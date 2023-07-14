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Более 13 тысяч новосибирцев пострадали от укуса клещей с начала сезона в Новосибирской области

Лабораторно «клещевой вирусный энцефалит» подтвердили 82 новосибирцам

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С 5 по 11 июля за медицинской помощью обратились 917 граждан с укусами клеща

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В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы с присасыванием клещей обратились 13 864 человека. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, только за неделю, с 5 по 11 июля, за медицинской помощью обратились 917 граждан.

— На минувшей неделе наибольшее количество пострадавших от клещей в регионе зарегистрировано в Новосибирском районе — 118 человек, далее следует Искитимский район — 113, Мошковский — 87. В Новосибирске на первом месте находится Советский район — 61 случай, 26 укусов в Заельцовском), тройку замыкает Калининский — 24 случая, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, из проверенных 8307 клещей энцефалит выявили в 151 случае. Исследование на боррелиоз прошли 8345 клещей, из которых положительные — 2890.

С начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердили 82 новосибирцам, что на 3 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Новосибирской области за неделю, с 26 июня по 3 июля, зарегистрировали 1606 укусов клещей. У 48 человек подозревают клещевой энцефалит.

Клещ в НовосибирскеНовосибирскРоспотребнадзор
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