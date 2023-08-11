Когда придется раскошелиться. Страховщики объяснили, какая медпомощь станет платной с 1 сентября и что делать, если нарушают ваши права

С 1 сентября, как мы уже писали, вступят в силу новые Правила предоставления платных медуслуг. Надо ли будет платить за неотложную помощь при приступах болезни, если они не угрожают жизни, или за дополнительные обследования, «Доктору Питеру» разъясняют страховщики.
Как заверили эксперты системы ОМС, новые правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг не приведут к сокращению бесплатной помощи россиянам. Подробные описания видов, условий и порядка оказания такой помощи прописаны в Программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую каждый год утверждает правительство.
— Принципиально важный момент: правила не меняют нормативное регулирование бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, действующей на территории РФ. Это означает, что медицинская помощь для россиян, как и прежде, бесплатная в системе ОМС, — подчеркнул Михаил Пушков, представитель страховой компании «Капитал МС».
Михаил Пушков — советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС».
Новые Правила направлены исключительно на упорядочение предоставления платных медуслуг: они определяют, в каких случаях клиника вправе предложить пациенту оплатить свои услуги.
Как подчеркнул Михаил Пушков, согласно пункту 7 раздела II этих правил, платная медпомощь в системе ОМС должна оказываться только в случае, если клиника выполнила все требования Программы госгарантий и территориальных программ госгарантий.
— Это очень важное требование, устанавливающее приоритеты в деятельности медицинских организаций, которые работают на территории субъекта РФ по программе госгарантий, — отмечает эксперт «Капитал МС».
Специалисты на примерах объяснили, когда придется платить из своего кармана, а какая медпомощь по-прежнему остается бесплатной по полису ОМС.
Неотложная помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, если жизни ничто не угрожает
Как заверяют страховщики, в постановлении нет никаких оснований для самостоятельной оплаты пациентом такой неотложной помощи. Согласно программе госгарантий, она оказывается бесплатно и предусматривает помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
— Она входит в базовую программу ОМС. Пациенты, как и прежде, имеют полное право обратиться за неотложной медицинской помощью — например, в случае обострения хронического заболевания (при повышенной температуре тела, колебаниях артериального давления, при которых может появляться головная боль или головокружение), при острой зубной боли, ушибах, — разъясняет Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре.
Алексей Старченко — анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре.
Госпитализация и обследования, если они не назначены врачом
Да, в этом случае пациенту придется платить. При этом новые правила лишь фиксируют существующие ранее нормы.
— Например, сдать анализы, пройти инструментальные, диагностические обследования, получить медицинскую помощь узкого специалиста в поликлинике пациент может по направлению врача. Если такого направления нет, все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленных исключительно по личной инициативе при отсутствии медицинских показаний, оплачиваются из личных средств пациента, — подчеркивает Михаил Пушков.
Бывает также, что пациенты хотят пройти дополнительные обследования, которые не связаны с основным поводом к госпитализации. Например, находясь в травматологическом отделении, человек захочет сделать УЗИ органов брюшной полости — у него ранее выявляли хронический панкреатит, но на данный момент он вне обострения.
— В таких случаях предложение от медицинской организации пройти обследование на платной основе совершенно обоснованно. Но если в той же самой ситуации, в условиях стационара, возникли медицинские показания для проведения УЗИ органов брюшной полости (наблюдаются клинические проявления острого панкреатита), комплекс диагностических исследований для определения показаний для назначения терапии, дальнейшей тактики ведения пациента, а возможно, и его перевода в профильное отделение медицинской организации должен быть выполнен бесплатно, так как имеет соответствующие медицинские показания, — отмечает Михаил Пушков.
Назначение лекарств, не входящих в перечень жизненно важных (ЖНВЛП) или которые стационар не закупает за счет бюджета
Новые Правила определяют случаи, когда за такое назначение придется платить. Лекарства, назначенные лечащим врачом в период нахождения в больнице, бесплатны для пациента. В документах, регламентирующих оказание медпомощи, есть рекомендованный перечень таких средств для лечения того или иного заболевания.
Это необходимость замены определенного лекарственного препарата, вызванная его непереносимостью, например аллергией или побочными реакциями. Замена проводится вынужденно, по медицинским показаниям. Решение о включении в комплексную терапию и закупку лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые должны применяться в соответствии с требованиями Порядков и стандартов оказания медицинской помощи при таких заболеваниях и не входят в перечень ЖНВЛП, принимает врачебно-консультативная комиссия медицинской организации. Новые лекарства предоставляются бесплатно, — отмечает Алексей Старченко.
В правилах указаны случаи, когда пациенту могут предложить приобрести лекарство за свой счет. По словам Михаила Пушкова, это возможно, если препарат не входит в перечень ЖНВЛП, особенно если человек настаивает на тех или иных торговых марках.
— Подчеркиваю, именно на торговых марках. В таком случае медицинская организация может предложить их на платной основе, — комментирует Михаил Пушков.
Такие же нормы действуют в отношении назначения медицинских изделий и лечебного питания.
Индивидуальное медицинское наблюдение без показаний
По словам страховщиков, это платная услуга. Например, если, находясь в стационаре, пациент по своему желанию хочет установить индивидуальный пост медицинского наблюдения. Это входит в возможности платной медицины, которая обеспечивает больший комфорт для пациентов по аналогии с одноместными палатами.
В то же время важно знать, что при наличии медицинских показаний услуга индивидуального поста медицинского наблюдения должна уже предоставляться бесплатно.
Сохранение анонимности при получении медпомощи
Как объясняют страховщики, в этом случае медицинская помощь для пациента будет платной.
— Пациент, полностью отдавая себе отчет в своих действиях, исключает возможность оплаты оказанной ему медицинской помощи по установленным правилам, действующим в системе ОМС, — резюмируют специалисты.
Что делать, если права нарушаются
Как напомнил Михаил Пушков, каждый застрахованный должен просто знать номер телефона своей страховой компании, в которой он получал полис ОМС.
— Консультации специалистов страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всегда бесплатные и компетентные, — подчеркнул Пушков.
Промолчишь — ничего не получишь
При этом в стране с бесплатными медицинскими услугами и лекарствами не всё так гладко. Вот история жительницы Новосибирска Елены, которой при онкологии назначили противоопухолевый препарат «Анастрозол», но, по ее словам, бесплатно не выдали.
— Мне же как онкобольному положено это лекарство. Что теперь, если в областном бюджете нет денег, то я не буду получать бесплатно? А стоит дорого — 1300 рублей, мне еще нужно принимать недешевые витамин D и кальций. Я состою в чатах пациентов с раком молочной железы: люди из разных городов рассказывают, что им выдают препараты бесплатно. А мне нет, — недоумевает Елена.
Она пыталась добиться препарата несколько раз.
— Я приехала из поликлиники первый раз, расстроилась. Позвонила на горячую линию Минздрава по лекарствам. Мне сказали, что нужно этот вопрос в поликлинике решать. Впервые я спросила о лекарстве 19 июля, через неделю сдавала кровь и решила уточнить, может, просто препарата нет, но мне сказали в кабинете, где выдают льготные рецепты, что раз нет инвалидности, то и лекарство не выдадут. Якобы зависит от того, какой ты льготник, федеральный или региональный. Получается, федеральным льготникам с инвалидностью положено, а мне как областному льготнику не положено, — возмущалась Елена.
Елена решила пойти к заведующей поликлиникой. Та заявила, что у них нет этого препарата.
— Я заметила, что этот препарат находится в перечне жизненно необходимых, а значит, положен мне. После заведующая попросила мой рецепт и номер телефона. Я получила препарат, но в другой поликлинике.
Но это препарат, который стоит не 200 с лишним рублей, а 1300. Для пенсионера это большие деньги.
В Минздраве региона журналисту подтвердили, что пациенты с установленным диагнозом «злокачественное новообразование» и инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды имеют право на социальную помощь от государства, в том числе на получение препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за счет федерального бюджета. А те, у кого нет инвалидности, но есть такой диагноз, получают помощь из бюджета региона.
Если препарат включен в перечень ЖНВЛП, пациенты, которым его назначил онколог, имеют право получать его за счет средств федерального или регионального бюджетов.