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Минздрав Новосибирской области объяснил, почему в регионе нет единой вакцины от трех заболеваний

Отдельно от двух заболеваний вакцины, по информации Минздрава, есть

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Минздрав отмечает, что отдельно есть моновакцины от кори и краснухи

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Минздрав Новосибирской области объяснил, почему в регионе нет единой вакцины от трех заболеваний — кори, краснухи и паротита («Вактривир»).

По информации ведомства, в настоящее время препарат «Вактривир», поступивший в 2023 году, израсходован. Было 7180 доз вакцины.

— Очередная поставка ожидается. По мере поступления препараты будут незамедлительно распределены во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию детей, — ответили в Минздраве на запрос журналиста НГС.

На территорию Новосибирской области в 2023 году за счет средств федерального бюджета для иммунизации детей поступило — «Вактривир».

— В настоящее время на территории Новосибирской области в достаточном количестве имеется моновакцина для профилактики кори (живая коревая) и моновакцина для профилактики краснухи, согласно инструкции по применению данных лекарственных препаратов плановые прививки разрешены с возраста 12 месяцев, — добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы жалуются на отсутствие популярных «детских» вакцин — их нет ни в поликлиниках, ни в частных медцентрах.

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