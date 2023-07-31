«Обеспечить потребность не получится»: в новосибирские аптеки вернулся популярный антидепрессант

В новосибирских аптеках появился популярный антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин). На его отсутствие жаловались в 2021 году и связывали повышенный спрос с пандемией коронавируса, когда многие люди испытывали сильный стресс.
О том, что препарат появился в аптеках, в редакцию НГС сообщили читатели. Сервис поиска лекарств Lekvapteke подтверждает эту информацию.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтвердил журналисту НГС, что препарат сейчас появляется в аптеках:
— Да, появляется небольшими партиями. По информации от производителя, препарат будет появляться, но обеспечить в полном объёме нашу потребность не получится в ближайший год.
Ранее мы рассказывали о том, что из новосибирских аптек исчез популярный вид противозачаточных. Его назначают для лечения гинекологических аболеваний.