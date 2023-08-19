Сводит ноги и немеют пальцы: чем это опасно и как понять причину боли

Почему болят ноги?

Болевые или дискомфортные ощущения в ногах могут быть разными — от острой боли до снижения чувствительности, которая не ощущается болью, но тоже мешает. По характеру таких ощущений можно предположить, чем они вызваны.



— Боли в ногах могут возникать по многим причинам и затрагивать разные типы тканей: вены, мышцы, суставы, связки, — говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. — Проблемы с венами ощущаются ломящей и тянущей болью, у человека может возникать ощущение, что его ногу как бы «распирает». Мышечная боль — достаточно «яркая» и интенсивная, которая будет повышаться при нагрузке и снижаться, практически исчезать, при иммобилизации (в состоянии покоя, неподвижности. — Прим. ред.). Суставные проблемы характеризуются тупой болью, которая будет повышаться при физической нагрузке, например ходьбе или беге.

