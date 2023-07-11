12-летний мальчик совершил суицид в одном из районов Новосибирской области

В селе Битки Сузунского района 10 июля свел счеты с жизнью ребенок. Об этом НГС рассказала глава местного сельсовета Светлана Моликер.
— На сегодняшний день информации немного. Это случилось вчера: 12-летний мальчик совершил суицид. Следственные органы выясняют причины произошедшего. Похороны мальчика будут завтра, — сообщила НГС Моликер 11 июля.
В прокуратуре и Следственном комитете Новосибирской области комментировать произошедшее отказались.
21 июня стало известно, что в Москве покончил с собой один из создателей советской термоядерной бомбы. Он оставил прощальную записку.