«Читают новости и боятся всего подряд»: врачи объяснили, почему в Новосибирске выросло число психических расстройств

Очень важно, подчеркивает Людмила Можейкина, развивать систему психологического просвещения, информировать молодых людей о способах получить психологическую поддержку, а также о приемах самопомощи. Благодаря этому молодые люди уже не считают стыдным или неловким визит к психологу. Спрос на консультации растет, потому что помощь стала доступнее — во всех вузах Новосибирска открылись службы психологической поддержки или как минимум работает штатный психолог.