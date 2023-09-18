Пандемия возвращается, а вакцины больше не помогают? Что говорят вирусологи о новых мутациях коронавируса в России

Пандемия коронавируса официально закончилась в мае этого года, но болезнь продолжает набирать обороты. Как сообщают зарубежные СМИ, за последние несколько недель в Европе и Америке выросло число заболевших
Кроме того, в разных странах выявлены массовые заражения новыми мутациями, в том числе вариантом «пирола». Мы пообщались с вирусологами и узнали, что происходит на территории нашей страны.
Коронавирус вернулся в Россию?
Рост заболеваемости наблюдается не во всём мире, а только в некоторых странах, например в Польше и Чехии, заявила MSK1.RU заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская.
— У нас в России тоже наблюдается отчетливый рост, причем приличный. За прошедшую неделю почти 8 тысяч вновь выявленных случаев, это учитывая, что далеко не все сейчас ходят с проявлениями ОРВИ к врачу. В середине июля и весь август показатель был 2–3 тысячи зараженных, то есть рост совершенно очевиден, — рассказала она.
С другой стороны, если посмотреть на заболеваемость остальными ОРВИ, можно заметить, что она тоже выросла, пусть и не так сильно, как в прошлом году. Специалист считает, что, вероятнее всего, этот рост носит сезонный характер.
— Люди вернулись после отдыха, школьники пришли в учебные заведения, все начали активно контактировать. Это сезонность, явление абсолютно обычное, — уточнила Чернявская. — Другое дело, что риск заболеваемости из-за новых штаммов тоже присутствует.
Подобного мнения придерживается и доктор медицинских наук Николай Малышев. В разговоре с нашим корреспондентом он отметил, что вспышка заболеваемости связана с тем, что заканчивается сезон отпусков у взрослых и начинается учебный год у детей.
— Они встречаются, тесно общаются и, соответственно, обмениваются различными вирусами. Респираторные вирусы очень хорошо распространяются. Мы видим постепенное повышение заболеваемости, — отметил Малышев.
Старые вакцины могут не спасти
Любое изменение позволяет вирусу немного обходить нашу иммунную систему. С каждой мутацией он приобретает новые свойства и возможности. Даже одно изменение позволяет ему захватывать целую популяцию, территорию. Чем больше этих мутаций, тем выше риск. Например, у нового варианта «пирола» их порядка тридцати.
Чернявская допускает риск того, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или перенесенного заболевания, будет менее эффективен.
— Однако, если посмотреть статистику госпитализаций и летальных исходов, то пока всё стабильно. Количество умерших даже за последние пару недель меньше, чем в июле, когда заболеваемость была ниже, а количество умерших больше. Пока для паники повода нет, — объяснила эксперт. — Есть надежда, что новые штаммы будут относительно легко протекающими, без высокого риска осложнений у в целом здоровых людей.
Когда болезнь распространится
Чернявская подчеркнула, что новый виток эпидемии коронавируса возможен, но утверждать это наверняка нельзя.
— Любые прогнозы в отношении коронавирусной инфекции, как показал опыт, дело неблагодарное. Столько уже сюрпризов преподносил этот вирус, что я не берусь делать прогнозы. Всё может быть. Ведь было столько вариаций, и изначально мы не могли и предположить, что столько людей, в том числе молодых, погибнет, — объяснила она. — Сейчас у нас появились уже наработанные алгоритмы действий. Допустим, усиление противоэпидемических профилактических мер.
По мнению вирусолога Малышева, наиболее сильно вирус распространится этой зимой.
— Обычно пик раскладывается так: заболеваемость растет, она увеличивается к зимним каникулам. Там народ уходит на праздники, и передача вирусов значительно уменьшается. А после праздников заболеваемость опять начинает расти, — заключил он.
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