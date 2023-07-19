«Для лечения угревой сыпи, предменструального синдрома»: из новосибирских аптек исчез популярный вид противозачаточных

Из новосибирских аптек исчез популярный противозачаточный препарат «Лея» — об этом в редакцию сообщили читательницы.
Одна из них замечает, что эти таблетки были доступными по цене:
— У него необычная дозировка, меньшее содержание одного из компонентов. Аналоги есть, но более дорогие, и их всего два. Тоже сложно найти в аптеках. Если и они исчезнут, то придется переходить на большую дозировку и другие таблетки, что неполезно совсем... И причем «Лея» — это уже второй препарат, который мне приходиться принимать, потому что изначальный пропал еще три года назад.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтвердил, что этого препарата нет ни в сети, ни у дистрибьюторов.
Сервис поиска лекарств Lekvapteke также подтверждает эту информацию. Страна — производитель таблеток — Испания.
В препарате «Лея» содержатся дроспиренон + этинилэстрадиол. Аналоги с этим действующим веществом действительно есть. Их стоимость варьируется от 345 рублей до более 2000 рублей в зависимости от количества таблеток и дозировки.
Акушер-гинеколог Виктория Большакова, терапевт центра семейной медицины «Здравица», говорит, что этот пропавший препарат способствует уменьшению жирности кожи и волос, помогает уменьшить отечность, назначается при терапии эндометриоза и синдрома поликистозных яичников.
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова добавляет, что этот контрацептив также назначается для лечения угревой сыпи, предменструального синдрома.
Аналоги препарата — «Джес», «Видора микро», «Медиана», «Димиа», «Анабелла», «Модэлль Тренд».
Ранее мы рассказывали о том, как в новосибирских аптеках пропадал другой популярный гормональный препарат.