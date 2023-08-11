Когда придется раскошелиться. Страховщики объяснили, какая медпомощь станет платной с 1 сентября и что делать, если нарушают ваши права

— Это очень важное требование, устанавливающее приоритеты в деятельности медицинских организаций, которые работают на территории субъекта РФ по программе госгарантий, — отмечает эксперт «Капитал МС».



Специалисты на примерах объяснили, когда придется платить из своего кармана, а какая медпомощь по-прежнему остается бесплатной по полису ОМС.



Неотложная помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, если жизни ничто не угрожает

Как заверяют страховщики, в постановлении нет никаких оснований для самостоятельной оплаты пациентом такой неотложной помощи. Согласно программе госгарантий, она оказывается бесплатно и предусматривает помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

