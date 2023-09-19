«Таня, у нас ужасная новость». Дочь хочет наказать виновных в гибели мамы, которая упала на ком льда на ярмарке, а позже умерла в больнице

Пошла купить перчатки

26 февраля Людмила Михайловна отправилась на ярмарку: хотела купить перчатки мужу и что-нибудь из продуктов. Утром выпал свежий снег, она решила, что гололеда не будет, к тому же она специально надела валенки, чтобы подошва не скользила. Ярмарку выходного дня устраивали на площади, в рабочие дни это место использовали под парковку.



Купить Людмила Михайловна ничего не успела. Позже торговцы рассказали ее дочери Татьяне, как всё произошло. Свежевыпавший снег припорошил и скрыл лед, колеи от машин, рытвины, ледяные глыбы. Людмила проходила между торговыми рядами, поскользнулась, покатилась и всем весом рухнула на плечо. Встать сама она не смогла. Люди помогли подняться. Принесли табуретку, предложили вызвать скорую, но пенсионерка отказалась: «Ой, нет, что вы, у меня и полиса нет» (при вызове экстренной помощи полис не требуется. — Прим. ред.). У нее ни разу в жизни не было никаких переломов, и в этот раз она решила, что это просто сильный ушиб. Утром рука распухла, начались сильные боли. Людмила позвонила дочери.