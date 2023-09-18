Пандемия возвращается, а вакцины больше не помогают? Что говорят вирусологи о новых мутациях коронавируса в России

— У нас в России тоже наблюдается отчетливый рост, причем приличный. За прошедшую неделю почти 8 тысяч вновь выявленных случаев, это учитывая, что далеко не все сейчас ходят с проявлениями ОРВИ к врачу. В середине июля и весь август показатель был 2–3 тысячи зараженных, то есть рост совершенно очевиден, — рассказала она.



С другой стороны, если посмотреть на заболеваемость остальными ОРВИ, можно заметить, что она тоже выросла, пусть и не так сильно, как в прошлом году. Специалист считает, что, вероятнее всего, этот рост носит сезонный характер.

