В Москве покончил с собой один из создателей советской термоядерной бомбы

Григорий Клинишов родился в 1930 году, в 1954 окончил МИФИ по специальности «инженер-физик». Годом позже Клинишов стал одним из авторов отчета с обоснованием конструкции изделия РДС-37, выпущенного в июле 1955 года коллективом ученых под руководством Мстислава Келдыша и Андрея Тихонова. В ноябре того же года бомбу испытали на Семипалатинском полигоне. Сообщается, что Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.