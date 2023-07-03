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На 40% больше: в Новосибирской области зарегистрировали 1606 укусов клещей

ОРВИ за неделю обнаружили у 10 108 человек

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В этом году клещи укусили 8402 человека

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В Новосибирской области за неделю с 26 июня по 3 июля зарегистрировали 1606 укусов клещей. У 48 человек подозревают клещевой энцефалит.

Об этом на оперативном совещании 3 июля рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:

— За неделю с укусами клеща обратились 1606 человек, что практически на 40% больше аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит за неделю госпитализированы 48 человек. Всего с нарастающим итогом с укусом клеща обратилось 8402 человека.

Также за неделю зарегистрировали 10 108 случаев ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области зарегистрировали 49 случаев клещевого энцефалита. Два человека скончались от этого заболевания.

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