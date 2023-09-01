«Становишься как овощ». Что сказали врачи сибиряку со странным недугом — видео

— И если ты не останавливаешься, то начинается спазм, и ты становишься как овощ: ни соображать, ни мысли излагать не получается. Шум в ухе слева появлялся — вот как раньше по телевизору экран рябил, зрение ухудшалось, расплывалось в левом глазу. Боль отдавала в зубы, в верхнюю челюсть. И такая симптоматика проявлялась почти каждый день. Позже стало сложно глотать: я не мог есть грубую пищу, не запивая ее, — рассказал мужчина.

