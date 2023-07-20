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«Полгода назад подали документы»: сибирячка возмутилась очередью на соцпутевку в санаторий, и ей сразу дали место

В мэрии столь быстрое движение очереди объяснили отказами от путевок

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Попасть в санаторий оказалось непросто, хотя раньше с путевками таких проблем не возникало

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Сибирячка Елена Гавровская в декабре 2022 года подала заявку на получение бесплатной путевки в санаторий для своих мамы и бабушки. По ее словам, за полгода особых движений в очереди они не заметили. Недавно она опубликовала свое возмущение в соцсетях и отметила представителей власти. Вскоре маме и бабушке Елены предложили место в санатории на июль. Журналист НГС Мария Тищенко разбиралась, как это произошло и почему.

«Когда подойдет очередь?»

Жительница Новосибирска Елена Гавровская утверждает, что в городе в какой-то момент перестала двигаться очередь на санаторий льготникам в Социальном фонде России:

— Как мы полгода назад подали документы мамы и бабушки и были они в очереди 4475-й и 4476-й, так и оставались (очередь немного сдвинулась во время подготовки текста. — Прим. ред.). Возможно, деньги распределили по-другому, а возможно, СФР не может провести закупки, а санатории недовольны расценками.

Елена рассказывает, что в 2021 году съездить бесплатно в санаторий «Обские зори» удалось и ей, и ее маме, и бабушке.

— Я после ковида, на реабилитацию, а мама и бабушка — как неработающие пенсионеры. Путевки выдал филиал Комплексного центра социального обслуживания населения Дзержинского и Калининского районов. Поехать в следующий раз мама и бабушка, по идее, могли через два года, — рассказала она. — Я так понимаю, центрам выдают совсем мало средств на путевки — очередь почти не движется. Зато Городской центр активного долголетия и реабилитации запустил большое количество платных оздоровительных программ и предлагает свои номера всем желающим за деньги.

Елена говорит, что заявку они подали в декабре и до июня никакой информации не было

Елена говорит, что заявку они подали в декабре и до июня никакой информации не было

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Елена посчитала, во сколько пенсионерам может обойтись подобная платная путевка для двоих: например, курс «Возвращение активности» стоит за 12 дней 15 984 рубля, проживание — 25 308 рублей. Итого 57 276 рублей.

— На это вся пенсия уйдет, и еще не хватит! В чем социальность этого центра? В том, что проживание 2109 рублей с номера, а не 3500 с носа, как в Бердске? Если раньше на сайте «Обских зорь» информация о платных услугах была стыдливо спрятана, то теперь визуально сайт ничем не отличается от странички любого коммерческого санатория, — считает Елена Гавровская.

Она также уверена, что санатории, которые участвуют в закупках и потом выдают бесплатные путевки, и так не очень подходят для инвалидов.

— Например, мы с бабушкой вдвоем были в «Лазурном» по социальной путевке. Там неудобно — высокая лестница в столовую и никакого лифта. Мама поехала в декабре, было жутко холодно в корпусах, мне пришлось ее оттуда экстренно спасать. Писала жалобу, толку нет, — уверяет Елена.

Женщина описала свои возмущения в соцсетях, упомянув Центр управления регионом Новосибирской области. Она потребовала Центр рассказать, как менялась динамика выдачи соцпутевок за последние три года, когда всё-таки подойдет очередь на путевки ее мамы и бабушки, а также объяснить, что в принципе происходит с социальными путевками.

— Если номера активно сдаются за деньги, то очевидно, что социалку вытеснили. Раньше в «Лунном камне» старики проживали круглосуточно, теперь их приглашают на дневной стационар, ездить туда-сюда, но вроде автобус возит. А койко-места куда девались? Моим предлагали дневной стационар в прошлом году — бабушка вот не в состоянии ездить туда-сюда, — возмутилась Елена Гавровская.

Елена Гавровская возмущается, что платно в санатории попасть можно, а бесплатно нужно слишком долго ждать

Елена Гавровская возмущается, что платно в санатории попасть можно, а бесплатно нужно слишком долго ждать

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После публикации подобного поста маме Елены позвонили и предложили путевку в «Лунный камень» — причем именно круглосуточное проживание, без поездок туда-сюда.

Что говорят в мэрии Новосибирска

В пресс-центре мэрии объяснили, что льготные категории граждан сами обращаются за путевками в санатории в СФР. Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска предоставляет направления людям пожилого возраста и инвалидам (в случае медицинских показаний — сопровождающим лицам) в подведомственные учреждения. Эти направления для прохождения курса социальной реабилитации выдают в филиалах Городских комплексных центров социального обслуживания по месту жительства (или пребывания) в соответствии с очередностью и периодичностью.

В мэрии также подтвердили, что мама и бабушка Елены Гавровской стоят на учете для получения направлений в «Обские зори», но уточнили, что номера очередности филиал не присваивает: порядок предоставления направлений определяется по дате поступления заявления от гражданина.

На вопрос, почему после того, как Елена опубликовала жалобу в соцсетях, ей позвонили и сразу же предложили место, в пресс-службе ответили так:

— В связи с отказом некоторых граждан от очередного курса оздоровления по личным обстоятельствам появилась возможность выделения Гавровской И. И. и Ивановой Н. П. направления в 2023 году для прохождения курса социальной реабилитации в социально-оздоровительном центре «Обские зори» на улице Жуковского на заезд с 19 июля по 1 августа 2023 года. От направления они отказались, изъявив желание поехать осенью.

Елена Гавровская эту информация подтвердила.

Журналист отправил запросы в социальный фонд и Министерство труда и социального развития региона, чтобы узнать, как двигается очередь и в какие санатории.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы столкнулись с отсутствием популярных «детских» вакцин, но некоторые утверждают, что нужные препараты выдают тем, кто жалуется.

Если вы столкнулись с трудностями в получении бесплатной путевки в санаторий, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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