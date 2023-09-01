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«Становишься как овощ». Что сказали врачи сибиряку со странным недугом — видео

Мужчина восемь лет не может нормально жить и работать из-за своего непонятного заболевания

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Сергей Ермошин восемь лет болеет непонятной болезнью: врачи не могут установить точный диагноз

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин

44-летний Сергей Ермошин восемь лет страдает от непонятного заболевания, точно диагностировать которое не может ни один врач. Как только мужчина начинает концентрировать на чем-то свое внимание, у него появляются болезненные ощущения и жжение в левой половине тела, начиная с лица.

— И если ты не останавливаешься, то начинается спазм, и ты становишься как овощ: ни соображать, ни мысли излагать не получается. Шум в ухе слева появлялся — вот как раньше по телевизору экран рябил, зрение ухудшалось, расплывалось в левом глазу. Боль отдавала в зубы, в верхнюю челюсть. И такая симптоматика проявлялась почти каждый день. Позже стало сложно глотать: я не мог есть грубую пищу, не запивая ее, — рассказал мужчина.

В видеосюжете Ермошин рассказывает, как это началось, кто его пытался лечить, почему следователи возбудили уголовное дело, и о чем он мечтает больше всего.

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