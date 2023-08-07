«Мне как онкобольному положено»: сибирячке пришлось добиваться препарата в новосибирской поликлинике

У Елены первая стадия рака молочной железы. Инвалидность у нее в данный момент не оформлена, но Елена планирует этим заняться, несмотря на то, что врач говорит, что вряд ли ее дадут.



Елене назначили противоопухолевый препарат «Анастрозол», но, по ее словам, бесплатно не выдали в медучреждении.