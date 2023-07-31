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«Обеспечить потребность не получится»: в новосибирские аптеки вернулся популярный антидепрессант

Лекарство поступает малыми партиями

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Производитель ответил «Новосибирской аптечной сети», что обеспечить в полном объёме потребность в препарате не получится в ближайший год

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В новосибирских аптеках появился популярный антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин). На его отсутствие жаловались в 2021 году и связывали повышенный спрос с пандемией коронавируса, когда многие люди испытывали сильный стресс.

О том, что препарат появился в аптеках, в редакцию НГС сообщили читатели. Сервис поиска лекарств Lekvapteke подтверждает эту информацию.

Сервис показывает, что препарат есть в наличии в разных дозировках

Сервис показывает, что препарат есть в наличии в разных дозировках

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Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтвердил журналисту НГС, что препарат сейчас появляется в аптеках:

— Да, появляется небольшими партиями. По информации от производителя, препарат будет появляться, но обеспечить в полном объёме нашу потребность не получится в ближайший год.

Ранее мы рассказывали о том, что из новосибирских аптек исчез популярный вид противозачаточных. Его назначают для лечения гинекологических аболеваний.

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