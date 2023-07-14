Более 13 тысяч новосибирцев пострадали от укуса клещей с начала сезона в Новосибирской области

По данным управления, только за неделю, с 5 по 11 июля, за медицинской помощью обратились 917 граждан.



— На минувшей неделе наибольшее количество пострадавших от клещей в регионе зарегистрировано в Новосибирском районе — 118 человек, далее следует Искитимский район — 113, Мошковский — 87. В Новосибирске на первом месте находится Советский район — 61 случай, 26 укусов в Заельцовском), тройку замыкает Калининский — 24 случая, — пояснили в ведомстве.

