Дешевле и полезнее рыбы. Продукт, который снижает холестерин и улучшает работу сердца и мозга

Кроме того, что этот субпродукт — мегаполезный, еще он весьма бюджетный, в отличие от самой рыбы. Врач-диетолог и нутрициолог рассказали, почему стоит включить в свой рацион столь необычный продукт, в чем его особенности и кому он противопоказан.



Снижает холестерин и полезен для сердца

— По химическому составу молоки — это практически чистый белок с добавлением омега-3 жирных кислот, «приправленный» витаминами группы В, А, С и Е, а также целой группой ценнейших аминокислот, — рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха. — К примеру, 100 граммов рыбьих молок закрывают практически полностью суточную потребность человека в витамине В12, который отвечает за обезвреживание гомоцистеина, нормальную работу нервной системы, профилактику образования атеросклероза и тромбов и многое другое.

