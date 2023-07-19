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СрочноИз аптек Новосибирска пропал популярный препарат
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«Для лечения угревой сыпи, предменструального синдрома»: из новосибирских аптек исчез популярный вид противозачаточных

Его можно заменить, но не всех покупательниц это устраивает

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Некоторым покупательницам не нравится цена таблеток, которые предлагают на замену

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Из новосибирских аптек исчез популярный противозачаточный препарат «Лея» — об этом в редакцию сообщили читательницы.

Одна из них замечает, что эти таблетки были доступными по цене:

— У него необычная дозировка, меньшее содержание одного из компонентов. Аналоги есть, но более дорогие, и их всего два. Тоже сложно найти в аптеках. Если и они исчезнут, то придется переходить на большую дозировку и другие таблетки, что неполезно совсем... И причем «Лея» — это уже второй препарат, который мне приходиться принимать, потому что изначальный пропал еще три года назад.

Аналоги стоят по-разному — от 345 рублей до более 2000. «Лея», по словам одной из читательниц НГС, стоила 590 рублей

Аналоги стоят по-разному — от 345 рублей до более 2000. «Лея», по словам одной из читательниц НГС, стоила 590 рублей

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Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтвердил, что этого препарата нет ни в сети, ни у дистрибьюторов.

Сервис поиска лекарств Lekvapteke также подтверждает эту информацию. Страна — производитель таблеток — Испания.

В препарате «Лея» содержатся дроспиренон + этинилэстрадиол. Аналоги с этим действующим веществом действительно есть. Их стоимость варьируется от 345 рублей до более 2000 рублей в зависимости от количества таблеток и дозировки.

Акушер-гинеколог Виктория Большакова, терапевт центра семейной медицины «Здравица», говорит, что этот пропавший препарат способствует уменьшению жирности кожи и волос, помогает уменьшить отечность, назначается при терапии эндометриоза и синдрома поликистозных яичников.

Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова добавляет, что этот контрацептив также назначается для лечения угревой сыпи, предменструального синдрома.

Аналоги препарата — «Джес», «Видора микро», «Медиана», «Димиа», «Анабелла», «Модэлль Тренд».

Ранее мы рассказывали о том, как в новосибирских аптеках пропадал другой популярный гормональный препарат.

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