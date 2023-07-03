На 40% больше: в Новосибирской области зарегистрировали 1606 укусов клещей

В Новосибирской области за неделю с 26 июня по 3 июля зарегистрировали 1606 укусов клещей. У 48 человек подозревают клещевой энцефалит.
Об этом на оперативном совещании 3 июля рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:
— За неделю с укусами клеща обратились 1606 человек, что практически на 40% больше аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит за неделю госпитализированы 48 человек. Всего с нарастающим итогом с укусом клеща обратилось 8402 человека.
Также за неделю зарегистрировали
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области зарегистрировали 49 случаев клещевого энцефалита. Два человека скончались от этого заболевания.