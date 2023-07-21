Минздрав Новосибирской области объяснил, почему в регионе нет единой вакцины от трех заболеваний — кори, краснухи и паротита («Вактривир»).
По информации ведомства, в настоящее время препарат «Вактривир», поступивший в 2023 году, израсходован. Было 7180 доз вакцины.
— Очередная поставка ожидается. По мере поступления препараты будут незамедлительно распределены во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию детей, — ответили в Минздраве на запрос журналиста НГС.
На территорию Новосибирской области в 2023 году за счет средств федерального бюджета для иммунизации детей поступило — «Вактривир».
— В настоящее время на территории Новосибирской области в достаточном количестве имеется моновакцина для профилактики кори (живая коревая) и моновакцина для профилактики краснухи, согласно инструкции по применению данных лекарственных препаратов плановые прививки разрешены с возраста 12 месяцев, — добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы жалуются на отсутствие популярных «детских» вакцин — их нет ни в поликлиниках, ни в частных медцентрах.