Число самоубийств увеличилось в Новосибирске — изучаем грустную статистику

На 6,3% увеличилось количество самоубийств в Новосибирске в 2022 году. Всего за прошлый год произошло 117 таких случаев. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.
— Среди взрослых (от 18 лет и старше) число таких случаев увеличилось на 9,4%, составив 116 случаев. Среди детей — уменьшилось на 75% — с четырех до одного случая, — сообщает издание.
Что касается всей Новосибирской области, то за 2022 год число самоубийств сократилось почти на 6% по сравнению с предыдущим годом. Самоубийства совершили 7 детей и 376 взрослых.
Ранее 12-летний мальчик совершил суицид в одном из районов Новосибирской области. Следственные органы выясняют причины произошедшего.