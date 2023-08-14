freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 0/10
usd 101.04
eur 110.68
Тема дняЖителям новосибирского села запретили ходить в лес
Все новости
Все новости

Число самоубийств увеличилось в Новосибирске — изучаем грустную статистику

За прошлый год произошло 117 таких случаев

768

По области число самоубийств сократилось почти на 6%

Поделиться

На 6,3% увеличилось количество самоубийств в Новосибирске в 2022 году. Всего за прошлый год произошло 117 таких случаев. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.

— Среди взрослых (от 18 лет и старше) число таких случаев увеличилось на 9,4%, составив 116 случаев. Среди детей — уменьшилось на 75% — с четырех до одного случая, — сообщает издание.

Что касается всей Новосибирской области, то за 2022 год число самоубийств сократилось почти на 6% по сравнению с предыдущим годом. Самоубийства совершили 7 детей и 376 взрослых.

Ранее 12-летний мальчик совершил суицид в одном из районов Новосибирской области. Следственные органы выясняют причины произошедшего.

По теме

СуицидСтатистикаНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter