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Срочно12-летний мальчик совершил суицид в НСО
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12-летний мальчик совершил суицид в одном из районов Новосибирской области

Похороны ребенка состоятся 12 июля

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Уголовные дела, в которых замешаны несовершеннолетние лица, правоохранительные органы не комментируют

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В селе Битки Сузунского района 10 июля свел счеты с жизнью ребенок. Об этом НГС рассказала глава местного сельсовета Светлана Моликер.

— На сегодняшний день информации немного. Это случилось вчера: 12-летний мальчик совершил суицид. Следственные органы выясняют причины произошедшего. Похороны мальчика будут завтра, — сообщила НГС Моликер 11 июля.

В прокуратуре и Следственном комитете Новосибирской области комментировать произошедшее отказались.

21 июня стало известно, что в Москве покончил с собой один из создателей советской термоядерной бомбы. Он оставил прощальную записку.

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