«Для лечения угревой сыпи, предменструального синдрома»: из новосибирских аптек исчез популярный вид противозачаточных

— У него необычная дозировка, меньшее содержание одного из компонентов. Аналоги есть, но более дорогие, и их всего два. Тоже сложно найти в аптеках. Если и они исчезнут, то придется переходить на большую дозировку и другие таблетки, что неполезно совсем... И причем «Лея» — это уже второй препарат, который мне приходиться принимать, потому что изначальный пропал еще три года назад.