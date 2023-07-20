«Полгода назад подали документы»: сибирячка возмутилась очередью на соцпутевку в санаторий, и ей сразу дали место

— На это вся пенсия уйдет, и еще не хватит! В чем социальность этого центра? В том, что проживание 2109 рублей с номера, а не 3500 с носа, как в Бердске? Если раньше на сайте «Обских зорь» информация о платных услугах была стыдливо спрятана, то теперь визуально сайт ничем не отличается от странички любого коммерческого санатория, — считает Елена Гавровская.



Она также уверена, что санатории, которые участвуют в закупках и потом выдают бесплатные путевки, и так не очень подходят для инвалидов.



— Например, мы с бабушкой вдвоем были в «Лазурном» по социальной путевке. Там неудобно — высокая лестница в столовую и никакого лифта. Мама поехала в декабре, было жутко холодно в корпусах, мне пришлось ее оттуда экстренно спасать. Писала жалобу, толку нет, — уверяет Елена.

