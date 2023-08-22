«Читают новости и боятся всего подряд»: врачи объяснили, почему в Новосибирске выросло число психических расстройств

По данным Новосибирскстата, в 2023 году с психическими расстройствами к врачам обратились 4200 горожан. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 26%. Председатель новосибирского отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Игорь Лях рассказал НГС, с какими жалобами жители города обращаются чаще всего.
— В 2023 году много обращений с разными тревожными расстройствами и неврозами. Эти заболевания в топе, если говорить о частной практике. Людям с повышенной тревожностью тяжелее адаптироваться к переменам. Изменения в стиле жизни, например новая работа, влекут за собой поток переживаний и стрессов. Это и приводит людей к врачам, — отметил специалист.
Новосибирские врачи наблюдают не только повышение количества обращений, стал шире и возрастной диапазон пациентов. Чаще всего за помощью приходят женщины от 20 до 35 лет. Пациентки жалуются на социальные проблемы и трудности в любовных делах.
— По зависимостям тоже видим подъем и небольшую смену диагнозов. Еще несколько лет назад было очень много пациентов с расстройствами пищевого поведения. Сейчас спектр расширился: у многих выявляют, например, скрытую компьютерную зависимость на фоне информационного невроза. В прошлом году люди читали новости СВО и боялись, сейчас читают и боятся всего подряд, — объяснил специалист.
В так называемой группе риска, отмечают врачи, всё еще подростки и новосибирцы, только вступающие во взрослую жизнь.
— У нас, в НГТУ, например, запись переполнена к психологам. В штате уже 3 специалиста. Спрос на услуги специалистов растет — помощь стала доступнее, возросла психологическая культура общества, — рассказала в беседе с НГС проректор по молодежной политике НГТУ Людмила Можейкина.
Чаще всего студенты страдают от эмоционального истощения из-за несчастной любви и проблем во взаимоотношениях с родителями и сверстниками. В топе постоянных обращений — особенно перед сессией — жалобы на высокую тревогу.
Очень важно, подчеркивает Людмила Можейкина, развивать систему психологического просвещения, информировать молодых людей о способах получить психологическую поддержку, а также о приемах самопомощи. Благодаря этому молодые люди уже не считают стыдным или неловким визит к психологу. Спрос на консультации растет, потому что помощь стала доступнее — во всех вузах Новосибирска открылись службы психологической поддержки или как минимум работает штатный психолог.
Вместе с тем в Новосибирской области выросло число самоубийств. Так, за прошлый год добровольно ушли из жизни 117 человек.