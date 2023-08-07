«Мне как онкобольному положено»: сибирячке пришлось добиваться препарата в новосибирской поликлинике

Сибирячке с раком молочной железы пришлось добиваться препарата, который положен ей бесплатно, в поликлинике № 3 в Новосибирске, на ОбьГЭСе.
У Елены первая стадия рака молочной железы. Инвалидность у нее в данный момент не оформлена, но Елена планирует этим заняться, несмотря на то, что врач говорит, что вряд ли ее дадут.
Елене назначили противоопухолевый препарат «Анастрозол», но, по ее словам, бесплатно не выдали в медучреждении.
— Мне же как онкобольному положено это лекарство. Что теперь, если в областном бюджете нет денег, то я не буду получать бесплатно? А стоит дорого — 1 300 рублей, мне ещё нужно принимать недешевые витамин D и кальций. Я состою в чатах пациентов с раком молочной железы: люди из разных городов рассказывают, что им выдают препараты бесплатно. А мне нет, — недоумевает Елена.
Она пыталась добиться препарата несколько раз.
— Я приехала из поликлиники первый раз, расстроилась. Позвонила на горячую линию Минздрава по лекарствам. Мне сказали, что нужно этот вопрос в поликлинике решать. Впервые я спросила о лекарстве 19 июля, через неделю сдавала кровь и решила уточнить, может, просто препарата нет, но мне сказали в кабинете, где выдают льготные рецепты, что раз нет инвалидности, то и лекарство не выдадут. Якобы зависит от того, какой ты льготник, федеральный или региональный. Получается, федеральным льготникам, с инвалидностью положено, а мне как областному льготнику не положено, — вспоминает Елена.
Елене решила пойти к заведующей поликлиники по этому вопросу, но ждала ее выхода из отпуска до 26 июля.
— Я сказала заведующей, что они обязаны мне дать «Анастрозол». Она ответила, что у них нет. Я заметила, что это препарат находится в перечне жизненно необходимых, а значит, положен мне. После заведующая попросила мой рецепт и номер телефона. Я получила препарат, но не в своей поликлинике, а в №16 на Маркса. Я поняла, что если человеку сказали нет и он ушел, то он не получит, а если будет добиваться препарата, то получит. Но это препарат, который стоит не 200 с лишним рублей, а 1300. Для пенсионера это большие деньги.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что пациенты с установленным диагнозом «злокачественное новообразование» и инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды имеют право на социальную помощь от государства, в том числе на получение препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛИ) за счет федерального бюджета. А те, у кого нет инвалидности, но есть такой диагноз, получают помощь из бюджета Новосибирской области.
Поскольку «Анастрозол» включен в перечень ЖНВЛП, пациенты с диагнозом «злокачественное новообразование», которым его назначил онколог, имеют право получать его за счет средств федерального или регионального бюджетов.
Ранее мы рассказывали похожие истории, в которых новосибирцам приходиться чего-то добиваться: родители только после жалоб получали в поликлиниках вакцины для детей, а одна сибирячка смогла добиться льготной путевки в санаторий. Кроме того, жители всей Сибири тоже жаловались на проблемы с получением жизненно необходимых препаратов, цена за которые доходит до 13 тысяч рублей.