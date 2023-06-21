В Москве покончил с собой один из создателей советской термоядерной бомбы

В Москве найден мертвым один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, кандидат физико-математических наук и лауреат Ленинской премии Григорий Клинишов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации агентства, он покончил с собой.
— В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными, — цитирует ТАСС своего собеседника.
Григорий Клинишов родился в 1930 году, в 1954 окончил МИФИ по специальности «инженер-физик». Годом позже Клинишов стал одним из авторов отчета с обоснованием конструкции изделия РДС-37, выпущенного в июле 1955 года коллективом ученых под руководством Мстислава Келдыша и Андрея Тихонова. В ноябре того же года бомбу испытали на Семипалатинском полигоне. Сообщается, что Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.