевых рыб тоже мало, около 100 ккал на 100 граммов, что даже меньше, чем в самом мясе, — продолжает врач-диетолог Дарья Русакова.
Дарья Русакова, врач-диетолог медицинской компании «Лабквест», к. м. н., член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН).
Еще один важный фактор, напрямую не связанный с питательной ценностью молок: несмотря на всю свою пользу, стоит этот субпродукт в разы меньше, чем большая часть видов рыбы, особенно красной.
— Одинаково полезными считаются молоки как дикой рыбы, так и выращенной в искусственных условиях, но на содержание вредных веществ напрямую влияет чистота среды обитания рыбы, — отмечает диетолог.
Кому нельзя
Стоит помнить, что в дикой морской рыбе может содержаться ртуть, особенно этим грешит тунец. По этой причине молоки не стоит употреблять детям до трех лет и беременным женщинам, чтобы свести к минимуму риск развития отклонений. Среди прочего молоки противопоказаны людям с аллергией на морепродукты.
Как правильно готовить молоки
— Молоки с гарниром из тушеных овощей придутся по вкусу практически всем без исключения. Также популярны молоки в виде паштета с корочкой хлеба или в составе салатов, — отмечает нутрициолог Анастасия Костомаха.
А вот жарить и готовить молоки в кляре — не лучший вариант. Такая обработка сведет на нет всю пользу продукта.
— Основные свойства молок раскрываются только в сыром виде. Но есть их так довольно опасно из-за возможного наличия в молоках бактерий и паразитов, — предупреждает диетолог Дарья Русакова. — Единственный относительно безопасный способ употреблять рыбные молоки в таком виде — покупать их у проверенного производителя, который тщательно контролирует все аспекты выращивания и содержания рыбы.
Врач отмечает, что, несмотря на весь ажиотаж, молоки — не чудо-таблетка и не панацея от любых болезней.
— Это продукт, употребление которого нужно рассматривать в составе рациона. И если у вас нет противопоказаний, то попробовать это необычное блюдо стоит, учитывая его потенциальную пользу, — резюмирует диетолог.
От чего повышается холестерин
— В первую очередь повышенный холестерин ассоциируется с неправильным питанием — употреблением калорийной пищи, большого количества животных жиров. Действительно, порядка четверти холестерина поступает в организм с пищей, поэтому коррекция питания является базовым способом снизить холестерин. Другие известные причины повышенного холестерина — недостаток физической активности и избыточный вес, — говорит врач Екатерина Кашух.
Однако есть факторы повышения холестерина, которые не зависят от образа жизни. Это наследственность, когда из-за генетических мутаций образуется избыток вещества в крови. Холестерин также может повышаться из-за патологий печени — органа, который вырабатывает большую часть вещества в организме.
Доктор Максим Петрунин акцентирует внимание на том, что продукты, повышающие холестерин, составляют 30%, остальное — механизмы, независимые от еды, но за уровнем холестерина важно следить и всё же придерживаться здорового питания.